Ellan ja Artun yö Big Brotherin luksussviitissä saa karmean käänteen – joutuiko tuotanto puuttumaan uhkaavaan tilanteeseen?

Big Brother -talon sviitin yölliset tapahtumat herättivät runsaasti kysymyksiä.

Big Brother -talossa järjestettiin perjantai-iltana huutokauppa, josta Ella onnistui huutamaan itselleen yöpymisen kahdelle henkilölle Big Brother -sviitissä.

Mukaansa hän valitsi Artun, jonka kanssa kaksikko siirtyi illan aikana kohti BB-talon yhteyteen rakennettua ylellistä hotellihuonetta.

Ellan ja Artun välillä on nähty hempeitä hetkiä pitkin kautta. Osa muista asukkaista on kokenut kaksikon puuhastelun selvästi kiusallisena, sillä sitä on tapahtunut useana yönä kaikkien yhteisessä makuuhuoneessa. Nyt lemmenparilla olikin viimein mahdollisuus omaan rauhaansa muilta asukkailta.

Etenkin Arttu innostuu minibaarin tarjonnasta. Kaksikko nauttiikin juomia varsin nopeaan tahtiin.

Ella ja Arttu päätyvät puimaan varsin kaunistelematta mielipiteitään muista talon asukkaista ja tulevasta häätöäänestyksestä. Talon ilmapiiri ei tunnu miellyttävän kumpaakaan osapuolta, mutta toistensa seurassa he kokevat olonsa varsin helpoksi.

Lopulta Ella sammuttaa valot ja kömpii Artun viereen peiton alle, missä alkaakin tapahtua.

Peitonalaisten tapahtumien jälkeen Arttu nukahtaa, mutta Ella kierähtää lattialle ja alkaa oksentamaan. Kamerat kuvaavat, kun Ella makaa sängyn vieressä lattialle oksentaen.

Big Brother kutsuu Arttua kolmeen kertaan etunimellä, mutta unessa oleva mies ei herää tilanteeseen. Lopulta kamera kääntyy kuvaamaan pöydällä olevaa sarvikuonopatsasta ja äänet vaimenevat.

Kun kamerat kääntyivät takaisin, Arttu pahoittelee Ellalle muun muassa sitä, ettei uniltaan herännyt huolehtimaan hänestä. Mies myös kiirehtii siivoamaan oksennukset lattialta.

Arttu siivoaa jälkiä välikohtauksen jälkeen.­

Mahdollisesti vaarallinen välikohtaus on herättänyt runsaasti keskustelua muun muassa Twitterissä siitä, kävikö joku tuotannosta tarkistamassa Ellan tilanteen ja herättämään Artun sillä välin, kun kamera kuvasi poispäin.

Tilanteen jälkeen kaksikko päätyi jälleen puuhailemaan yhdessä peiton alle.

Ella oksenteli myös aiemmissa Big Brother -bileissä muutama viikko sitten, jotka päättyivät melkoiseen kaaokseen. Tuolloin Ella oksensi sänkyynsä kolmesti. Marko ja Kristiina joutuivat rientämään hätiin siivoamaan sotkua ja viemään Ellan suihkuun.

