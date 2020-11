Oma mies pyysi Gillian Andersonia Rautarouvaksi – pitkän uran tehneelle tähdelle sataa ylistystä uusien The Crown -jaksojen Thatcherinä

Gillian Anderson teki läpimurtonsa Salaisissa kansioissa 24-vuotiaana. The Crown -sarjaa edelsi roolit muun muassa klassikkotarinoiden leideinä ja ”seksikkäänä noitana”.

Pääministeri Margaret Thatcherin rooli on tuonut Gillian Andersonille kosolti kehuja jo ennen sarjan ensi-iltaa.­

Menestyssarjan The Crown sunnuntaina käynnistyvän uuden neljännen kauden suurin yllättäjä näyttää olevan Salaiset kansiot -tähti Gillian Anderson.

52-vuotiaan Andersonin osa pääministeri Margaret Thatcherinä on saanut kansainvälisiltä tv-kriitikoilta jo etukäteen ylistäviä arvioita.

The Independent -lehden tv-kriitikko arvioi Olivia Colmanin esittämän sarjan päähenkilön, kuningatar Elisabet II:n, ja Andersonin kohtausten olevan uuden kauden todellisia herkkuja. Hän uskoo Andersonin myös jakavan katsojien mielipiteitä:

– Hän on huomattavan epä-andersonmainen, vailla jäätävää kylmyyttä, jossa hän on niin hyvä, ja hänen maneerinsa ja asenteensa on hämmästyttävän hyvä, hänen äänenpainonsa järkkymättömiä, kriitikko Rebecca Nicholson kehuu.

Thatcherin osan tähän asti kuuluisin esittäjä on Meryl Streep, joka voitti Oscarin Rautarouva-elokuvasta (2011) Oscarin. Netflixin The Crown -sarjan rooli saattaakin nostaa Andersonin hyviin asemiin ensi vuoden palkintogaaloissa.

Gillian Anderson alkoi seurustella The Crown -sarjan luojan Peter Morganin kanssa 2016.­

Rautarouvaksi Andersonia kysyi hänen oma miehensä, The Crown -sarjan luoja ja käsikirjoittaja Peter Morgan.

Pariskunta alkoi alun perin seurustella 2016, jolloin sarjan ensimmäinen kausi oli jo kuvattu. Ennen neljännen kauden kuvauksia puolison kanssa piti sopia säännöistä.

– Oman mielenterveytemme ja itse asiassa suhteemme takia meillä oli hyvin selkeät rajat, Anderson kertoi hiljattain Harper’s Bazaar -lehdelle.

– Lupasin olla kommentoimatta käsikirjoitusta, ja hän ei saanut kommentoida näyttelemistäni!

Sex Education -sarjassa Gillian Anderson näyttelee teinipoika Otista (Asa Butterfield) hämmentävää seksiterapeuttiäitiä.­

Anderson on kertonut paneutuneen rooliin pitkään kävelytyyliä, pään asentoa, puheen rytmiä ja hengitystä myöten. Tavoitteena oli välttää suoran imitaation tekemistä.

– Yritin päästä alueelle, jossa Thatcherin ääni ja oma ääneni menisivät päällekkäin, jotta se ei kuulostaisi liian kireältä tai liioitellulta tai että se olisi imitaatio tai parodia, Anderson kertoi The New York Times -sanomalehdelle.

Salaisissa kansioissa Gillian Anderson sai työparikseen David Duchovnyn, joka näytteli FBI:n erikoisagentti Fox Mulderia.­

Ihaillun ja vihatun Rautarouvan osa on epäilemättä hyvin erilainen kuin Andersonin roolit tähän asti – ja hyvin kaukana hänen toisesta tuoreesta Netflix-sarjastaan Sex Education, jossa hän näyttelee viekoittelevaa seksiterapeuttiäitiä.

Läpimurtonsa Anderson teki salaliittoja ja ufotaruja sekoitelleen Salaiset kansiot -sarjan skeptisenä älykköagenttina Dana Scullyna. Osa nosti 24-vuotiaan Andersonin yhdeksi 1990-luvun suurista tv-tähdistä.

Sarja poiki vuoteen 2002 mennessä yhdeksän tuotantokautta. Lisäksi syntyi kaksi pitkää elokuvaa ja kaksi lyhyempää lisäkautta vuosina 2016 ja 2018.

Salaiset kansiot -sarjaan tehtiin vuosina 2016 ja 2018 vielä kaksi uutta kautta. Niissä Gillian Anderson palasi läpimurtorooliinsa FBI-agentti Dana Scullyksi.­

Sydän vieraassa talossa -elokuva esitteli Gillian Andersonin vakavasti otettavana draamanäyttelijänä.­

Vielä vuosikymmen aiemmin teini-iässä Andersonin elämä oli ollut täynnä kapinaa: teini-Gillianin tiedetään deittailleen vanhemman tytön kanssa, ajaneen hiuksensa punk-henkisesti sivuilta ja menneen terapiaan 14-vuotiaana.

Itseään Anderson on kuvaillut puoliksi britiksi ja puoliksi amerikkalaiseksi.

Chicagossa 1968 syntyneen nuoren Gillianin perhe asui tämän varhaislapsuudessa hetken Puerto Ricossa, sitten isän elokuvaopintojen jälkeen pohjois-Lontoossa ja lopulta 11-vuotiaasta alkaen Grand Rapidsissa, Michiganin toiseksi suurimmassa kaupungissa.

Lukiossa alkanut näytteleminen vei Andersonin Chicagon opiskeluvuosien jälkeen New Yorkin kautta Los Angelesiin. Scullyn osa muutti 24-vuotiaan näyttelijän elämän, sillä sitä edeltänyt vuosi oli poikinut koekuvauksista vain kaksi pikkuroolia.

Lähemmäs vuosikymmenen kestänyt Salaisten kansioiden huippusuosio poiki sekä Golden Globe -palkinnon että Emmyn mutta söi samalla muita työtilaisuuksia.

Brittilegenda Terence Daviesin ohjaama elokuvasovitus Edith Whartonin romaanista Sydän vieraassa talossa (2000) esitteli hänet köyhtyneenä seurapiirinaisena 1800-luvun New Yorkissa, ja Andersonin itsensä ensimmäistä kertaa kunnolla vakavasti otettavana draamanäyttelijänä.

Klassikkosovituksia Anderson on tehnyt senkin jälkeen sekä teatterilavoille että televisiolle. Näkyvimmästä päästä olivat kaksi BBC:n Charles Dickens -sovitusta: viileän Lady Deadlockin osa sarjassa Kolea talo sekä neiti Havishamin rooli sarjassa Suuria odotuksia.

Näkyvän paluun jännityssarjoihin tarjosivat vuonna 2013 The Fall ja Hannibal. Hän näytteli molemmissa sarjamurhaajan mieltä tonkivaa ammattilaista: edellisessä rikosetsivää, jälkimmäisessä kannibaali-ilkimys Hannibal Lecterin psykiatria.

Kepeämmissä töissään Anderson on usein leikitellyt Salaisten kansioiden poikimalla älykkönaisen mielikuvalla.

Vakoojaparodiassa Johnny English – uudestisyntynyt (2011) hän näytteli Rowan Atkinsonin esittämän toheloagentin tiukkaa uutta pomoa.

Viime vuosien suurin rooliyllätys on ollut teinidraamasarjan Sex Education seksiterapeuttiäiti, jonka aistillisuus, suoruus ja estottomuus saa sarjassa teinipoikienkin hormonit hyrräämään – ruotsalaistähti Mikael Persbradtin näyttelemästä lempeästä putkimiehestä puhumattakaan.

Andersonin näyttelemää Jean-äitiä on kutsuttu sarjassa muun muassa ”seksikkääksi noidaksi”. Sex Education jatkuu ensi vuonna kolmannen kauden jaksoilla, joita Anderson on tänä syksynä kuvannut Walesissa.

The Crown, kausi 4, ensi-ilta Netflixissä sunnuntaina 15.11.