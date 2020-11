Antti J. Jokinen sairastui kesken kansainvälisen jättiprojektinsa – elokuvan ohjaaja vaihdettiin kaikessa hiljaisuudessa

Tuotantoyhtiö vahvistaa tiedon ohjaaja Antti J. Jokisen sairastumisesta kesken Omerta-elokuvan kuvausten. IS:n tietojen mukaan korvaava ohjaaja on Aku Louhimies.

Ohjaaja Antti J. Jokinen on toistaiseksi sairauslomalla.­

Ohjaaja Antti J. Jokinen, 52, on sairauslomalla. Hän ei tällä hetkellä ohjaa suomalaista Omerta-suurtuotantoa.

– Kyllä se pitää paikkansa, tuotantoyhtiö Cinematicin toimitusjohtaja Sara Norberg vahvistaa IS:lle.

– Ohjaaja Jokinen on sairauslomalla. Meillä on senkaltaiset toimet niin kuin missä tahansa työyhteisössä, jossa junaa ei niin vain pysäytetä: meillä on tuuraaja Antille tuotannossa.

IS:n tietojen mukaan tuuraaja on Aku Louhimies, 52. Hän on vastannut ohjauksesta jo viime viikolla Virossa, jossa kuvaukset jatkuvat edelleen.

Omerta perustuu Ilkka Remeksen menestysromaaniin 6/12. Suurtuotannoksi projektia voi kutsua paitsi kunnianhimoisten ja kalliiden toimintakohtausten vuoksi, myös siksi, että Remeksen romaaniin pohjautuen kuvataan kaksi elokuvaa Omerta: 6/12 ja Omerta 7/12 sekä kuusiosainen tv-sarja C Morelle.

Omertaa voi pitää kansainvälisesti ansioituneen ohjaaja Jokisen ”omana lapsena”. Hän on paitsi pääohjaaja, myös käsikirjoittaja yhdessä Mika Karttusen kanssa.

Jokinen on myös perustanut tuotantoyhtiö Cinematicin, joka on ennen Omertaa tuottanut hänen ohjaamansa taiteilija Helene Schjerfbeck -elämäkertaelokuvan Helene (2020).

Omertaa tähdittää Jasper Pääkkönen.­

Jokinen sanoi viime vuoden joulukuussa Omertan tiedotustilaisuudessa, että kyseessä on hänelle ”ohjaajana kolmen vuoden työ”, jonka ”rahoitusta on rakennettu hyssytellen, jo kolme vuotta”.

Rahoituksen Jokisen ja peliyritys Supercellin perustajana tunnettu Mikko Kodisojan omistama Cinematic keräsi Jokisen mukaan paljolti yksityisiltä rahoittajilta.

– Tuntematon sotilas herätti yksityiset rahoittajat. Se sai huomaamaan Suomessakin, että elokuva ja tv-sarja voivat olla kannattavaa liiketoimintaa, jos ne ovat oikein suunniteltuja, Jokinen sanoi IS:lle joulukuussa 2019.

Aku Louhimiehen ohjaama kolmas elokuvaversio Tuntemattomasta sotilaasta (2017) keräsi elokuvateattereihin yli miljoona katsojaa.

Nyt juuri Louhimies on siis hälytetty Jokisen sairauslomasijaiseksi.

IS:n tietojen mukaan Aku Louhimies tuuraa Antti Jokista.­

Toimitusjohtaja Norberg kertoo, että Omertan kuvaukset on päästy aloittamaan vasta hiljattain.

– Kuvauksissa ollaan alkupuolella.

Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet Omertan kuvausaikatauluun, viime vuonna kuvausten kerrottiin alkavan tämän vuoden huhtikuussa.

Myös Omertan ulkomaisista näyttelijöistä tiedottaminen on lykkääntynyt. Alun perin muun muassa ruotsalaiset näyttelijänimet oli tarkoitus julkistaa helmikuussa Berliinin elokuvajuhlilla. Kun tämä ei toteutunut, tiedottamista siirrettiin Cannesin elokuvajuhlille toukokuuhun, mutta tapahtuma peruttiin kokonaan koronan takia.

– Suunnitelma on tiedottaa näyttelijävalinnoista ja tuotannosta laajemmin kunhan pääsemme niin pitkälle, Norberg sanoo.

Jo vuosi sitten esiteltiin Omertan kotimaiset näyttelijät Jasper Pääkkönen (päärooli Suojelupoliisia edustavana agenttina Max Tannerina), Ville Virtanen, Pekka Strang ja Eero Milonoff.

Näyttelijät ovat tehneet töitä kansainvälisissä tv- tai elokuvatuotannoissa.

On tavallista, että suurissa, moniosaisten tv-sarjojen tai elokuvien tuotannoissa on useita ohjaajia, tuottaja Norberg sanoo.

– Sinänsä ei ole niin ihmeellistä, että meillä on kaksi ohjaajaa tässä mukana tällä hetkellä, Norberg sanoo.

– Antti on tässä tuottaja ja käsikirjoittaja ja yksi ohjaajista. Sitä ei häneltä vie pois kukaan.

IS:n tietojen mukaan sarjan työryhmälle on tiedotettu, että Louhimies vastaa kuvauksista toistaiseksi.

Omerta: 6/12 -elokuvan ensi-ilta on syksyllä 2021, Omerta: 7/12:n ensi-ilta on seuraavana vuonna.