Kivulias ”miestentauti” piinaa Suurin pudottaja -kilpailijaa Oskari Katajistoa – joutuu melkein konttaamaan vessaan

Näyttelijä Oskari Katajisto, 54, puhuu avoimesti häntä riivaavasta kihdistä Suurin pudottaja Suomessa.

Kovat kivut estävät Oskari Katajistoa osallistumasta torstain jakson yhteistreeneihin.

– Nilkat on paskana ja jaloissa on hurja kipu – se on ollut alusta lähtien. Kipu johtuu kihdistä ja näistä tulehdusperäisistä tiloista mun nilkoissa, jalkaterissä, jalkapohjissa ja varpaissa, Oskari kuvailee.

Oskari kertoo muille pudottajille jättäneensä kihtilääkkeet pois, koska ne keräävät nestettä kehoon.

– Mä yritän parantaa näitä nilkkoja, mutta tää on mennyt vaan huonompaan suuntaan. Herään neljän viiden aikaan yöllä ja kokeilen jalkoja. On aika ikävää melkein kontata vessaan, ja silloin kartoitan seuraavan päivän, että miten hirvee siitä tulee, Oskari kuvailee oloaan.

Kun muut kisaajat lähtevät treeneihin, Oskari suuntaa vapaapassin turvin päiväksi kotiin.

– Ihmiset eivät oikein ymmärrä, paitsi ne, joilla on kihti, että se on tosi kipee. Kihtiä sairastaa moni, ja se on etenkin miesten tauti, tietyssä iässä. Tietyt ruuat ja juomat: olut, punainen liha, paistettu kala, paistettu lintu, kaikki tällaiset, kerää verenkiertoon virtsaa ja sit se virtsa kiteytyy ja hakeutuu niveliin ja rupeaa repimään siellä. Kihti on yks reuman muoto.

Oskari tietää, että kihti voidaan saada hallintaa terveellisillä elämäntavoilla. Siksi hän lähti mukaan Suurimpaan pudottajaan.

– Haluaisin hoikistua, parantaa elämäntapani, jaksaa enemmän, nukkua paremmin yöni, hymyillä lisää, olla pirteä ja mukava Oskari, joka joskus on ollut.

Suurin pudottaja Suomi torstaisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa.

