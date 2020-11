Suomen toistaiseksi kalleinta tv-sarjaa kuvattiin Pyhäjärven kaivoksessa 700 metrin syvyydessä – White Wall on Ylen ja SVT:n ensimmäinen yhteinen suurtuotanto

Pohjois-Ruotsiin sijoittuvaa White Wall -sarjaa on kuvattu Pyhäjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Kyseessä on Ylen ja SVT:n ensimmäinen yhteinen suurtuotanto, jonka pääosissa nähdään mm. Vera Vitali ja Eero Milonoff.

Pohjois-Ruotsin talvisissa maisemissa viimeistellään maailman suurinta ydinjätteiden loppusijoituspaikkaa vanhaan kaivokseen. Avajaisia ei voi enää siirtää, vaikka mitä tulisi, nimittäin niitä on lykätty jo seitsemän kertaa. Työryhmän paine on kova, koska ovet on saatava vihdoinkin auki ja rahaa on saatava sisään.

Miljardien velat erääntyvät kohta, eikä rahoitusta enää tipu. Rahaa tulee vasta sitten, kun vanhalla kaivoksella aletaan käsitellä jätettä.

Kaikki eivät todellakaan ole projektin kannalla. Vetäjän kuuluu esimerkiksi osata vastata kysymykseen, miten hän oikeuttaa ydinjätteen hautaamiseen Ruotsin maaperään, vaikka se on myrkyllistä 100 000 vuotta. Johtaja osaa vakuuttaa, että laitos on täysin turvallinen ja että he toimivat vastuullisesti.

Vanhassa kaivoksessa sijaitseva ydinjätteiden loppusijoituspaikka olisi saatava auki pian.­

21 ihmistä on jo nyt kuollut rakennustyömaalla. Mielenosoittajat yrittävät estää laitoksen avaamisen. Vartija päätyy ampumaan aktivistia, joka tunkeutuu alueelle keskellä yötä.

Sitten kaivoksessa, 700 metriä maan pinnan alapuolella, tapahtuu selittämätön räjähdys. Kolme työntekijää kuolee ja useita loukkaantuu, heidän joukossaan päägeologi Helen (Vera Vitali).

Kun projektin johtaja Lars (Aksel Hennie) alkaa tutkia onnettomuuspaikkaa, hän löytää kalliosta valkoista seinää (white wall), joka ei vaikuta miltään normaalilta mineraalilta. Valkoiselle seinälle ei löydy mitään järkevää selitystä, joten Lars päättää salata löydöksen.

Sarja saa myöhemmin mystisiä piirteitä, kun Larsille selviää, mikä valkoinen seinä on todellisuudessa. Seinä alkaa vaikuttaa lähellä oleviin ihmisiin, ja Lars ryhtyy entistä syvemmin tutkimaan salaisuutta.

Eero Milonoff on projektin turvallisuuspäällikkö.­

Näistä lähtökohdista lähtee liikkeelle Ylen ja SVT:n ensimmäinen yhteinen suurtuotanto White Wall. Samalla sarja on myös SVT:n ensimmäinen suuri satsaus ohjelmaan, jonka ovat kehittäneen suomalaiset. Konseptin takana ovat Aleksi Salmenperä, Mikko Pöllä ja Roope Lehtinen.

White Wallin on kerrottu olevan toistaiseksi kallein suomalainen televisiosarja seitsemän miljoonan euron budjetillaan.

Tapahtumat sijoittuvat kuvitteellisen pohjoisruotsalaisen kaivoskylän hylättyyn kaivokseen. Todellisuudessa kuvauksia tehtiin Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärvellä sijaitsevassa Pyhäsalmen kaivoksessa. Koska kuvauksia on tehty autenttisessa paikassa 700 metrin syvyydessä, tuo se sarjan tunnelmaan omanlaistaan sävyä. Synkkä ja salaperäinen atmosfääri on läsnä luonnollisena elementtinä.

Pyhäjärven lisäksi sarjaa on kuvattu muun muassa Iisalmessa ja Tukholmassa.

Anna Paavilainen nähdään sarjassa aktivistina.­

Kahdeksanosaisen sarjan ovat ohjanneet Aleksi Salmenperä ja ruotsalainen Anna Zackrisson.

Projektipäällikkö Larsia näyttelevä norjalainen Aksel Hennie on näytellyt muun muassa Ridley Scottin Yksin Marsissa -elokuvassa (2015). Päägeologina nähtävä ruotsalainen Vera Vitali on nähty esimerkiksi Bonusperheessä (2017–2019).

Projektin turvallisuuspäällikköä näyttelee Eero Milonoff. Anna Paavilainen nähdään aktivistina, jota ammutaan. Kun Milonoff ja Paavilainen kohtaavat, he puhuvat keskenään myös hieman suomea.

White Wall, su 15.11. alkaen TV1 klo 21.30