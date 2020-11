Marco Bjurström murtui kyyneliin suorassa Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä – puhui koskettavasti syöpään kuolleesta Janek-veljestään

Marco Bjurström kertoi Tanssii tähtien kanssa -ohjelman erikoisjaksossa veljensä Janek Bjurströmin syöpätaistelusta.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa tanssitaan sunnuntaina tärkeän asian puolesta. Roosa nauha -jakso tehdään yhteistyössä Syöpäsäätiön kanssa. Säätiö kerää lähetyksessä lahjoituksia suomalaisen syöpätutkimuksen turvaamiseksi.

Suorassa lähetyksessä kuultiin kertomuksia syöpähoidoista ja syöpätutkimuksesta. Juontajat Mikko Leppilampi ja Vappu Pimiä haastattelivat suorassa lähetyksessä myös useita julkisuudesta tuttuja henkilöitä, jotka ovat seuranneet vierestä oman läheisensä syöpätaistelua.

Marco Bjurström ja Kurre Westerlund astelivat kameroiden eteen kertomaan oman läheisensä kuolemasta. Marco Bjurströmin veli ravintoloitsija Janek Bjurström menehtyi toukokuussa 49-vuotiaana. Kurre Westerlund menetti vaimonsa Kirsi Westerlundin syyskuussa. Kirsi oli 51-vuotias.

Vappu Pimiä kysyi Bjurströmilta ja Westerlundilta siitä, miltä tuntuu kuulla, että läheinen on sairastunut vakavasti. Marco Bjurström murtui kyyneliin ja hänen äänensä särkyi, kun hän puhui pikkuveljestään Janekista.

– Ei sitä voi uskoa todeksi. Se on ihan hirveää, Bjurström kertoi veljensä diagnoosista.

Ravintoloitsija Janek Bjurström kuvattuna vuonna 2016.­

Janek Bjurström sairasti pitkälle edennyttä mahasyöpää. Syövän etenemistä yritettiin hidastaa sytostaateilla, mutta hoidot lopetettiin maaliskuun lopulla.

– Vaikka kovasti yritti tsempata, niin aika nopeasti selvisi, että tästä ei ole paluuta, Bjurström sanoi.

Bjurström sanoo veljensä huolehtineen siitä, miten perhe jaksaa tulevaisuudessa.

– Janek sanoi, että on onnenpoika, sillä me kerkesimme jutella ja hän antoi meille ohjeita, miten toimia. Sen vaan tietää, että se on lopullista, niin yrittää vain nauttia kaikista hetkistä. Janek teki selväksi, että haluaa meidän jatkaa elämää.