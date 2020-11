Puoli seitsemän -juontajaksi palaava Ella Kanninen puntaroi päätöstään – kävi perheen kanssa perusteelliset keskustelut

Ella Kanninen korvaa tänään Susanna Laineen Puoli seitsemän -ohjelman juontajana. Hän palaa ohjelmaan kuuden vuoden tauon jälkeen tietoisena siitä, kuinka paljon aikaa se vaatii.

Arki-iltojen suosittua Puoli seitsemän -keskusteluohjelmaa kuuden vuoden ajan yhdessä Mikko Kekäläisen kanssa luotsannut Susanna Laine jätti pestinsä viime perjantaina, ja tänään Mikon aisapariksi palaa Ella Kanninen, joka on juontanut ohjelmaa aiemmin vuosina 2013–2014.

– Tämä ohjelma on ollut rakas ensimmäisestä päivästä lähtien, kun tänne tulin vuonna 2013. Ihminen voi lähteä Puoli seiskasta, mutta Puoli seitsemän ei lähde ihmisestä. Olen tosi iloinen, että minua pyydettiin taas mukaan, Ella kertoo.

Ella valittiin Mikon aisapariksi ilman erillistä hakuprosessia.

– Kyllä me Ella haluttiin – ei meidän tarvinnut muita edes miettiä, Mikko paljastaa.

Ella joutui kuitenkin puntaroimaan hetken päätöstään, koska ohjelma tarkoittaa hyvin kokonaisvaltaista panostusta työntekoon arkisin alkuilta-aikaan.

– Harkitessani asiaa mietin toki sitä, että olen tehnyt freelancerina töitä jo yli 15 vuotta, ja se on sopinut minulle. Tykkään hypätä projektista toiseen, lopettaa ja aloittaa uutta. Tämä tuo ohjelma tuo ihan toisenlaista rutiinia elämään, Ella sanoo.

– Kävimme perheen kanssa perusteelliset keskustelut tästä ja totesin, että tämä työ sopii juuri tähän nykyiseen elämäntilanteeseeni, kun lapsetkin ovat jo vähän isompia.

Hän paljastaa keskustelleensa myös Susannan kanssa useaan otteeseen sen jälkeen, kun tämä oli päätöksensä tehnyt. Susanna luopui lopulta pestistä, koska se määritteli pitkälti hänen aikansa ja vei paljon voimia.

– Tiedostan sen, että tämä on kovaa työtä. Kuusi vuotta on pitkä aika olla joka arkipäivä suorassa lähetyksessä. Susanna on nuori ja valovoimainen, joten hänellä on kaikki maailman ovet auki, Ella kehuu kollegaansa.

Vuosia Italiassa asunut Ella muutti miehensä ja lastensa kanssa Suomeen, kun perheen jälkikasvu aloitti koulutaipaleen.

– Olemme nyt perheenä täällä pysyvämmin, ja Puoli seitsemän on ihan ykkösduuni Suomessa, joten lähden todella innolla mukaan, Ella sanoo.

– Ymmärrän, että ohjelmasta tulee hallitseva osa elämääni ja että tämä tuo haasteita aiempaan vapauteeni, mutta samalla työ tuo hyviä rutiineja ja säännöllisyyttä.

Puoli seitsemän helpottuu juontajien kannalta hieman, sillä jatkossa ohjelman vakiovetäjät ovat ruudussa vain neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin.

Perjantaisin suoraa lähetystä juontavat uudet kasvot Susani Mahadura ja Olli-Pekka Kursi. He istuvat ohjelman tutulle pinkille sohvalle yhdessä ensimmäistä kertaa 6.11.

– Vaikka suora lähetys saattaa näyttää televisiossa helpolta, niin tahti on kova ja se käynnistää ja sammuttaa melkoisia energiatasoja joka arkipäivä. Yksi arkivapaa antaa aikaa palautumiseen ja uuden ideointiin, sanoo ohjelmaa kymmenen vuotta luotsannut Mikko Kekäläinen.

– Lisäksi kokeilemme jatkossa kaikkea uutta. Emme välttämättä istu aina yhdessä studiossa, vaan toinen saattaa olla välillä myös liveyhteyden päässä jossakin muussa kohteessa.