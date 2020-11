Jippu raitistui seitsemän vuotta sitten, mutta riippuvuus vaihtui alkoholista sokeriin. Lääkäri Pippa Laukka auttaa laulajaa löytämään terveellisen ja tasapainoisen suhtautumisen ruokaan.

Olet mitä syöt -ohjelmassa laitetaan tällä viikolla laulaja Jipun, oikealta nimeltään Meri-Tuuli Elorinteen, elämäntavat ruotuun lääkäri Pippa Laukan avustuksella. 35-vuotias laulaja sairasti aikaisemmin alkoholismia, mutta sittemmin päihderiippuvuus vaihtui pahaan sokerikoukkuun.

– Koen, että olen ollut pakomatkalla tunteistani ja itsestäni. Syöminen on toiminut hoitokeinona. Olen elämäni aikana ollut addiktoitunut mihin vaan, ihmissuhteisiin sekä jossain vaiheessa päihteisiin ja julkisuuteen. Kaikista kovin addiktio on kuitenkin sokeriin ja syömiseen, tunnesyöjäksi tunnustautuva Jippu toteaa.

Jippu luettelee pahimmiksi mieliteoikseen nakit, kanansiivet, salmiakin, suklaan ja suklaajäätelön. Pippa Laukkaa huolestuttaa, että hän syö sokeria lähes viisi kertaa suosituksia enemmän, peräti 226 grammaa sokeria päivässä.

– Onhan tuo määrä aivan järkyttävä. Ei ihme, että hampaita vihloo, Jippu kauhistelee, kun lääkäri Pippa Laukka arvioi naisen sokerinkulutusta.

Jippu on luopunut myös liikunnasta, koska sekin koukutti ja tapasi viedä Jipun äärimmäisyyksiin. Retuperällä olevat elintavat ovat näkyneet hyvinvoinnissa. Hän kertoo olevansa usein väsynyt ja tuntevansa häpeää kehostaan.

Laulajan elämää ovat hallinneet erilaiset addiktiot.­

Jippu painaa ennen elämänmuutostaan 96,7 kiloa, ja hänen vyötärönympäryksensä näyttää 103 senttimetriä. Laulaja hämmästyy nähtyään vaa’an lukeman.

– Kuulostaa todella paljolta. Peruspainoni on ollut 74 kiloa, Jippu sanoo.

Jipun viikon ruokavalio paljastaa, miksi vyötärölle on kertynyt ylimääräisiä senttejä. Hänen ruokailunsa on koostunut muun muassa karkista, pullista, kakusta, energiajuomista, pastasta ja jäätelöstä. Jipun mukaan sokeriset herkut päätyvät suuhun aina iltaisin ja öisin, ei koskaan päivisin.

– En näe tässä yhtään hyvää, terveellistä ja ravitsevaa ateriaa, Pippa Laukka hämmästelee.

Jippu katselee viikon ruokia kauhistuneena. Käsistä riistäytyneet ruokailutottumukset saavat naisen purskahtamaan itkuun.

– Mua ihan itkettää se, että en osaa pitää yhtään itsestäni huolta. Ruokailussani ei ole mitään logiikkaa, Jippu avautuu.

Jipun ruokavaliosta puuttuu kunnollisia ja ravinteikkaita aterioita.­

Pippa Laukkaa huolestuttaa, että Jipulla on ollut refluksitaudin oireita. Refluksitauti tarkoittaa sitä, että vatsan sisältöä nousee ruokatorveen. Vatsaongelmat voivat vaikuttaa terveyden lisäksi Jipun ammattiin eli hänen ääneensä.

Myös Jipun kolesteroliarvot ovat koholla, ja hänen varastorauta-arvo on hälyttävän matala, mikä on näkynyt muun muassa väsymyksenä.

Jipun elämäntapamuutoksen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on päästä eroon sokeririippuvuudesta.

– Tosiasia on se, että sinulla on addiktio ja ongelma sokerin kanssa. Ruokaan liittyvä addiktio on haastavampi kuin moni muu addiktio, koska ruoan kanssa on tehtävä sopu. Ilman ruokaa ihminen ei pärjää, Laukka painottaa.

Jippu toteaa olevansa valmis kokonaisvaltaiseen elämäntapamuutokseen ja löytämään terveellisen ja tasapainoisen suhtautumisen ruokaan.

– Koen, että olen tullut siihen pisteeseen, että olen valmis luopumaan sokeririippuvuudesta ja lähtemään paremmalle tielle päivä kerrallaan, Jippu vakuuttaa.

Pippa Laukka toivoo Jipun löytävän terveellisen suhtautumisen ruokaan.­

