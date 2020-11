Ella harrasti Big Brotherissa seksiä ja shokeerasi alkoholinkäytöllään – avautuu nyt talon tapahtumista ja suhteestaan Arttuun

Big Brother -talosta sunnuntaina häädetty Ella kertoi, että alkoholin liiallinen käyttö jäi kaduttamaan häntä. Suhdettaan Arttuun hän kuvaili puolestaan yllätykseksi, johon hän ei ollut osannut ennalta lainkaan varautua.

Sunnuntaina Big Brother -talossa jännitettiin tuttuun tapaan häätöäänestyksen tuloksia. Lopulta illan päätteeksi talon joutui jättämään taakseen Ella, jonka muut asukkaat olivat nimenneet häätöäänestykseen yhdessä Paulan kanssa.

Vajaa vuorokausi sitten Big Brother -talosta poistunut Ella kertoi häädön jälkeisistä tunnelmistaan Ilta-Sanomille heti maanantaina. Vaikka luonnollisesti häätöäänestyksen tulos harmitti Ellaa, tunnusti hän varautuneensa jo ennalta siihen, että sunnuntai saattaisi olla hänen viimeinen päivänsä talossa.

– Päällisin puolin mulla on tosi hyvä fiilis. Oli ihanaa olla talossa, mutta samaan aikaan on ihanaa päästä takaisin normaaliin elämään. Olen tosi onnellinen ja kiitollinen tästä kokemuksesta, eli ei tässä voi olla kuin tyytyväinen, Ella luonnehti tunnelmiaan.

– Totta kai menin taloon voitonkiilto silmissä, mutta asiat eivät aina mene suunnitelmien mukaan. Minulle on enemmän kuin okei se, että lähdin nyt. Paula kyllä ansaitsi jäädä sinne. Mulla oli koko päivän sellainen aavistus, että nyt on tällä tytöllä menoa, vaikka eihän sitä voi koskaan varmaksi tietää, hän jatkoi.

Ella kertoi varautuneensa jo ennalta siihen, että sunnuntai saattaisi olla hänen viimeinen päivänsä talossa.­

Poistuessaan Big Brother -talosta myöhään sunnuntai-iltana muiskautti Ella viimeisenä tekonaan suukon Artun poskelle. Kaksikko viihty etenkin viime viikkojen aikana tiiviisti yhdessä ja he ajautuivat myös harrastamaan seksiä talossa useampaan otteeseen. Ella tunnusti, ettei hän olisi ikinä osannut kuvitella ajautuvansa talossa ollessaan tällaiseen suhteeseen.

– Varsinkaan alkuviikkoina en todellakaan olisi osannut kuvitella, että jotakin tällaista tapahtuisi. Ei tullut mieleenkään. Mutta kun opin tuntemaan Artun paremmin, sieltä paljastui sellaisia asioita, että meillä olikin yllättävän paljon yhteistä. Mulla oli todella hyvä ja turvallinen olo Artun seurassa. Pystyin olemaan täysin oma itseni ja keskustelemaan asioista, Ella selitti.

– Se oli ihan mahtavaa, mutta en olisi todellakaan osannut odottaa, että tulisi kenenkään kanssa mitään. Varsinkaan Artun, hän nauroi.

Ella ja Arttu ajautuivat Big Brother -talossa ollessaan toistuvasti intiimeihin puuhiin yhdessä. Myös Ellan viimeisinä iltoina talossa kaksikko pääsi nauttimaan toistensa seurasta luksussviitissä, johon muilla talon asukkailla ei ollut pääsyä. Ilta etenikin varsin nopeasti siihen, että kaksikko viihtyi yhdessä peiton alla piilossa kameroilta.

Siihen, kaduttiko Ellaa kenties seksin harrastaminen Big Brother -talossa, ei hän osannut antaa suoraa vastausta. Sen sijaan katumusta herätti toinen seikka, nimittäin runsas alkoholin käyttö. Big Brotherin katsojat saivat todistaa kahteen otteeseen kuinka liikaa alkoholia nauttinut Ella oksensi Big Brother -talon lattialla. Kumpikin tapaus herätti myös katsojien huolen, mutta Ella itse totesi kokeneensa olonsa koko ajan turvalliseksi.

– Se on ihan uskomatonta, miten paljon tuo ympäristö vaikutti alkoholin käyttöön. Ei nimittäin todellakaan tule noin paljon vedettyä, jos vaikka lähden ulos kavereiden kanssa. Tuo ympäristö on todella stressaava ja kun siihen tuli pieni breikki ja tavallaan unohdit missä olit, on hyvä fiilis ja on hauskaa, niin sitä joi hirveällä vauhdilla. Se oli varmasti osasyy siihen, Ella mietti.

– Se on kyllä yksi asia, mikä mua kaduttaa. Mutta ei mulla ollut missään vaiheessa mitään hätää. Hetken siinä itseäni keräilin ja kaikki kääntyi parhain päin. Myös Arttu tuli apuun, mikä oli aivan ihanaa, hän jatkoi viitaten kaksikon luksussviitissä viettämään yöhön, mikä päätyi Ellan oksentamiseen.

Ella häädettiin sunnuntai-iltana Big Brother -talosta.­

Ella kertoi jo heti putoamisensa jälkeen katsoneen muutamia videokilppejä ajastaan Big Brother -talossa. Yhtäkään kokonaista jaksoa Ella ei kuitenkaan ole vielä katsonut. Räväkästä huumoristaan ja suorapuheisesta luonteestaan tunnettu Ella ei myöskään aio lukea, mitä katsojat ovat hänestä ohjelman edetessä kirjoitelleet.

– Varmasti katson joitakin jaksoja, kunhan pöly on vähän laskeutunut. Mitään Jodelia en kyllä aio avata. Anonyyminä on niin helppoa huudella, mutta menisivätpä itse sinne taloon kaikkien tarkkailtavaksi. Harva siihen lopulta edes uskaltaa lähteä, Ella täräytti.

Big Brother Suomi huipentuu peräti kolmen kuukautta kestäneen tuotantokauden jälkeen joulukuussa järjestettävään finaaliin. Ellalta löytyy jo asukkaiden keskuudesta omat voittajasuosikkinsa.

– Toivon, että Paula tai Arttu voittaa. He ovat minun ykkösnimeni. Kumpikin heistä ansaitsisi voiton, Ella totesi.