Suomalaisen Pentti Kourin asunnossa 30 vuotta sitten kuvattu Ghost – näkymätön rakkaus jäi elokuvahistoriaan kiihkeästä savenvalantakohtauksestaan.

Suomalaissukuinen Lisa Niemi laittoi Ghost – näkymätön rakkaus -elokuvan (1990) käsikirjoituksen illallispöydälle ja kehotti aviomiestään Patrick Swayzea lukemaan sen.

Tanssielokuva Dirty Dancingin (1987) ansiosta supersuosioon ja Hollywoodin seksisymboliksi noussut Swayze alkoi hukkua kaikenlaisiin käsikirjoituksiin. Hänelle jopa maksettiin siitä, että hän olisi lukenut niitä. Aikaa ei kuitenkaan ollut tarpeeksi, ja vaikka Swayze luotti vaimonsa mielipiteeseen, hän jätti Ghostin niille sijoilleen.

Kuukausia myöhemmin Niemi törmäsi taas käsikirjoitukseen ja ärähti miestään lukemaan sen. Vastahakoinen näyttelijä tarttui käsikirjoitukseen ja luki sen yhtä soittoa. Hän käveli keittiöön kyyneleet silmissään.

– Minun on pakko tehdä tämä elokuva, Swayze henkäisi vaimolleen.

Hän uskoi Sam Wheatin roolin olevan hänelle täydellinen.

Valitettavasti elokuvan ohjaaja Jerry Zucker ei ollut samaa mieltä. Kun Zucker kuuli Swayzen tavoittelevan roolia, hän huusi palkkaavansa Swayzen siihen vain kuolleen ruumiinsa yli. Samin rooliin oli tyrkyllä 80-luvun kuumia nimiä Kevin Baconista Tom Cruiseen ja Alec Baldwinista Tom Hanksiin.

Swayze halusi roolin ja valitsi koekuvaukseen siistit pankkiirin vaatteet. Zuckeria ärsyttäneet pitkähköt hiuksensa hän sipaisi poninhännälle. Näyttelijä teki kaikkensa vakuuttaakseen epäilevän ohjaajan ja onnistui siinä.

Elokuvaa kuvattiin Pentti Kourin tyhjässä penthouse-asunnossa New Yorkissa.­

Miehensä menettävän Sam Wheatin vaimoksi, Molly Jenseniksi, oli valittu Demi Moore. Hän päihitti Nicole Kidmanin, Molly Ringwaldin ja Meg Ryanin.

Demi Moore oli pätkäissyt hiuksensa lyhyiksi ennen elokuvantekoa. Se ei ilahduttanut Zuckeria. Moore muistelee ohjaajan reaktiota Inside Out -kirjassaan (2019).

”Jerry näytti järkyttyneeltä. Hän oli valinnut Patrick Swayzen näyttelemään Sam Wheatia, ja tämän tyttöystäväksi tummatukkaisen naisen, jolla oli pitkät lainehtivat hiukset. Yhtäkkiä hänen edessään seisoi nainen, jolla ei ollut käytännössä juurikaan hiuksia.”

Mooresta lyhyet hiukset sopivat muutenkin Mollyn kaltaiselle newyorkilaiselle kuvataiteilijalle. Hiustyyliä enemmän Moorea jännitti, miten hän onnistuu elokuvassa, jossa on pakko itkeä. Näyttelijä ei osannut itkeä edes siviilissä, saati sitten kameroiden edessä.

Ghost on romanttinen, fantasiaa ja kauhuelementtejä sekoittava elokuva, joka kertoo miestään surevan Mollyn ja häntä rajan takaa kaipaavan Samin rakkaustarinan. Samin avuksi tulee meedio Oda Mae, jota Whoopi Golberg naissivuosan Oscarin arvoisesti esittää.

Demi Mooren hiustyyli ei miellyttänyt ohjaajaa.­

Elokuvaa kuvattiin suomalaisen liikemiehen ja taloustieteilijän Pentti Kourin (1949–2009) penthouse-asunnossa New Yorkin Sohon kaupunginosassa. Kourilla oli tuohon aikaan hyvin tiiviit suhteet Hollywoodin elokuvamaailmaan ja hän jopa rahoitti muutamia elokuvia. Kouri oli juuri hankkinut lukaalin, eikä ollut ehtinyt tehdä siihen vielä remonttia, joten hän luovutti mielihyvin tyhjän tilan elokuvan tekijöille.

Kouri muisteli aikoinaan, että filmausten piti kestää vain muutaman päivän, mutta ne venyivät muutaman viikon mittaisiksi. Kuvausryhmän poistuttua paikalta Kouri ja hänen sisustustiiminsä alkoivat siivota asuntoa ja suunnitella sen sisustusta.

Ghost-leffassa on yksi elokuvahistorian muistetuimpia ja erikoisimpia rakkauskohtauksia. Molly ja Sam antautuvat toisilleen dreijan äärellä ja savi lentää. Taustalla soi The Righteous Brothersin herkkä Unchained Melody.

Patrick Swayze menehtyi haimasyöpään vuonna 2009. Ennen kuolemaansa kirjoittamassaan The Time of My Life -elämäkerrassaan Swayze kuvaili savella leikkimisen olleen niin seksikästä, ettei heidän tarvinnut kuin hipaista toistensa käsiä saadakseen kipinät lentelemään.

”Parhaat rakkauskohtaukset eivät vaadi mielestäni kiihkeää muhinointia. Itse asiassa se poistaa jännitteen. Katsoja ei halua nähdä päähenkilöiden rynkyttävän toisiaan, vaan sen, miten he katsovat toisiaan silmiin intensiivisesti. Se luo himoa, ja sitä minä pidän seksikkäänä.”

Katsojat muistavat ikonisen rakkauskohtauksen.­

Swayze valitti, kuinka vaikeaa rakkauskohtausten tekeminen ylipäänsä on. Sitä yrittää näyttää seksikkäältä mahdollisimman epäseksikkäässä ympäristössä kymmenien ihmisten edessä. Ghost-elokuvan rakkauskohtausta hän piti uransa parhaana.

Henkisesti raastavinta hänelle oli kuvata kohtausta, jossa Sam näkee oman verisen ruumiinsa Mollyn sylissä ja tajuaa olevansa kuollut. Kyseessä ei ollut kameratemppu, vaan Moore piteli vastanäyttelijänsä näköistä ja kokoista nukkea.

”Silmieni eteen välähti kohtaus, jossa katsoin isäni ruumista arkussa kahdeksan vuotta aiemmin. Hetki, jonka olin kokonaan sulkenut elämästäni. Koko kroppani alkoi vavista. Koin saavani paniikkikohtauksen. Kamerat olivat päällä, mutta materiaalia ei voitu käyttää, koska se oli liian tuskaisaa”, Swayze muisteli.

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Ghost – näkymätön rakkaus tuli valkokankaalle. Se on nähtävissä muun muassa Netflixissä.

Vajaan 20 miljoonan euron minibudjetilla tehty rakkauselokuva sai kaksijakoiset arviot, mutta osoittautui jättimenestykseksi. Se tuotti yli 420 miljoonaa euroa. Viidestä Oscar-ehdokkuudestaan se voitti parhaan naissivuosan Oscarin sekä parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen Oscarin, joka meni Bruce Joel Rubinille.

Lähteet: Patrick Swayze: The Time of My Life (2010), Demi Moore: Inside Out (2019) ja Rita Tainola