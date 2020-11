Mariska tuunasi Klamydian tuotannosta ihastuslaulun Sami Kuroselle – suosikkijuontaja hyppäsi itsekin lavalle soittamaan

Mariska on valinnut Klamydian tuotannosta versioitavaksi kappaleen Nina Autio.

Klamydian kappaleen alkuperäinen teksti on omistettu vuoden 1991 Miss Suomen ensimmäiselle perintöprinsessalle. Mariskan käsittelyssä kappale on muuttunut täysin uudeksi ihastuslauluksi, jonka pääosassa on aivan toinen julkisuuden henkilö.

– Olen aika ujo, mitä tulee mun avautumisesta vastakkaista sukupuolta kohtaan. Tajusin, että mun hetkeni on koittanut, laulun keinoin voin ilmaista tunteitani. Olet tehnyt kappaleen nimeltä Nina Autio. Minä olen tehnyt kappaleen nimeltä Sami Kuronen, Mariska paljastaa.

Lavalla nähdään Hirvensalmen ukuleleorkesteri, jossa kuullaan beatboxaamassa Felix Zengeriä ja yhtenä ukulelistina itse Sami Kuronen. Artistit riemastuvat, kun komea juontaja astelee sisään lei kaulassaan.

– Omaat sellaisen kuumuuskertoimen, että susta silmiini irti saa mä en. Vauva-foorumilla lukee ”se mies niin kaunis on”, onneks unissani saan tulla kanssasi jakamaan saaren aution. Miehekäs, komee sekä sulonen, tämä on Sami motherf*cking Kuronen, Mariska laulaa.

– Aurinko rupesi paistamaan heti! Kiitos, Vesku nauraa.

– On olemassa monenlaisia kunnianosoituksia. Se, että Mariska tekee Vain elämää -ohjelmaan biisin, se menee ihan omaan liigaansa, Sami Kuronen kommentoi.

– Olet se mies, joka ansaitsee tällaisen, kyllä sä tiedät. Olet monien päiväuni, enkä tajua, miksi mua punastuttaa ihan kauheasti. Meinaan pyörtyä, Mariska sanoo ihastuneena.

Vain elämää Nelosella ja Ruudussa perjantaisin kello 20:00.

