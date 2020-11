Sean Conneryn 15 tärkeintä elokuva­roolia – yksi niistä on Bond-sarjan erikoisuus

Näyttelijälegenda Sean Connery teki mittavan uran valkokankaalla. IS listasi tähden tärkeimmät roolit.

1962: Salainen agentti 007 ja tri No

Maailman menestyksekkäimpiin lukeutuvan elokuvasarjan avaus nosti Conneryn kertaheitolla pikkurooleista supertähdeksi ja kiteytti valkokankaan kenties kuuluisimman sankarihahmon tavalla, johon roolin myöhempien esittäjien on täytynyt aina omat tulkintansa sovittaa.

Connery toi Bondin rooliin ainutlaatuisen sekoituksen maskuliinista karismaa, brutaalia voimaa ja seksuaalista itsevarmuutta, joka vetosi yleisössä sekä miehiin että naisiin.

1964: Marnie – vaarallisella tiellä

Alfred Hitchcockin ohjaamassa psykologisessa jännärissä Connery tulkitsee liikemiestä, joka rakastuu pakkomielteisesti Tippi Hedrenin esittämään kleptomaaniin ja kiristää tämän vaimokseen. Häiriintyneen rakkaustarinan kohutuimmassa kohtauksessa Conneryn roolihahmo raiskaa seksuaalisesti frigidin puolisonsa.

Marnie kertoo mieleltään epävakaasta miehiä pelkäävästä ja varastelevasta Marniesta (Tippi Hedren). Sean Connery esittää elokuvassa Marnieen hullaantuvaa leskimiestä.­

1964: 007 ja Kultasormi

Kolmannessa Bond-elokuvassa kaikki sarjan peruselementit asettuivat lopullisesti paikoilleen. Connery on kotiutunut Bondin roolin täydellisesti eikä sarjan seuraavissa osissa aistittavasta rooliin väsymisestä ole vielä merkkejä.

Sean Connery on kovassa iskussa 007 ja Kultasormi -elokuvassa, eikä vielä vaikuta kyllästyneen salaisen agentin rooliinsa.­

1965: Kukkula

Bond-elokuvien vastapainoksi vakavia rooleja kaivannut Connery sai tilaisuutensa toisen maailmansodan aikaiseen Pohjois-Afrikkaan sijoittuvassa vankileirikuvauksessa, jossa hän tulkitsee vakuuttavasti kapinallista aliupseeria. Sidney Lumet ohjasi.

1973: Painostus

Kenties väkevimmän elokuvaroolinsa Connery teki poliisidraamassa, jonka yleisömenestys oli hänen uransa heikoimpia. Sidney Lumetin ohjauksessa hän tulkitsee veret pysäyttävästi loppuunpalanutta rikospoliisia, joka lapsenraiskaajaksi epäiltyä miestä kuulustellessaan pahoinpitelee tämän hengiltä.

1974: Idän pikajunan arvoitus

Tyylikäs ja muhkealla tähtikaartilla kuorrutettu Agatha Christie -sovitus oli Conneryn ja ohjaaja Lumetin viidestä yhteistyöstä ylivoimaisesti menestynein. Conneryn rooli ei ole erityisen vaativa mutta osoittaa ainakin, että hänen karismansa kantaa kaikkein nimekkäimmässäkin seurassa.

Connery esitti Idän pikajunassa eversti Arbuthnotia.­

1975: Seikkailujen sankarit

Rudyard Kiplingin tarinaan pohjautuva veijaritarina oli sekä Conneryn että hänen ystävänsä, elokuvan toista pääosaa esittävän Michael Cainen henkilökohtainen suosikki. Hurtilla huumorilla höystetyn elokuvan ohjasi legendaarinen John Huston.

1976: Robin ja Marian

Romanttisessa seikkailussa Connery esittää ikääntyvää Robin Hoodia ja Audrey Hepburn tämän rakastettua. Tähtiparin keskinäinen kemia nosti elokuvan koskettavaksi rakkaustarinaksi.

1983: Älä kieltäydy kahdesti

Conneryn seitsemättä ja viimeistä Bond-elokuvaa ei lueta sarjan viralliseksi osaksi, koska se valmistui hahmon elokuvaoikeuksia hallinnoivan Eon-tuotantoyhtiön ulkopuolella. Tästä huolimatta – eikä vähiten Conneryn karisman ansiosta – se on koko sarjan viihdyttävimpiä. Se on toistaiseksi ainoa Bond-leffa, jossa sankarin ikääntyminen on osa elokuvan tarinaa.

Älä kieltäydy kahdesti on Conneryn viimeinen Bond-elokuva, vaikka sitä ei lasketakaan viralliseksi Bond-elokuvaksi.­

1986: Ruusun nimi

Umberto Econ 1300-luvulle sijoittuvaan bestselleriin pohjautuvassa rikosjännärissä Connery tulkitsee munkkia, joka tutkii luostarissa tapahtuneita murhia. Roolityö toi hänelle parhaan miesnäyttelijän BAFTA-palkinnon.

Ruusun nimi -elokuvassa Connery esitti fransiskaanimunkki William Baskervillea, joka matkusti yhdessä oppipoikansa Adso Melkin (Christian Slater) kanssa luostariin, jossa on tapahtunut murha.­

1987: Lahjomattomat

Brian De Palman ohjaamassa rikoselokuvassa rehtiä poliisia esittävän Conneryn karisma jättää varjoonsa jopa pääosaa esittävän Kevin Costnerin sekä gangsteri Al Caponea tulkitsevan Robert De Niron. Rooli toi Connerylle hänen uransa ainoan Oscarin parhaasta miessivuosasta.

1989: Indiana Jones ja viimeinen ristiretki

Steven Spielbergin kolmannessa Indiana Jones -seikkailussa Connery hurmaa nimihenkilön isänä. Connery laajensi ja syvensi alkujaan vain sivuhenkilöksi kirjoitettua rooliaan tavalla, joka nosti hänet elokuvan muistettavimmaksi hahmoksi.

Indiana Jones ja viimeinen ristiretki -elokuvassa Connery nähtiin Harrison Fordin esittämän Indyn isänä, Henry Jonesina.­

1990: Punaisen Lokakuun metsästys

Tom Clancyn bestselleriin pohjautuvassa kylmän sodan vakoilujännärissä tyylikkäästi harmaantunut Connery tulkitsee älykkäästi neuvostoliittolaisen ydinsukellusveneen kapteenia kansainvälisen konfliktin ytimessä.

Punaisen lokakuun metsästys pohjautuu Tom Clancyn samannimiseen romaaniin vuodelta 1984.­

1996: The Rock

Testosteronia tihkuvassa toimintajännärissä Connery irrottelee vankilapakojen mestarina, joka auttaa erikoisjoukkoja vapauttamaan Alcatrazin vankilaan kaapatut panttivangit.

The Rockissa Connery oli entinen SAS-agentti, joka pakeni ainoana tunnettuna henkilönä Alcatrazilta.­

2000: Elämän edessä

Erakoituneen kirjailijan rooli Gus Van Santin ohjaamassa draamassa jäi Conneryn viimeiseksi suureksi voimannäytöksi valkokankaalla.