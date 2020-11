Tuntematon Emma Corrin sai prinsessa Dianan roolin sattumalta, tältä hän näyttää The Crownissa – vertaa kuvat!

Emma Corrin eläytyy prinsessa Dianaksi The Crown -sarjan uudella neljännellä kaudella, eikä välty sydänsuruilta.

Vuosikymmenen rakkaustarina karahti kiville samaan aikaan, kun rautarouva Margaret Thatcherin kuritti Englantia. Peter Morganin luoman historiallisen The Crown -draamasarjan neljäs kausi kattaa kuningatar Elisabet II:n hovin elämää 1970-luvun lopusta 1990-luvun alkuun. Tuota ajanjaksoa värittivät brittien ensimmäisen naispääministerin kovat säästötoimet ja prinssi Charlesin ja Lady Diana Spencerin avioliitto.

– Tavallaan elämä imitoi taidetta. Diana oli otettu, kun tapasi kuninkaallisen perheen. Minä taas olin innoissani, kun tutustuin The Crown -sarjan näyttelijäkaartin. Olivia Colman ja Tobias Menzies ovat olleet hyviä mentoreita, prinsessa Dianaa esittävä, ohjelman uusi tulokas Emma Corrin kertoo sarjan kuvauksissa Lontoossa.

Emma Corrin eläytyy ihailemaan kihlasormusta.­

Haastattelu tapahtuu juuri ennen kuin maailma sulkeutui koronaepidemian takia.

Colmanin esittämä kuningatar Elisabet II ja Menziesin tulkitsema prinssi Philip eivät kuitenkaan olleet hyviä roolimalleja Dianalle. Vaikka kuninkaalliset valitsivat miniänsä, ei heillä ollut kapasiteettia tukea häntä järjestetyn avioliiton tunnemyrskyissä ja julkisuuspaineiden alla.

– Nuori ja ujo, mutta charmantti Diana teki vaikutuksen kuningasperheeseen heidän kesäasunnollaan Skotlannissa, Balmoralin linnassa. Hänellä oli oma autenttinen tapansa hurmata ihmiset ja hän tiedosti sen, Corrin kertoo.

Josh O’Connor sanoo, että hänellä on ikäpolvensa näyttelijöistä parhaimmat korvat prinssi Charlesin rooliin.­

Näyttelijä vaikuttui erityisesti siitä, kuinka Diana lumosi Philipin heidän metsästysretkellään.

– Silloin tajusin, että Diana ei ollut naiivi ja alistuva pikkutyttö, josta tuli vahingossa kuninkaallisen perheen jäsen. Hän tiesi, mitä halusi, mutta en usko, että hän aavisti, mitä tuleman pitää. Häneltä vedettiin matto jalkojen alta.

Diana ja Charles helmikuussa 1984, kun he kertoivat kihlauksestaan.­

Kun Diana vastasi myöntävästi Charlesin kosintaan, kehotti tuleva aviomies kihlattuaan tapaamaan tahollaan naimisissa olevan Camilla Parker Bowlesin. Charlesin kaksi naista söivät lounasta ravintolassa Menage a Trois. Tapaaminen ja ravintolan nimi antoivat Dianalle enteitä siitä, että liitossa olisi kolmas osapuoli.

– Ulkopuolisena on helppo sanoa, että avioliitto oli tuhoon tuomittu alusta asti. Kumpikaan ei ollut valmis siihen. Dianan unelmat ja Charlesin realismi eivät kohdanneet.

Suhteen ongelmat avautuivat kansalle vasta myöhemmin. Parin satuhäät pidettiin St. Paulin katedraalissa 29. heinäkuuta 1981. Niitä seurasi 750 miljoonaa televisiokatsojaa.

Hääpuvusta tehtiin tarkka kopio.­

– Minulle ommeltiin jäljitelmä prinsessa Dianan hääpuvusta. Kun kuvasimme hääkohtausta, koko kuvausryhmä oli hiljaa. Se oli uskomaton hetki.

Emma Corrin oli kaksivuotias, kun Diana, Walesin prinsessa kuoli elokuussa 1997.

– Minulla ei ole henkilökohtaisia muistoja hänestä. Ehkä siitä oli myös hyötyä.

Peruukit ja vaatteet viimeistelivät Diana-roolin.­

Omassa elämässään Corrin ei unelmoi prinssistä.

– Tämä tarina on opettanut minulle, että täydellisestä kumppanista unelmoiminen ei ole realistista. Mutta toivon tietenkin, että löydän hyvän kumppanin.

Corrin sai osan sattumalta. Hänet palkattiin ennen kolmatta kautta lukemaan vuorosanoja näyttelijöiden kanssa, jotka koe-esiintyivät Camillan rooliin. Silloin Peter Morgan tiesi, että Emma on sopiva Diana.

Prinsessa Diana 1983.­

– Tein paljon taustatyötä, luin kirjoja ja katsoin dokumentteja. Turhauduin, koska niin monesti hänestä maalattiin ikoni tai sitten asiat vääristeltiin tabloidilehdissä. Oli vaikea löytää oikea ihminen julkisuuskuvan takana, ja juuri sitä tarvitsin työhöni.

Diana: In Her Own Words -dokumentin katsottuaan näyttelijä sai kiinni Dianan tunnemaailmasta ja äänestä. Luettuaan käsikirjoituksen hän ymmärsi tarinan kontekstin ja sen, että hänellä oli myös vapaus tulkita roolia. Dianan eleitä, liikkeitä ja maneereita hän opetteli Polly Bennettin kanssa, joka opetti myös Rami Malekin eläytymään Freddie Mercuryksi elokuvassa Bohemian Rhapsody.

– Harjoittelin lukemattomia päiviä, miten olla Diana, miten kallistaa päätä kuin hän ja mitä hänen eleensä ja tekonsa kertoivat hänen mielentilastaan. Peruukit ja vaatteet viimeistelivät kokonaisuuden.

–Harjoittelin lukemattomia päiviä, miten olla Diana, Emma Corrin kertoo.­

Erityisen tarkka hän oli siitä, että bulimia kuvataan kaunistelematta.

– Käsikirjoituksessa vihjailtiin Dianan bulimiaan. Sanoin, että jos teemme kohtaukset, niiden pitää olla aitoja ja näyttää kuinka bulimia hallitsi hänen elämäänsä noina aikoina. Silloin ei puhuttu itsetuntemuksesta ja itsensä huolehtimisesta samalla tavalla kuin nykyään, Corrin kertoo.

Lehdistö seurasi Dianaa kaikkialle.­

The Crown, 4. kausi, sunnuntaina 15.11. alkaen Netflix

