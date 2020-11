Main ContentPlaceholder

TV & elokuvat

Nämä 25 klassikko­elokuvaa kaikkien pitäisi katsoa – katso lista!

Todellisia klassikkoelokuvia on maksullisissa suoratoistopalveluissa hyvin vähän – ja osa niistäkin on hankalasti löydettävissä. IS Tv-lehti poimi netti-tv-palvelujen tarjonnasta 25 elokuvahistorian merkkiteosta.

Suoratoistopalveluista voi löytää myös muutamia todellisia klassikkoelokuvia. Montako olet jo nähnyt?­