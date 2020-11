Sakari Pietilä laittoi elämäntapansa uusiksi Pippa Laukan johdolla ja näin siinä kävi – lopputulos nosti tunteet pintaan

Jääkiekkoasiantuntija Sakari Pietilän kolesteroli- ja maksa-arvot huitelivat pilvissä eikä hänen kehonsa palautunut. Kahdeksan viikon elämäntapamuutos toi hurjat tulokset ja herkisti hänet.

Jääkiekkovalmentajana ja -asiantuntijana tunnettu Sakari ”Sakke” Pietilä laittoi elämäntapansa kuntoon hyvinvointilääkäri Pippa Laukan johdolla Olet mitä syöt -ohjelmassa.

Pietilä oli ahkera liikkuja, mutta hänen ruokavalionsa ja ateriarytminsä oli pahasti pielessä ja epäterveellinen ruoka oli tuonut hänelle ylimääräisiä kiloja ja hälyttäviä terveysongelmia.

Laukka laittoi Pietilän makkaroita, pizzaa ja runsaasti alkoholia sisältäneen ruokavalion uusiksi ja laati tälle kehonhuolto-ohjelman. Pietilä treenasi jo valmiiksi 5–8 kertaa viikossa, mutta koska hän ei juuri huoltanut kehoaan, ravinto oli vääränlaista ja yöunet huonoja, ei hänen vartalonsa palautunut rasituksesta. Laukan johdolla Pietilä alkoi venytellä ja tehdä liikkuvuutta edistäviä harjoitteita.

Tältä Pietilän viikon ruokapäiväkirja näytti aiemmin.­

Pietilän alkoi noudattaa 80/20-ruokavaliota, jossa 80 prosenttia ruoasta on terveellistä ja 20 prosenttia voi olla hieman epäterveellisempää. Tärkeää on se, että suurin osa aterioista on monipuolisia ja terveyttä edistäviä, jotta herkuttelukin välillä onnistuu.

Kahdeksan viikon elämäntaparemontin jälkeen Pietilä oli kuin uusi mies. Hän panosti kahden kuukauden ajan tosissaan kehonhuoltoon, liikkuvuutensa parantamiseen ja parempaan ruokavalioon. Repsahduksiakin sattui, sillä välillä Pietillä söi munkkeja ja nautti viiniä, mutta tulokset olivat silti hyvät.

– Vau, mikä mies! Laukka huokaisi nähtyään muuttuneen Pietilän.

Pippa Laukka esitteli Sakari Pietilälle uuden, runsaasti tuoreita vihanneksia sisältävän ruokavalion.­

Pietilä kertoi, että hänen olonsa oli parantunut roimasti, mutta koki, että todellisuudessa elämäntapamuutos oli vasta lähtenyt käyntiin. Hän uskoi onnistuneensa, sillä sitoutui tekemään muutoksen ja pysyi visusti lupauksessaan.

Kahden kuukauden aikana Pietilän leposyke laski kymmenen lyöntiä minuutissa, hänen vartalonsa alkoi palautua paremmin ja hänen unenlaatunsa parani huomattavasti.

Kiekkoammattilaisen paino putosi seitsemän kiloa ja hän painoi projektin päätteeksi 81 kiloa. Vyötäröltä häneltä karisi seitsemän senttiä ja hän saavutti tavoitteensa alle metristä.

– Muutaman sentin olisin kyllä vielä halunnut, mutta mennään eteenpäin, Pietilä harmitteli.

– Mä olen lääkärinä tuohon ihan super tyytyväinen ja se tarkoittaa sitä, että et kuulu enää siihen ylimpään riskiryhmään, Laukka lohdutti.

Sakari Pietilä ennen elämäntapamuutostaan.­

Tältä Sakari Pietilä näytti kahdeksan viikon elämäntaparemontin jälkeen elokuussa.­

Kiekkovaikuttajan kolesteroliarvo laski elämäntapamuutoksen myötä aiemmasta yli seitsemästä reippaasti ja hyvän kolesterolin määrä nousi.

– Töitä siinä edelleen vielä on. Se ei ole vielä ihan optimaalisella tasolla, mutta merkittävästi laskussa, Laukka analysoi.

Laukka kysyi Pietilältä suoraan, kuinka paljon tämä oli käyttänyt alkoholia, jota aiemmin kului melko reippaasti.

– Huomattavasti vähemmän, Pietilä vakuutti.

Muutos näkyi selkeästi Pietilän maksa-arvoissa, jotka olivat laskeneet normaalille tasolle.

– Säikähdin, kun tuo ilme oli sellainen, että nyt lähtee Pippa Laukalle, Pietilä kertoi helpottuneena.

Myös hänen verensokeriarvonsa olivat parantuneet kohisten ja palautuneet normaalille tasolle. Lisäksi hänen vartalossaan aiemmin kytenyt metabolinen oireyhtymä oli väistynyt.

– Tässä iso poika meinaa ihan liikuttua. Ihan loistavaa, häkeltynyt Pietilä kertoi.

– Tuommosta palautetta kun saa ja vielä kun se on faktaan liittyvää, totta kai se on hienoa.