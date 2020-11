Sakari Pietilän ruokavalio on karua katsottavaa, eikä Pippa Laukka säästele sanojaan – kiekkoammattilaisella riittää selityksiä

Jääkiekkovalmentaja Sakari Pietilä on innokas liikkuja, mutta syö epäterveellisesti. Pippa Laukan johdolla hän laittaa elämäntapansa remonttiin.

Torstain Olet mitä syöt -jaksossa jääkiekkoammattilainen Sakari ”Sakke” Pietilä paljastaa Pippa Laukalle kipeästi korjausta vaativat elämäntapansa.

Vaikka Pietilä on elänyt koko ikänsä hyvin aktiivista ja urheilun täyttämää elämää, on kiloja päässyt kertymään huonon ruokavalion takia. Liikunta kuuluu edelleen Pietilän elämään tiiviisti ja hän liikkuu peräti 5–8 kertaa viikossa, mutta hän ei syö säännöllisesti ja ruoka on täysin vääränlaista.

– Suurin haaste on kyllä epäsäännöllisyys ruokailun suhteen. Ainut säännöllinen on siinä aamupuuro, hän myöntää kameralle.

Päivisin Pietilä syö läheisissä ravintoloissa ja tempaisee munkkikahvit aterian päälle, iltaisin hän mutustaa esimerkiksi pastaa tai makkaraa. Myös pizza ja hampurilaiset maistuvat ja leipä on hänen salainen paheensa.

Pietilä pelkää sairastuvansa vakavasti, mikäli hän jatkaa nykyisellä ruokavaliollaan. Roskaruoka ja runsas alkoholinkäyttö ovat myös tuoneet mukanaan ikävän olon ja senttejä vyötärölle.

Sakari Pietilä ennen elämäntaparemonttinsa alkua.­

Pietilän jääkaapilla totuus hänen ruokailutavoistaan konkretisoituu karulla tavalla ja näky järkyttää Pippa Laukan.

– Aijai. Tiedätkö mitä? Kun mä katson tätä sun jääkaappia, mua rupeaa ottamaan sydämestä, Laukka parkaisee.

Jääkaapista löytyy lähinnä grillimakkaraa, runsaasti voita ja vain vähän mitään terveellistä. Makkaraa Pietilä perustelee sillä, että on kesä. Hän väittää pohtivansa tarkkaan ruoan ravintoarvoja ostoksia tehdessään, mutta jääkaapin sisältö kertoo toista.

Myös valkoviinipullolle ja useille voipaketeille löytyy selityksensä.

Pietilän viikon ruokapäiväkirja paljastaa, että hänen ruokavalionsa koostuu hyvin pitkälti pizzasta, makkarasta, leivonnaisista ja erilaisista alkoholijuomista. Sen sijaan kasvikset loistavat poissaolollaan ja ruokaa on määrällisesti melko vähän. Laukka vertaa näkyä erämaahan, josta puuttuu kaikki vehreys.

Pietilällä riittää jälleen selityksiä sille, mitä hän on suuhunsa laittanut.

– Siinä oli yhdet polttarit, yhdet kesäjuhlat ja varpajaiset, hän selittää hyvin runsasta alkoholin määrää.

– Okei eli sä lähdet tolle selityslinjalle, Laukka täräyttää.

– Tässähän on tosi paljon rasvaa ja tässä on tosi paljon alkoholia, Laukka jatkaa.

– Tällaisella syömisellä sun suonet tirisee rasvaa.

Tältä näyttää Pietilän viikon ruokavalio.­

Laukan vastaanotolla selviää, että epäterveellinen ruokavalio on vaikuttanut Pietilän terveydentilaan huolestuttavasti. Vaikka hän liikkuu, ei hyviä tuloksia synny eikä hänen vartalonsa palaudu yöunien aikana, kun muut elämäntavat ovat pielessä.

Pietilä painaa 88 kiloa ja hänen vyötärönympäryksensä on 106 senttiä eli reippaasti yli kriittisen sadan sentin rajan.

– Se kertoo mulle lääkärinä, että sulla on huomattavia terveysriskejä, Laukka lataa.

– Kertoo myös mulle, Pietilä myöntää.

Myös Pietilän rasvaprosentti on koholla, kolesteroliarvot huolestuttavan korkeat ja maksa-arvot huitelevat pilvissä alkoholinkäytön vuoksi.

– Tilanne on nyt se, että sun kehossa kytee metabolinen oireyhtymä. Sun kehossa on häiriöitä sokerin, rasvan ja verisuonten toiminnassa, Laukka lataa.

Metabolisessa oireyhtymässä ihmisellä on useita terveyttä uhkaavia häiriöitä, jotka aiheutuvat keskivartalolihavuudesta tai perinnöllisestä taipumuksesta.

– Saken käyttämä suolan, kovan rasvan ja alkoholin yhdistelmä on tosi tuhoisa keholle. Se tukkii suonet, se sairastuttaa sisäelimet ja se aiheuttaa keskivartalolihavuutta ja johtaa ennenaikaiseen kuolemaan, Laukka selittää.

