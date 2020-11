Laulaja Jippu teki huiman elämäntapamuutoksen ja pudotti 9 kiloa Olet mitä syöt -ohjelmassa – katso kuvat ennen ja jälkeen!

Jippu oli vaihtanut alkoholismin sokeririippuvuuteen, mikä näkyi hyvinvoinnissa. Kahdeksan viikon elämäntaparemontin aikana hän onnistui tekemään kokonaisvaltaisen muutoksen elintavoissaan.

Torstain Olet mitä syöt -jaksossa laulaja Jippu, oikealta nimeltään Meri-Tuuli Elorinne, laittoi elämäntapansa remonttiin lääkäri Pippa Laukan avustuksella.

Jipun haasteena oli pahaksi riistäytynyt sokeririippuvuus. Laulaja-lauluntekijä söi sokeria lähes viisi kertaa suosituksia enemmän, peräti 226 grammaa sokeria päivässä. Hänen ruokavalionsa pursui rasvaa ja sokeria, ja kunnolliset ateriat loistivat poissaolollaan.

Liikuntaa hän ei harrastanut juuri lainkaan, koska sekin koukutti ja tapasi viedä Jipun äärimmäisyyksiin. Retuperällä olleet elintavat näkyivät myös terveystutkimuksissa: veren rasva- ja sokeriarvot olivat koholla, kun taas varastorauta-arvo oli hälyttävän matala, mikä näkyi väsymyksenä.

Kahdeksan viikon elämäntaparemontin jälkeen Pippa Laukan eteen asteli täysin uutta energiaa tihkuva nainen. Näky sai lääkärinkin häkeltymään.

– Tuntuu turhalta edes kysyä, mitä sulle kuuluu, kun se näkyy ulospäinkin, Laukka ihasteli.

– Kyllä tämä on ollut käsittämätön elämämuutos. On liikuttavaa nähdä myös toisen kasvoista, että ehkä tässä on jotakin tapahtunut, Jippu kuvaili tuntemuksiaan Laukalle.

Jippu painoi ennen elämänmuutostaan 96,7 kiloa, ja hänen vyötärönympäryksensä näytti 103 senttimetriä. Olet mitä syöt -taipaleen aikana hänen painonsa putosi jopa kahdeksan kiloa ja hänen vyötärönympäryksensä kaventui 11 senttiä.

Kuva ennen elämäntapamuutosta.­

Laulaja oli täynnä energiaa elämäntapamuutoksen jälkeen.­

Jipun elämäntapamuutoksen yksi merkittävimmistä tavoitteista oli päästä irti sokerikoukusta. Siinä Jippu iloitsi onnistuneensa. Myös ilta- ja yönapostelusta hän on pääsi eroon.

– Pidän huolen, että missään ruoassa ei ole liikaa sokeria. Pakkomielteeni sokeria kohtaan on kadonnut kokonaan. Olen tajunnut, että voin elää ilman sitä, Jippu hehkutti.

Jipun kolesteroliarvot palasivat normaalille tasolle ja kohonneet sokeriarvot kääntyivät laskusuuntaan. Pippa Laukka onnitteli naista onnistuneesta elämäntapamuutoksesta.

– Muutos on ollut kokonaisvaltainen. Se on tapahtunut sekä mielessä että kehossa ja näkyy myös tuloksissa, Laukka totesi ylpeänä.

– Tällä hetkellä tämä minun kroppani tuntuu omalta. Nyt mä olen mä, Jippu kuvaili kameroille onnellisena.

Raskaat vuodet

Jippu parantui alkoholismista seitsemän vuotta sitten. Olet mitä syöt -ohjelman pressitilaisuudessa elokuussa Jippu kertoi yrittäneensä raitistua ensimmäisen kerran jo vuonna 2006. Hän onnistui pääsemään alkoholista irti vertaistukiryhmien avulla, kunnes avioero vei pohjan elämältä. Hänen mukaansa alkoholi toimi helpotuksena raskaassa elämäntilanteessa.

Toukokuussa 2013 Jippu onnistui jättämään alkoholin lopullisesti. Jipun mukaan hänen pelastuksensa oli hengellisyyden löytäminen aivan uudella tavalla.

– Sanotaan näin, että minun syvin pohjani oli, kun jouduin mielisairaalaan, kadotin elämänhaluni kokonaan ja menetin yhteyden sekä läheisiini että itseeni. Sain Jumalan armosta uuden elämän, hän kuvaili.

Raitistuminen toi kutsumuksen hengelliseen työhön. Jippu työskentelee nykyään Turun Mikaelinseurakunnassa evankelistana. Lisäksi hän on aktiivisesti kiertänyt konserteissa ja hengellisissä tilaisuuksissa.

Jippu on naimisissa Sami Elorinteen kanssa, ja heillä on 5-vuotias Romeo-poika. Pariskuntaa yhdistää hengellisyys, ja myös Sami-puoliso työskentelee Mikaelinseurakunnassa.

Jippu ja Sami helmikuussa 2018.­

Jipun tunnetuimpia kappaleita ovat Kii, Enkelten kaupunki, Kaksi kauneinta sekä Samuli Edelmannin kanssa levytetty duetto Jos sä tahdot niin. Vuonna 2006 hänet palkittiin parhaan debyyttialbumin Emma-palkinnolla. Hän osallistui myös osallistui Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan vuonna 2012.

