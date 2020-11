Suosikkisarja The Crownin uuden kauden kuvaukset veivät yhden näyttelijöistä sairaalaan – pian hoitaja heitti ilmoille erikoisen ehdotuksen

Hittisarja The Crownin odotettu neljäs tuotantokausi julkaistaan tänään sunnuntaina. Uudella kaudella esitellään myös prinsessa Diana, jota näyttelevä Emma Corrin joutui kuvausten aikana sairaalaan.

24-vuotias Emma Corrin näyttelee prinsessa Dianaa The Crownin neljännellä tuotantokaudella.­

Prinsessa Dianan saappaisiin The Crown -hittisarjan uudella tuotantokaudella hyppäävä Emma Corrin paljastaa joutuneensa sairaalahoitoon kesken kuvausten, kertoo brittilehti Mirror.

Corrin, 24, oli yhdessä sarjan muiden näyttelijöiden kanssa Espanjassa kuvaamassa suosikkisarjan neljättä tuotantokautta, kun hän joutui erään kuvatun kohtauksen seurauksena sairaalaan. Corrin kertoi Glamour-lehdelle antamassaan haastattelussa kuvanneensa kohtausta, jossa hän joutui viettämään pitkän tovin hyisessä vedessä.

– Olen astmaatikko ja olin ollut jo hetken sairaana ja yskässä, Corrin kertoo.

– Minun piti kuvata kohtaus jääkylmässä uima-altaassa. Se oli vaikein kohtaus kuvata, sillä minä ihan oikeasti pidin itseni hengissä polkemalla vettä, Corrin selittää Glamourille.

The Crownin uudella tuotantokaudella nähdään myös Dianan ja Charlesin häät.­

Corrin kertoo, että heidän oli määrä matkustaa vielä samana iltana Espanjasta takaisin Isoon-Britanniaan. Ennen lähtöä Corrin meni kuitenkin sairaalaan hakemaan itselleen antibiootteja flunssaansa. Tutkimuksissa kuitenkin selvisi, että hyisessä vedessä vietetty aika oli saanut Corrinin kehon happisaturaatiotasot laskemaan liian alhaisiksi.

– Lääkärit tekivät minulle happitestin. Tulosten mukaan happitasoni olivat niin alhaiset, etteivät lääkärit voineet päästää minua lähtemään. Niinpä jäin sairaalahoitoon, Corrin kertoo.

– Muistan sairaanhoitajien keksineen, mitä sarjaa olin ollut kuvaamassa. He kysyivät, haluaisinko pahvilaatikon päähäni, jotta ihmiset eivät tunnistaisi minua, näyttelijä paljastaa.

Corrin on kertonut prinsessa Dianan roolin olevan hänelle unelmien täyttymys.­

Corrin on aikaisemmin kertonut prinsessa Dianan näyttelemisen olevan hänelle unelmien täyttymys. Kyseessä on Corrinin ensimmäinen merkittävä televisiorooli. Corrin on kertonut pyytäneensä sarjan käsikirjoittajia lisäämään tulevalle tuotantokaudelle yksityiskohtia myös prinsessa Dianan henkilökohtaisista ongelmista, kuten tämän sairastamasta bulimiasta.

– Koin, että jos haluamme kuvata bulimiaa rehellisesti, meidän tulee näyttää se sarjassa. Muuten tekisimme karhunpalveluksen kaikille, jotka ovat kokeneet sen, Corrin toteaa tuoreessa Glamourin haastattelussa.

– Diana oli todella rehellinen omista kokemuksistaan. Ihailen sitä hänessä suuresti.

Prinssi Charlesia sarjassa näyttelee Josh O Connor.­

The Crownin tulevalla kaudella prinssi Charles tapaa nuoren Diana Spencerin ja menee naimisiin tämän kanssa. Tv-kameroiden eteen tuodaan yksi aikamme kuuluisimmista rakkaustarinoista, joka päättyi lopulta skandaaliin.

Kun Diana ja Charles avioituvat, alkavat he odottaa esikoistaan, prinssi Williamia. Myös prinssin Harryn syntymä nähdään sarjan tulevalla kaudella ja katsoja pääsee seuraamaan pikkuprinssien ensimmäisiä elinvuosia.

Tulevalla kaudella nähdään Dianan, Harryn ja Williamin lisäksi uutena hahmona myös muun muassa Britannian ensimmäinen naispääministeri Margaret Thatcher. Häntä näyttelee sarjassa Gillian Anderson.

Suureen suosioon nousseesta The Crownista ollaan kuvaamassa myös viides ja kuudes kausi. Tällöin sarjan aikajanoissa ollaan menty jo sen verran pitkälle, että prinsessa Dianan näyttelijä vaihtuu. Sarjan virallisilla Twitter-sivuilla paljastettiin, että Dianaa näyttelee viidennellä ja kuudennella kaudella palkittu australialaisnäyttelijä Elizabeth Debicki.