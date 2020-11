Yksi Masked Singer Suomi -hahmo on katsojille selvää pässinlihaa: ”Syön jalkani, jos tämä on väärin”

Somessa riitti taas hupia, kun arvailuleikki käynnistyi Masked Singer Suomi -ohjelman myötä.

Tv-katsojat joutuivat taas kerran vetämään mietintämyssynsä syvälle päihinsä, kun Masked Singer Suomi -ohjelman hahmot nousivat vuorotellen lavalle Maikkarin lauantai-illassa.

Jaksossa nähtiin neljä hahmoa: Viikinki, Taikahattu, Kukka ja Pakkanen. Ohjelman panelistit tuntuivat olevan jälleen melko ulapalla hahmojen henkilöllisyyksistä, mutta katsojat uskovat olevansa paremmin tilanteen tasalla.

Katsojille tuntuu olevan selvää pässinlihaa, että Taikahatun alta paljastuu näyttelijä Irina Björklund.

– Taikahatun paljasti saha ja ranskan kieli. Irina Björklund, eräs toteaa Twitterissä.

– Hattutyyppi on Irina Björklund, komppaa toinen.

Viikinkiä puolestaan povataan kovaan ääneen Petri Nygårdiksi. Panelisti Christoffer Strandberg oli katsojien kanssa samoilla linjoilla.

– Kuka on syntynyt Ruotsissa? Kuka on kohuttu ja röyhkeä, niin kuin Viikinki on itseään kuvaillut? Hän on räppäri Petri Nygård, Strandberg totesi varmanoloisena.

Katsojien mielestä Strandberg onkin panelisteista ainoa, jolla tuntuu olevan haisua hahmojen henkilöllisyyksistä.

– Miten toi Christoffer on noin hyvä!?

– Eikö nää tuomarit kuuntele yhtään ääntä... Paitsi Christoffer.

Masked Singer Suomi -ohjelman panelistit Janne Kataja, Jenni Kokander, Maria Veitola ja Christoffer Strandberg.­

Pakkanen aiheuttaa katsojien keskuudessa selvästi eniten päänvaivaa. Hahmoa veikataan somessa muun muassa Mikko Leppilammeksi, Ville Valoksi ja Koop Arposeksi.

Ihmisiä ihmetyttää se, miksi hahmo ei puhu Suomea. Moni uskookin, että maskin takaa löytyy joku kansainvälinen tähti, kuten Ronn Moss. Toisten mielestä englanninkieli on pelkkää hämäystä.

– Pakkanen on mysteeri. Ei ole Leppilampi ainakaan. Erittäin hyvä, taitava.

– Ei kuulostanut Pakkasen ääni yhtään tutulle omaan korvaan.

– En jaksa uskoa, että Pakkanen olisi joku syntyjään suomalainen.

– Ei muuten oo Pakkanen suomalaista nähnytkään! Kuka tää on?!

Lauantain jaksossa leikin joutui jättämään kesken Kukka. Tv-katsojat olivat pomminvarmoja siitä, että valeasun alta paljastuisi Salatut elämät -tähti Maija-Liisa Peuhu ja he olivat oikeassa.

– Kukka on tietenkin Taalasmaan Ulla! Tällä kertaa ääni erottuu erittäin selkeästi.

– Kukka on Maija-Liisa Peuhu, alias Ulla Taalasmaa. Syön jalkani jos tämä on väärin.

Myös panelisti Christoffer Strandberg arvasi hahmon oikein.

Masked Singer Suomi MTV3-kanavalla lauantaisin klo 19.30.