Game of Thronesissa superpahis Ramsay Boltonia näytellyt tähti avautuu katsojiakin järkyttäneen kohtauksen tekemisestä: ”Se oli urani hirvein päivä”

Ramsay Boltonin näytteleminen oli raskasta.

Ramsayn hahmo on moraaliton ja ilkeä sadisti.­

Iwan Rheon muistelee kohtausta Game of Thronesissa, jossa hänen näyttelemänsä hahmo, ilkeä ja sadistinen Ramsay Bolton raiskaa Sansa Starkin, jota esitti Sophie Turner.

People-lehden mukaan Rheonilla, 35, oli vaikeuksia tehdä kohtausta, joka nähtiin suositun sarjan viidennellä kaudella.

– Se oli kamalaa. Kukaan ei halunnut olla siellä, kun kohtausta tehtiin, hän kertoo.

– Kukaan ei oikeastaan halunnut tehdä kohtausta, mutta jos tarina pitää kertoa, se pitää kertoa oikein. Tuotanto ei onneksi tehnyt siitä mitään sensaatiota tai muuta. Sitä kohtausta oli silti todella, todella vaikea katsoa. Se oli kamala tapaus ja sen kuvaaminen oli urani hirvein päivä.

– Jos leikkaat jonkun sormen irti, sitä ei oikeastaan edes näe. Ja kun otetaan lähikuvia, niissä on vain möykky muovia. Me vain näyttelemme, eikä se ole totta. Mutta kun kuvataan kohtausta, joka voisi olla totta, tilanne muuttuu haastavammaksi. Se oli kamalaa. Raiskauksia ei pitäisi olla olemassa, mutta ikävä kyllä sellainen toive on mahdoton.

Sophie Turner ja Maisie Williams, molemmat Starkin sukua.­

Viime vuonna Sophie Turner avautui Sansan roolistaan.

– En ajatellut, että olisin itse kärsinyt oikeassa elämässä niistä asioista, joita Sansa joutui käymään läpi. Vaikka kohtaukset eivät vaikuttaneet minuun henkisesti, aloin ajattelemaan muun muassa kotiväkivaltaa ja raiskauksia ja minusta tuli niiden aktiivinen vastustaja.

Emilia Clarke tunnetaan muun muassa roolistaan Daenerys Targaryenina.­

Emilia Clarke on puolestaan paljastanut podcastissaan olleensa häkeltynyt siitä, miten paljon Game of Thronesin ensimmäisessä tuotantokaudessa nähtiin paljasta pintaa. Hän kertoi, että saatuaan sarjan ensimmäisen tuotantokauden käsikirjoituksen luettavakseen, hän oli ajatellut, että sarjan juju piilee alastomuudessa.

– Mutta olin juuri valmistunut näyttelijäkoulusta ja lähestyin asiaa työnä – ajattelin, että jos asia on käsikirjoituksessa, silloin sen tarve on tarkkaan harkittu. Tällaista tämä on. Kaikki menee hyvin, Clarke muisteli vakuutelleensa itselleen.

Kun riisuutumisen hetki sitten tuli kuvauksissa, nainen muistaa, ettei hänellä ollut aavistustakaan siitä, mitä hänen pitäisi tehdä.

– Olin ollut kuvauksissa kaksi kertaa aiemmin, ja nyt minun pitäisi olla kuvauksissa alasti kaikkien näiden ihmisten edessä, enkä tiedä mitä minun pitäisi tehdä enkä tiedä mitä minulta odotetaan. En tiedä, mitä sinä haluat tai mitä minä haluan, hän kuvaili tunnelmiaan suosikkisarjan kuvauksissa.

Clarke kertoi tunteneensa riittämättömyyden tunnetta Game of Thronesin ensimmäisen tuotantokauden kuvauksissa. Hän oli ajatellut, ettei hän ole riittävän arvokas voidakseen vaatia tai pyytää kuvauksissa mitään.