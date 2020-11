Näyttelijä Eddie Hassell, 30, on kuollut – ammuttiin kuoliaaksi epäselvissä olosuhteissa

Amerikkalaismedian mukaan näyttelijä kuoli epäselvissä olosuhteissa sunnuntaiyönä.

Näyttelijä Eddie Hassell, 30, on kuollut Reutersin mukaan. Uutistoimiston mukaan The Kids Are All Right -elokuvassa ja Surface-sarjassa nähtyä näyttelijää ammuttiin sunnuntaiyönä Teksasissa ja hän kuoli myöhemmin saamiinsa vammoihin.

Toistaiseksi on epäselvää, miksi Hassellia ammuttiin ja mitkä tapahtumat johtivat järkyttävään välikohtaukseen. Hassellin edustaja kertoo Varietylle, että näyttelijää ammuttiin vatsaan tilanteessa, joka vaikutti ajoneuvon ryöstöltä.

TMZ:n mukaan välikohtaus sattui Hassellin tyttöystävän kodin edustalla Dallasissa aamuyöllä. Sivuston mukaan vielä ei ole tiedossa, mikä johti kuolettavaan laukaukseen.

Amerikkalaismedian mukaan Hassell kuljetettiin tapahtumapaikalta läheiseen sairaalaan, jossa hän menehtyi.

Vuonna 1990 syntynyt Hassell tunnettiin näyttelijänä, taitavana surffaajana ja skeittaajana. Hän näytteli useissa sivurooleissa viime vuosikymmeninä, ja hänet nähtiin muun muassa Phil Nancena NBC:n tieteissarjassa Surface. Hän tähditti myös Oscar-ehdokkuuksia saanutta The Kids Are All Right -elokuvaa vuonna 2010.

Hassell harrasti nuorena aktiivisesti ratsastusta ja rodeota kotiseudullaan Teksasissa, mutta hurahti Los Angelesiin muutettuaan surffaamiseen ja skeittaamiseen. Hassell muutti Kaliforniaan vain 11-vuotiaana luodakseen uran näyttelijänä Hollywoodissa.

Hassell tunnettiin myös kirjailijana. Hän julkaisi vuonna 2009 teoksen, joka opastaa tulkitsemaan Raamattua.