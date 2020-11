Maajussi-Heidin, 51, lopullinen valinta löi sulhasehdokkaat ällikällä – ”En osannut odottaa tätä”

Maajussi-Heidi muutti mielensä monta kertaa ennen lopullista valintaa.

Kultaisianoutajia kasvattavan Heidin, 51, aika Maajussille morsian -ohjelmassa huipentui maanantaina esitetyssä jaksossa siihen, kun hän valitsi sulhasehdokkaista itselleen sopivimman miehen.

– Päällimmäisenä on henkinen väsymys. On ollut rankka viikko, mutta myös äärimmäisen hauska. On ollut niin mukavaa herrojen kanssa. Yhtään ei kaduta, mutta jännittää tuleva valinta, Heidi sanoi kameroille.

Heidi kertoi ohjelmassa päätöksen olleen hänelle vaikea, sillä treffit Jarin, 50, Timon, 51, ja Jarin, 55, kanssa olivat sujuneet hyvin.

– Olen ollut ensin yhtä mieltä, sitten toista mieltä ja puntaroinut asioita toiselta kantilta. Mieli on vaihtunut moneen kertaan, Heidi myönsi.

– Onko romantiikka ilmassa? Vappu Pimiä tiedusteli.

– Se on lähtökuopissa. Katsotaan, Heidi totesi.

Heidi kertoi sulhasehdokkaille punninneensa päätöstä ja tehneensä nyt valintansa. Juontaja Vappu Pimiä kannusti Heidiä kertomaan miehille tunteistaan.

– Saat kertoa sen päätöksen nyt, Pimiä opasti.

– Siis nyt? Tässä? Heidi tuskaili.

– Sen takia me olemme tähän pöydän ääreen kokoontuneet, Pimiä nauroi.

– Okei… Haluaisin jatkaa tutustumista Timo sinun kanssasi, Heidi ilmoitti.

Heidi valitsi 51-vuotiaan Timon, jota hän kehui huumorintajuiseksi ja rauhalliseksi tyypiksi. Erikoisen tilanteesta teki se, että Heidi ja Timo olivat käyneet treffeillä jo vuosia sitten. Heidi ei tosin muistanut parin kolmen vuoden takaisia treffejä.

–Timosta saatu ensivaikutelma on vahvistunut. Hän kuuntelee, seurailee ja tarkkailee. Hänellä on äärettömän hyvä huumorintaju. Hän on rauhallinen tyyppi, Heidi kehui Timoa.­

Timo sanoi yllättyneensä Heidin valinnasta, sillä farmiviikon aikana maajussi ei ollut paljoa puhunut tunteistaan.

– En osannut odottaa tätä. Olin avoin ja valmis kaikkeen. En ajatellut, että miten tämä päättyy, Timo sanoi.

– Kyllä tämä on pitkän prosessin kautta. Kaikkia ei voi valita ja jokin päätös oli tehtävä. Sinä olet nyt siinä ja me jatkamme tutustumista, Heidi summasi.

–Meillä on hyvä olla, Heidi hymyili.­

Maajussille morsian -sarjan päätösjakso maanantaina MTV3-kanavalla klo 20.