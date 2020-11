Big Brother -asukkaat nimesivät Ellan ja Paulan häätöäänestykseen – sitten talon tv-ruutuun lävähti sarja videoita ja soppa oli valmis

Big Brother -asukkaat näkivät toistensa antamat nimeämispisteet ja niiden perustelut videolta.

Big Brother -talon viikkoa on tahdittanut poliittinen peli. Viikkotehtävässä asukkaat edustivat kolmea eri puoluetta, joista yksi muodosti hallituksen ja kaksi muuta opposition.

Viikkotehtävän aikana nimeämisistä keskustelu ja juonittelu oli tietyissä tilanteissa poikkeuksellisesti sallittua. He saivat myös ajoittain kuulla toistensa sanomisista Big Brotherin välityksellä.

Big Brother kertoi lauantai-iltana asukkaille Paulan ja Ellan joutuneen häätöäänestyksen.

Viikko saa omanlaisensa loppuhuipennuksen, kun asukkaille näytetään myöhemmin toistensa nimeämisvideot ja perustelut. Voit katsoa tilanteen yllä olevalta videolta.

Sviittiyötä viettävät Paula ja Olli-Pekka näkevät nimeämispisteiden jakamisen hotellihuoneensa televisiosta. Loput asukkaat seuraavat lähetystä BB-talon olohuoneessa.

Paula ja Olli-Pekka seurasivat tilannetta sviitistä.­

Kiusallinen tunnelma laskeutuu olohuoneeseen, kun tv-ruudulle lävähtää päiväkirjahuoneessa istuva Julia. Asukkaat seuraavat nimeämisvideoita hämmentyneinä ja varsin totisin kasvoin.

Häätöäänestykseen joutuneiden Ellan ja Paulan lisäksi pisteitä saavat Kristiina, Timo, Marko ja Olli-Pekka. Nimeämispisteiltä säästyvät Joel ja Arttu. Uusia asukkaita, Juliaa ja Viliä suojaa tällä viikolla immuniteetti.

Olohuoneessa kuunnellaan nimeämisperusteita pitkälti hiljaisuuden vallitessa, mutta ilmeet ja eleet kertovat paljon. Nimeämisperusteet saavat etenkin Ellan vakavaksi.

– Tää oli hyvä, Marko kommentoi olohuoneessa videon päätyttyä.

Ella katsoi muiden perusteluja itsestään vakavana.­

Sviitin puolella tunnelma on erilainen, sillä Paula on nimeämispisteiden näyttämisestä suorastaan innoissaan. Olli-Pekka pyysi naiselta etukäteen anteeksi tälle antamaansa nimeämispistettä, mutta Paula ei ole moksiskaan.

– Ei haittaa ollenkaan, minibaarin antimista humaltunut Paula tuumaa.

Paula analysoi nimeämispisteitään sviitissä Olli-Pekalle.­

Arttu ja Ella siirtyvät makuuhuoneeseen puimaan tilannetta. Etenkin videoilla kuultu kritiikki ylimielisyydestä ja vähäosaisten tilanteella vitsailusta saa Ellan mietteliääksi.

– Oonks mä oikeesti sit tommonen ihmishirviö, Ella kysyy.

– Et! Ihmiset eivät vaan v*ttu tajua sua ja Paulaa. Mä tajuan teidät täysin, Arttu vakuuttelee.

– Mun mielestä toi on satiiria. On olemassa ihmisiä, jotka saattaa ajatella noin, ja se ei millään tavalla edusta mun arvoja, mut sehän siinä on just se läppä, Ella selittelee.

Ella avautui tilanteesta Artulle.­

Köyhät veks -vitsailu puhuttaa vielä myöhemmin pihan tupakkapaikalla.

– Tohon on ihan pakko sanoo se, et huumori on huumoria, mut mullakin on paljon kavereita, joilla on rahaongelmia ja muuta. Kun sanotaan noita, niin tekee pahaa, Olli-Pekka sanoo.

Humalassa nimeämistulosten aikaan ollut Paula nolostui myöhemmin käytöksestään.­

Marko sanoo tupakkapaikalla Paulalle, että hänen kannattaisi miettiä omia sanomisiaan ennen kuin kritisoi muita.

– Mä en pidä Krisseä minään, Olli-Pekka avautuu Paulalle vielä sviitissä.

– No kuka pitää, Paula myötäilee.

Yöllä nimeämisvideoista intoillut Paula herää aamuyöllä ja on selvästi häpeissään käytöksestään.

– Ei ollu kiva, kun kuuli päissään noi häätöjutut, kun sillonhan ne jonkin verran tuntuu. Nyt ku on selvinny, nii eihän ne tunnu millekään. Nyt kaikki inhoo mua, ku mä olin niin herkillä, Paula avautuu.

– Herkullinen tilanne, Olli-Pekka vastaa unisena.

