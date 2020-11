Trumpin asianajaja jäi kiinni hotellihuoneesta ”alaikäisen” naisen kanssa – nyt puhuu Borat-elokuvan naisnäyttelijä

Sacha Baron Cohenin uudessa elokuvassa nähdään kohtaus, jossa Donald Trumpin asianajaja Rudy Giuliani, 76, yllätetään hotellihuoneesta ”Boratin tyttären” kanssa.

Koomikko ja näyttelijä Sacha Baron Cohenin Borat-elokuvan jatko-osa Borat Subsequent Moviefilm ilmestyi lokakuun lopulla.

Uutuuselokuvassa nähdään tuttuun tapaan useita häkellyttäviä kohtauksia, mutta yksi niistä nousi puheenaiheeksi. Elokuvassa nähdään Rudy Giuliani, joka tunnetaan myös presidentti Donald Trumpin henkilökohtaisena asianajajana.

Giuliania ei nähdä elokuvassa erityisen mairittelevassa valossa. Hän on suostunut ”Boratin tyttären” haastateltavaksi. ”Alaikäistä tytärtä” näyttelee elokuvassa näyttelijä Maria Bakalova.

Giuliani luulee antavansa haastattelua tekaistulle konservatiiviselle tv-kanavalle. Haastattelun jälkeen Boratin tytär ehdottaa, että kaksikko menisi vielä drinkeille hänen hotellihuoneeseensa.

Elokuvassa nähdään kohtaus, jossa Giuliani istuu hotellihuoneen sängyllä tyttären riisuessa häneltä haastattelussa käytettyä mikrofonia. Pian tilanne kärjistyy, kun 76-vuotias Giuliani nojautuukin sängyllä taaksepäin makuuasentoon. Sitten Giuliani työntää kätensä housuihinsa.

Tässä vaiheessa Sacha Baron Cohenin näyttelemä Borat rynnistää sisään piilokameroin varusteltuun huoneeseen.

– Hän on 15-vuotias. Hän on aivan liian vanha sinulle, Borat laukoo.

Bakalova on puhunut kohtauksesta ensimmäisen kerran The New York Timesille. Hän kertoo olleensa kuvauksissa erittäin hermostunut.

– Sydämeni takoi, mutta Sacha sanoi, että minun kuuluukin olla hermostunut. Käytä hermojasi. Hyväksy jännitys ja silloin pääset läpi kaikesta.

Bulgarialainen Bakalova, 24, kertoo, että Cohen oli hänen suojelusenkelinsä kuvausten ajan.

– Olin varma, että Sacha pelastaa minut – ja pelastaa kohtauksen, ettei siitä tule katastrofia.

Bakalova ei kommentoinut, käyttäytyikö Giuliani tilanteessa sopimattomasti, tai tiesikö hän, ettei Bakalova ollut oikeasti 15-vuotias.

– Minä näin tasan saman, minkä katsojat näkevät. Jos olet nähnyt leffan, ymmärrät varmasti viestimme. Haluamme jokaisen näkevän elokuvan ja päättävän itse, kuinka tilanne oikeasti meni.

– Minä en sopinut haastattelua. Menin vain ja tein kohtauksen, joten en voi tietää, mitä Giuliani tiesi etukäteen tai ei tiennyt.

Giuliani on kieltänyt julkisuudessa tehneensä mitään sopimatonta.

– Video on täyttä sepitettä. Työnsin vain paidanhelmaa housuihin sen jälkeen, kun haastattelumikrofoni otettiin pois, Giuliani kirjoitti Twitterissä.

– En tehnyt mitään sopimatonta ennen tai jälkeen haastattelun. Jos Sacha Baron Cohen väittää muuta, hän valehtelee.

Bakalovaa ei harmita, että hän osallistui Giulianin huiputtamiseen.

– Tällaiset elokuvat näyttävät, millaisia ihmiset oikeasti ovat. Rudyn oikea persoonallisuus paljastuu leffassa. Hän on itse vastuussa omista tekemisistään. Joten ei, minusta ei tunnu pahalta.