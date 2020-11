George Lucasin salainen Star Wars -käsikirjoitus julki – näin Disney torppasi menestysohjaajan ideat

George Lucas närkästyi pahoin, kun Disney ei innostunut hänen juonikuvioistaan.

Pelkästään Yhdysvalloissa kerättyjen lipputulojen perusteella George Lucas on kaikkien aikojen menestynein käsikirjoittaja ja kuudenneksi menestynein elokuvaohjaaja.­

George Lucasilla oli selvät suunnitelmat Star Wars -elokuvien juonenkäänteistä. Jos ne olisivat toteutuneet, katsojat olisivat päässeet aivan toisenlaiseen galaksiin kaukana, kaukana jossain.

The Star Wars Archives: 1999-2005 -kirjassa Lucas kertoo yksityiskohtia, joita oli suunnitellut vuonna 2005 julkaistuun Episode III: Revenge of the Sith -leffaan.

Star Warsin luoja oli suunnitellut, että prinsessa Leia olisi ollut elokuvan lopun todellinen sankari.

– Hänestä piti tulla valittu, Lucas toteaa kirjassa.

The Last Jedi. Kenraali Leia.­

Sitten Disney astui kuvioihin ja Lucasfilm sulautui viihdejättiin. Samassa kaupassa menivät myös Lucasin suunnitelmat, joita hän oli hionut kolmea viimeisintä leffaa varten.

Disneyn päätöksellä Lucasin juonikuviot hävisivät, elokuviin tuotiin uusia hahmoja ja Leiasta leivottiin kapinallisten kenraali, People-lehti kirjoittaa.

Lucas olisi halunnut tuoda Darth Maulin takaisin Star Wars: The Force Awakens -elokuvassa. Maul oli pahis, joka nähtiin vain vuoden 1999 elokuvassa Phantom Menace. Sen sijaan Star Warsin faneille tarjoiltiin suurjohtaja Snoke, Kylo Ren ja keisari Palpatine.

– Darth Maulin piti olla koko universumin kummisetä. Kun imperiumi kukistuisi, hän ottaisi vallan, Lucas muistelee.

Darth Maul odottaa jedejä Theedin päähangaarissa.­

– Darth Maulilla piti olla opetustyttö, Darth Talon. Hän esiintyy kyllä sarjakuvissa. Hänen piti olla uusi Darth Vader ja kaikki action-kohtaukset oli suunniteltu hänelle.

Disneyn johtaja Bob Iger kertoo vuoden 2019 muistelmissaan, että Lucas tunsi itsensä petetyksi, kun yhtiö otti hänen luomuksensa omakseen.

Iger muistelee The Hollywood Reporterille palaveria, jossa hän keskusteli Lucasin kanssa The Force Awakens -elokuvasta.

– Lucas hiiltyi heti, kun aloimme esitellä juonta. Hän oli pettynyt, ettemme käyttäneet yhtä hänen tarinoistaan.

– George tiesi, että sopimus ei sitonut meitä mihinkään. Hän ajatteli silti, että yrityskauppaan sisältyisi hiljainen sopimus noudattaa hänen juonikuvioitaan. Hän pettyi pahasti, koska ne heitettiin pois.

– Olin todella varovainen, etten johtanut häntä harhaan millään tavalla, mutta asian olisi voinut hoitaa paremminkin, Iger tunnustaa.

– Otimme tahtomattamme aivan liian kuoppaisen alun elokuvasarjan tekemiseen.