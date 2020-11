Näin Twisted Sister -yhtyeen keulakuvan muhkea hiuspehko luotiin: "Me olimme rumimpia typysiä, mitä oli nähty"

Twisted Sister -bändin menehtyneen rumpalin muistokonsertti nähdään nyt tv:ssä. Ohjelmassa heavy metalin väriläiskät muistelevat myös uraansa.

Suomessa viimeksi pari vuotta sitten keikkaillut moottoriturpa Dee Snider on Twisted Sister -yhtyeensä kanssa perjantain musiikkidokumentin tähtiä. Newyorkilainen heavy metal -bändi Twisted Sister kuului harvoihin 1970-luvulla perustettuihin bändeihin, joka pysyi vuonna 2016 järjestettyyn viimeiseen keikkaansa asti vakiokokoonpanossaan.

Tai no melkein alkuperäiskokoonpanossa, sillä rumpali A.J. Pero menehtyi sydänkohtaukseen maaliskuussa 2015. Hänen kunniakseen Las Vegasissa järjestettiin kahta kuukautta myöhemmin muistokonsertti, joka nähdään nyt tv:ssä. Peron tilalle rumpuihin oli saatu entinen Dream Theater -rumpali Mike Portnoy.

Rumpali A.J. Pero menehtyi sydänkohtaukseen maaliskuussa 2015.­

Musiikkidokumenttia rytmittävät bändin värikkäät muistelut. Yhtye tunnetaan We Are Not Gonna Take It - ja I Wanna Rock -hittiensä ohella lookistaan, jonka Sniderin vaimo Suzette loi. Snider otti vauhtia muhkeaan hiuspehkoonsa lehtipuhaltimesta.

– Me olimme rumimpia typysiä, mitä oli nähty, he nauravat.

Konsertissa yhtye hiljentyy omistaessaan Price-balladinsa rumpali A.J. Perolle.

– Niin komeaa ja kunniakasta kuin rock’n’roll -bisnes onkaan, sillä on hintansa. Tämä on sinulle A.J., tiedän, että kuuntelet, Snider kohottaa katseensa.

Dokumentissa Dee Snider muistelee myös uraansa.­

Bändi lopetti 40-vuotisen uransa 2016. Sniderin elämän aallonpohja tuli vastaan, kun hän jakoi suosion kadottua 1980-luvun puolivälissä vaimonsa firman lehtisiä autojen tuulilaseihin parkkipaikoilla.

– Saimme jätettyä jälkemme. Valitettavasti menetimme A.J.:n viime vuonna. Haluamme lopettaa huipulla. Elämä menee eteenpäin, ja nähtäväksi jää, mitä tulevaisuus tuo meille jokaiselle tullessaan, kitaristi Eddie Ojeda päättää.

Yle Live: Twisted Sister Las Vegasissa, pe 13.11. Teema & Fem klo 23.50