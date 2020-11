Maajussille morsian -ohjelma poiki Heidille orastavan romanssin – ”Hiljaa hyvä tulee”

Koiria kasvattavan Heidin mukaan ohjelmaan osallistuminen oli silmiä avaava kokemus.

Kangasalla kultaisianoutajia kasvattavan Heidin, 51, matka Maajussille morsian -ohjelmassa jäi mieleen kenties siitä, että hän oli käynyt treffeillä yhden isäntäehdokkaan kanssa aiemmin, mutta ei muistanut siitä itse mitään.

Tarinaa jatkaakseen Heidi valitsi jatkoon saman miehen, 51-vuotiaan Timon Lempäälästä. Ohjelman tilinpäätösjaksossa Heidi paljasti, että suhde on yhä olemassa, tosin se etenee hiljalleen omalla painollaan.

Heidi muutti nuorena opiskeluiden perässä kaupunkiin ja valmistui diplomi-insinööriksi. Valmistumisen jälkeen Heidi teki uraa teknologia-alalla, mutta halu takaisin maalle vei hänet synnyinseutunsa maisemiin.­

– Tällä hetkellä me tapailemme ja jatkamme tutustumista. Meillä on siinäkin hyvä yhteisymmärrys, että hiljaa hyvä tulee, Heidi kertoi ohjelmassa.

Maajussi myönsi kuitenkin, että vaikka tahti on rauhaisa, pientä romantiikanpoikasta on ilmassa.

– Jos tämä tutustuminen veisi siihen pisteeseen, että sovitaan seurustelevamme, täytyy siihen toki löytyä yhteistä aikaa, hän pohti.

Heidi kertoi suhteen parhaiksi puoliksi sen, että parilla on aina hauskaa toistensa seurassa.

– Me nauramme samoille asioille, meillä on samantyyppinen huumorintaju ja me arvostamme samoja asioita. Tällä hetkellä tuntuu tosi hyvältä.

Heidin tilalla on riittänyt vipinää ilman isäntääkin, sillä farmilla asustaa peräti 20 koiraa ja koiranpentuja aina tilanteen mukaan. Lisäksi pihapiiristä löytyy ranskanluppakorvakaneja, lampaita, kanoja ja kukko.­

Varsin itsenäisen oloinen Heidi tunnusti myös, että on kaivannut ihmistä rinnalleen enemmän kuin itse edes osasi aavistaa. Eronnut kolmen lapsen äiti on ollut viimeiset kaksi vuotta sinkkuna ja keskittynyt täysillä työhön ja lapsiinsa.

– On ollut mukava huomata itsestä, että ehkä kuitenkin todella kaipaa sitä parisuhdetta, vaikka on ollut jonkin aikaa yksin. On se aina kiva jakaa niitä asioita jonkun toisen aikuisen ihmisen kanssa.

Heidi jää muistelemaan kesäistä farmiviikkoa lämmöllä. Maajussin mukaan viikko oli tapahtumarikas, mutta myös äärettömän väsyttävä.

– Silmiä avaava kokemus.