Big Brother -talosta häädetty Ella kertoi tv:ssä hänen ja Artun suhteesta – BB-Krisu pamautti suoran kysymyksen makuuhuoneen tapahtumista

Talosta häädetty Ella kertoi tv:ssä, ettei olisi ikinä uskonut hänen ja Artun lähentyvän talossa.

23-vuotias Ella häädettiin sunnuntaina Big Brother -talosta. Ellan aika BB-talossa kului viime viikkoina tiiviisti 26-vuotiaan Artun kainalossa. Tv-katsojat seurasivat tiiviisti, kuinka Ellan ja Artun välit lämpenivät.

Alussa pari nukkui vierekkäin,mutta päivin kaksikko ei juurikaan viettänyt aikaa aikaa kahdestaan tai sen ihmeemmin lähekkäin.

Yhtenä yönä pari kuitenkin päätyi harrastamaan seksiä. Lemmenyön jälkeen pari harrasti seksiä talossa useita kertoja.

Ella vieraili maanantai-iltana Big Brotherin suorassa studiolähetyksessä vastaamassa Kimmo Vehviläisen ja viime kauden BB-voittaja Kristian Heiskarin kysymyksiin.

Miehet halusivat tietää tarkemmin Ellan ja Artun suhteesta ja siitä, milloin Ella huomasi olevansa kiinnostunut Artusta.

Ella kertoi, ettei ollut ajatellut Arttua romanttisessa mielessä, mutta kun juontaja Elina Kottonen uteli parin väleistä muutama viikko sitten häätölähetyksessä, Ella ryhtyi miettimään asiaa.

– Elina nosti yhdessä lähetyksessä kissan pöydälle. Arttu puhui siinä minusta niin kauniisti, Ella kertoi.

Ella kuvattuna sunnuntain suorassa lähetyksessä.­

Muissa asukkaissa Artun ja Ellan yölliset puuhat olivat herättäneet monenlaisia tunteita. Osa asukkaista valitti, etteivät he saaneet nukuttua samassa makuuhuoneessa lemmiskelevien Artun ja Ellan takia.

– Mä lähin pois kun oli hirvee litinä ja lotina, Joel valitti.

”Litinä ja lotina” nostettiin esille myös suorassa studiolähetyksessä, kun Vehviläinen ja Heiskari kysyivät Ellalta olivatko muut ärsyyntyneet asiasta aiheesta.

– Mitä mieltä olet siitä, että muut asukkaat ei viihtyneet litinässä ja lotinassa? Heiskari tiedusteli.

Ella tarjosi äänille erikoisen selityksen.

– Huomasimme, että Vili on tahallaan maiskuttanut suutaan iltaisin, joka vaikuttaa, että suudeltaisi, vaikka ei oikeasti suudeltu, Ella puolustautui.

Arttu oli vaitonainen, kun Ella häädettiin talosta.­

Ellalta kysyttiin, mikä Artussa on parasta ja aikovatko he tavata ulkomaailmassa.

– Se on varmaan se Artun huumorintaju ja lämmin energia. Mulle tulee siitä tosi hyvät fibat, Ella kuvaili Artun parhaita puolia.

Hän toppuutteli, ettei mistään seurustelusuhteesta voida vielä puhua. Hän sanoi hänellä olevan tunteita Arttua kohtaan, mutta hän ei ole ihastunut mieheen.

– Kun laitetaan aikuisia ihmisiä keskenään sinne taloon ja puhutaan syvällisiä, niin kaikkea voi tapahtua, hän pohti.

– Ihastuminen on vahva sana. Tykkään Artusta paljon. En voi ajatella liikaa siltä pohjalta mitä olen talossa tuntenut. Me tulemme ulkomaailmaan ja pitää katsoa, mikä tilanne on, hän korosti.

