Hohto-leffan kuvaukset olivat yhtä painajaista – Kubrickin piina suisti päänäyttelijän ahdinkoon

Stanley Kubrickin kauhuklassikko Hohto valmistui 40 vuotta sitten. Elokuva oli piinaava myös tekijöilleen.

- Here’s Johnny!

Kirvestä heiluttava Jack Nicholson huutaa silmät kiiluen säpäleiksi hakkaamansa oven raosta. Oven toisella puolella Shelley Duvall kirkuu hysteerisenä ja kauhusta kan­keana.

Eräässä Stanley Kubrickin Hohdon (The Shining) mieleenpainuvimmista kohtauksista kauhun voi todella tuntea. Kaiken karmeutta vain lisää tieto siitä, että elokuvan kuvaukset olivat monessa mielessä piinaa myös tekijöilleen.

Vuonna 1980 valmistunutta Hohtoa pidetään yhtenä kaikkien aikojen vaikuttavimmista kauhufilmeistä. Tosin ilmestyessään neljäkymmentä vuotta sitten se ei vielä saanut osakseen yleisön ja kriitikoiden varauksetonta suitsutusta. Vähitellen se kuitenkin voitti puolelleen psykologisen kauhun ystävät.

Ohjaaja Kubrickille se merkitsi jälleen yhtä helmeä ketjussa, johon kuuluivat jo klassikkostatuksen ansainneet 2001: Avaruusseikkailu (1968) ja Kellopeliappelsiini (1971) ja johon lisättäisiin myöhemmin vielä Vietnam-kuvaus Full Metal Jacket (1987).

Neljä Oscar-palkintoa napanneen mutta vähän kassaa kilisyttäneen Barry Lyndonin (1975) jälkeen Hohto keräsi yleisöä mukavasti, vaikkei varsinaiseksi palkintomagneetiksi osoittautunutkaan.

Kauhun mestarin Stephen Kingin romaaniin perustuvassa elokuvassa Nicholsonin esittämä kirjailija Jack Torrance ottaa vastaan pestin syrjäisessä hotellissa. Hänen tehtävänään on toimia talonmiehenä talvikauden yli, jolloin koko majapaikka on suljettu.

Pahaenteisenä tietona kerrotaan, että hotellin aiempi talvihoitaja sekosi ja murhasi perheensä.

Ankarasta kirjoitusjumista kärsivä Jack uskoo hiljaisen ympäristön olevan vain hyväksi. Niinpä hän ottaa mukaansa myös Wendy-vaimonsa (Duvall) ja poikansa Dannyn (Danny Lloyd). Pian lumimyrskyn saartaman hotellin uudet asukkaat jäävät eristyksiin.

On vain sopivaa, että yksi kaikkien aikojen kauhufilmeistä oli painajainen myös tekijöilleen. Kubrick, joka tunnettiin toisinaan äärimmäisyyksiin menneestä perfektionismistaan, vaati kuvausryhmältä paljon.

Kubrick ei valinnut helpompaa tietä edes silloin, kun se olisi ollut täysin perusteltua.

Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat elokuvassa vilahtavat sivut romaanikäsikirjoituksesta, jota Jack on maanisella vimmalla kirjoittanut. Wendy ymmärtää miehensä seonneen lopullisesti löytäessään tämän työpöydältä pinon papereita, joihin Jack on kirjoituskoneella kirjoittanut samat rivit (”all work and no play makes Jack a dull boy”) uudestaan ja uudestaan.

Gradyn tyttäriä näyttelivät Lisa ja Louise Burns, jotka aikuisina kuvailivat, että lapsen näkökulmasta elokuvan tekoa kuin naamiaisiksi.­

Todellisuudessa homman hoiti Kubrickin sihteeri, joka sai tehtäväkseen naputella lauseet noin viiteensataan paperiarkkiin.

Kolmetoista kuukautta kestäneiden kuvausten aikana myös loputtomat uusintaotot tulivat kaikille tutuiksi. Esimerkiksi alussa mainittu kohtaus, jossa Jack yrittää murtaa ovea, jonka taakse Wendy on lukittautunut, vaati lopulta kaikkiaan kolme kuvauspäivää ja kuutisenkymmentä ovea.

Kaikkein pahamaineisin lienee elokuvan kohtaus, jossa Jack jahtaa pesäpallomailaa pitelevää Wendyä hotellin portaissa. Kohtaus vaati lopulta 127 ottoa, ennen kuin ohjaaja oli tyytyväinen.

Erityisesti toista pääosaa näytellyt Duvall sai tuta Kubrickin luonteen.

Siinä missä työskentely Nicholsonin kanssa oli mutkatonta, olivat ohjaajan välit tuolloin 28-vuotiaaseen Duvalliin huomattavasti tulehtuneemmat.

Kaksikon yhteenotot tallentuivat muun muassa elokuvan tekoprosessia seuraavaan dokumenttiin, jota Kubrickin 17-vuotias Vivian-tytär filmasi kuvauspaikalla. Vielä silloin rättiväsynyt Duvall jaksoi puolustaa ohjaajan metodeja kameralle yhteisen edun nimissä.

Pikkupoikaa näytellyt Danny Lloyd ei kuvausten aikaan tiennyt ollenkaan olevansa mukana kauhuelokuvassa, hän kuvitteli sitä draamaksi.­

Myöhemmin oli toinen ääni kellossa. Duvall on kertonut, kuinka elokuvan tekeminen romutti hänen terveytensä. Jo kuvausten aikana paine aiheutti hiustenlähtöä, stressiä ja itkua, jolle ei ollut tulla loppua. Kubrick jyräsi Duvallin kerta toisensa jälkeen ja muun muassa eristi tämän muista.

Kubrickin on sanottu pyrkineen kaivamaan Duvallista esiin psykologiseen kauhuun sopivaa tunnetta, joka välittyisi karmeudessaan myös katsojalle. Hinta oli kova.

Kokemus jätti jälkensä Duvalliin, jonka elokuvaura jatkui vielä vuoteen 2002 saakka. Vuonna 2016 USA Today kertoi parrasvaloista vetäytyneen ex-näyttelijän kärsivän vaikeista mielenterveysongelmista. Samana vuonna hän esiintyi Dr. Phil -keskusteluohjelmassa varsin sekavassa tilassa.

Oliko joku, joka säästyi elokuvan kauhuilta? Kyllä, Dannya näytellyt Lloyd. Hänelle Kubrick ei paljastanut, millaisesta elokuvasta oikein oli kyse.

Nykyään biologian professorina työskentelevä Lloyd luuli kuvausten ajan näyttelevänsä tuiki tavallisessa draamaelokuvassa.

Hohto lauantaina 31.10. Sub klo 21.00