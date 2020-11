Valkokankaan jumalatar Sophia Loren, 86, palaa näyttelemisen pariin 10 vuoden tauon jälkeen –”Aion tehdä elokuvia ikuisesti”

Harvoin elokuvarooleihin tarttuva Sophia Loren tähdittää oman poikansa Edoardo Pontin ohjaamaa elokuvaa, jossa iäkäs keskitysleirin kauhuista selvinnyt nainen suojelee katulasta.

Netflix aikoo olla tulevan Oscar-gaalan supervoittaja, ja vahva ehdokas mittelöön on Elämä edessäpäin (The Life Ahead). Humaanin elokuvan valttikortti on Hollywoodin kultakauden valloittava diiva Sophia Loren, 86-vuotias italialaistähti, jonka valinta Oscar-ehdokkaaksi tekisi historiaa.

Edoardo Pontin ohjaama elokuva on uusi versio Moshé Mizrahin Madame Rosa -elokuvasta, joka sai Oscarin vuonna 1977. Tuolloin päätähtenä oli Simone Signoret.

Sophia Loren taas nappasi pokaalin elokuvasta Two Women vuonna 1962 ja oli ehdokkaana vuonna 1965 elokuvasta Marriage Italian Style. Näin ollen ehdokkuus vuonna 2021 tarkoittaisi ennätystä siinä, kuinka pitkä tauko nimetyllä näyttelijällä edelliseen ehdokkuuteensa on.

Lisäksi Loren olisi iäkkäin ehdokkuuden saanut Oscar-historiassa ja päihittäisi 85-vuotiaana nimetyn Emmanuelle Rivan. Jos Loren voittaisi, olisi hän vanhin Oscarin saanut koskaan. Muitakin potentiaalisia konkareita kisassa saattaa olla, esimerkiksi Anthony Hopkins, 82.

Sophia Loren nappasi Oscarin elokuvasta Two Women vuonna 1962.­

Elämä edessäpäin sijoittuu Italian rannikolle ja kertoo holokaustin selviytyjästä (Loren), joka tutustuu 12-vuotiaaseen katupoika Momoon (Ibrahima Gueye). Pieni rikollinen löytää odottamattoman ystävän – ja mutkien kautta kenties tärkeimmän elämän tukijan.

Draama kiinnosti harvoin elokuvia tekevää Lorenia siksikin, että ohjaaja Edoardo Ponti on Sophian poika. Kriittiset äänet ovat väittäneet, että elokuva on pojan katsomista äitiään palvovin silmin. Elokuva on kolmas Lorenin ja Pontin yhteinen projekti. On tavallista, että ohjaajat roolittavat lapsiaan elokuviinsa, mutta omien vanhempien casting on harvinaisempaa.

Yksi ongelma esimerkiksi on, kutsuako päätähteä roolinimellä, Sophiaksi vai äiskäksi? Edoardo Ponti valitsi lopulta viimeisen vaihtoehdon ja kuvaili näin syntynyttä kuvausilmapiiriä intiimiksi.

Sophia Lorenin mukaan ammatillinen suhde Pontiin on täysin erilainen kuin muiden ohjaajien kanssa.

– Edoardo tietää, mitä haluaa ja tietää heti, miten saada se irti minusta! Tunnemme toisemme niin hyvin. Ellei hän olisi loistava työssään, välttelisin rooleja hänen elokuvissaan, Loren on kuvaillut julkisuudessa.

Sophia Loren poikansa Edoardo Pontin kanssa kuvauksissa.­

Ensikertalainen Ibrahima Gueye on jo ennakkoon saanut kriitikoilta ylistystä luontevasta eläytymisestä Momon rooliin. Lorenkin on kehunut nuorta kollegaansa:

– Hän on hienosti läsnä tunteessa, eikä hän koskaan valittanut kameroista tai tungoksesta. Siinä on tulevaisuuden tähti.

Sophia Loren asui Napolissa sodan aikana ja muistaa pienen tytön pelon. Hänen mukaansa sodan äänet eivät koskaan jätä ihmistä.

– Kun kuulen sodasta jotain televisiosta, hypähdän.

Elokuvassa ei unohdeta Lorenin iäkkyyttä. Juoneen liittyvät vanhuuden vaivat, sairaalahoidon uhka ja menneisyyden vaanivat muistot. Loren ei vielä sellaisia ajattele:

– Tämä ei ole mikään joutsenlauluni. Aion tehdä elokuvia ikuisesti, legenda on nauranut.

Palataan Oscar-gaalaan. Elokuvalla on vielä yksi ässä hihassaan: Diane Warrenin säveltämä ja Laura Pausinin esittämä tunnuskappale Io sì (Seen) on nimittäin sellainen voimaballadi, että huh!

Elämä edessäpäin, pe 13.11. alkaen Netflix