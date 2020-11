Huippukokki Hans Välimäki tyrmistyy Kuppilat kuntoon -kuvauksissa Kuopiossa: Mädäntynyt kala puhuttaa

Tällä viikolla Kuppilat kuntoon, Hans Välimäki! ahkeroi ravintolaa uuteen uskoon Kuopiossa.

Kohteena on thaimaalaisravintola Samruai, jonka omistavat Thaimaassa tavanneet Jaana ja Dum.

Ennen muutostöitä Hans tutkii ravintolan. Järkytys on melkoinen, kun hän näkee täyteen ahdetun varastotilan, josta löytyy sulassa sovussa muun muassa riisi, kuivuvat pyykit ja tikkaat.

– Kyllä mä siivoisin tän lattiasta kattoon ja heittäisin osan tavaroista vaikka suoraan roskiin, Hans jyrähtää.

Myös kasviskaappi kaipaisi päivitystä.

– Nää yrtit lähtee mätäneen, kun nää on pakattu muoviin, eikä niitä avata missään vaiheessa.

Pahin yllätys muhii keittiössä.

Hans käy läpi kylmälaatikot, joissa säilytetään lihaa, kalaa sekä tofua. Yhdessä laatikossa tuoksahtaa epäilyttävälle.

– Kokeile, tämä kala on mädäntynyt! Sen näkee jopa kalan väristä. Se on tummentunut ja harmaa. En käyttäisi sitä, siinä on jopa limapinta päällä, Hans sanoo ja ojentaa fileen Dumille.

– Meinaatko tehdä asialle jotain? Hans kysyy.

– Täytyy varmaankin tehdä, Dum vastaa.

Yhdestä vetolaatikosta paljastuu vielä Hansin inhokit, valmiit maustetahnat.

– En pidä näistä ollenkaan. Olet näitä parempi vai mitä? Hans haastaa Dumia.

