Elämäni biisin koko jakso omistettu Vexi Salmelle – Diandra paljastaa omat Vexi-suosikkinsa

Elämäni biisi -ohjelmassa muistellaan leppoisasti edesmenneen sanoittajamestarin työtä ja persoonaa. Diandra kertoo kuvausten tunnelmasta.

Lauantai-iltojen katsojahitti Elämäni biisi kunnioittaa erikoisjaksolla edesmenneen sanoittajalegendan, Vexi Salmen, komeaa uraa.

Vieraiksi on kutsuttu Vexin ystäviä eri aloilta, ja jokainen heistä on valinnut suosikkinsa tämän tuhansista kappaleista. Kassu Halonen teki Vexin kanssa yhteistyötä 36 vuoden ajan. Anne Mattilan tuotannosta noin 80 prosenttia on Vexin käsialaa. Rosa Liksomia ja sanoittajamestaria yhdistivät kirjallisuus ja taide. Kirjailija Jari Tervo tunsi Vexin kirjallisuuden kautta. Heikki Paavilainen teki Vexin elämästä Villit vuodet -musikaalin, jota on esitetty muun muassa Hämeenlinnan kaupunginteatterissa ja Valkeakosken kesäteatterissa.

Yleensä TV1:n Elämäni biisi on suora lähetys, mutta pyhäinpäivänä nähtävä jakso nauhoitettiin etukäteen. Sen tekeminen oli tärkeää tekijöilleen.

– Oli kiva, että Yle ajatteli, ettei tehdä perinteistä muistokonserttia, vaan mennään näin. Kuvaukset sujuivat tosi hyvässä hengessä. Ei ollut itkuvirsiä, vaan mukava ja leppoisa tunnelma. Oli mielettömän hienoa muistella Vexiä ja tarinoita hänen uraltaan, tuottaja Anna-Maria Meurman Yellow Filmiltä kertoo.

poikkeuksellisesti kaikki ohjelman tähtisolistit eli Diandra, Jarkko Ahola, Pepe Willberg, Kasmir ja Irina olivat yhtä aikaa paikalla lähetyksessä. Diandra kehuu kuvausten tunnelmaa. Hän esitti soolobiisinään erään Irwin Goodmanin tunnetuksi tekemän kappaleen sekä Jarkon ja Kasmirin kanssa yhdessä Kirkan Anna käsi -hitin.

– Vexillä on hirveä määrä hittejä. Tykkään itse tosi paljon Kirkan kappaleista Ota lähellesi ja Anna käsi. Katson sineen taivaan Katri Helenalta on järkyttävän hieno. Ohjelmassa kuullaan Jarkon esittämä Irwinin kappale, joka on ihan vallaton ja todella hyvä, hän kuvailee.

Diandran mukaan suora lähetys on nostanut ohjelman uudelle tasolle.­

Jaksossa tulee esille Vexin laaja repertuaari. Diandra lupaa katsojille yllätysvalintoja. Tuottaja Meurman hämmästyi siitä, kuinka paljon musiikkia Vexi teki nuoremmille artisteille, kuten Jonne Aaronille ja Suvi Teräsniskalle.

– Tein Vexin kanssa seitsemän kautta Biisikärpästä ja pääsin kiertämään hänen kanssaan seitsemän kertaa Suomen ympäri. Vexin tietomäärä oli jotakin ihan käsittämätöntä. Hän oli todella sivistynyt ja viisas ihminen. Ystävystyimme vuosien saatossa, ja tämän Vexi-jakson tekeminen oli minulle henkilökohtaisesti tärkeää.

Elämäni biisin kuvauksissa on aina taianomainen tunnelma. Ohjelmaa kuvataan Tampereen Mediapoliksessa. Studioyleisöön mahtuu 200 vierasta, mutta poikkeusaikana vieraita on otettu 80. Ennen suoran lähetyksen alkamista he pääsevät ohjelmassa nähtävän Kalle Torniaisen livebändin keikalle, jonka solistit ovat vaihdelleet muun muassa Anna Hanskista Tuomo Prättälään.

Diandran työpäivä on alkanut lauantaina jo ennen puoltapäivää. Ensin treenataan omia biisejä, mahdollisia yhteisbiisejä sekä lopun potpuria. Sen jälkeen laitetaan artistien meikit ja hiukset. Seuraavaksi vuorossa ovat kenraaliharjoitukset. Ruokatauon ja meikkifiksausten jälkeen kello on äkkiä yhdeksän.

Jari Tervo, Rosa Liksom, Heikki Paavilainen, Anne Mattila ja Kassu Halonen muistelevat yhteisiä kohtaamisiaan Vexi Salmen kanssa.­

Vieraat ovat tunteneet olonsa tervetulleiksi, ja he ovat kiitelleet kuvausten lämminhenkistä tunnelmaa. Sen aistivat tv-katsojatkin, sillä Elämäni biisillä on ollut viikosta toiseen noin 600 000 katsojaa.

Diandra kehuu tuotantoyhtiön tekevän todella töitä sen eteen, että kaikki pysyisivät kunnossa.

– Meillä on jokaiselle omat vessat, omat pukeutumiskopit ja yhteinen iso lounge. Siellä tehdään kaikki hygienian eteen. Olemme pysyneet tosi hyvin terveinä. Siitä iso plussa, että on ollut kiva mennä, kun on turvallinen olo.

Elämäni biisin ensimmäinen kausi tuli tv:stä kesällä 2019. Jaksot kuvattiin putkeen kahdessa viikossa.

– Se oli erilainen, nopea rykäisy, eikä kukaan oikein tiennyt, millainen tästä tulisi. Jotenkin tuntuu, että vaikka ohjelma oli todella suosittu jo ekalla kaudella, tämä kakkoskausi on nostanut sen ihan uudelle tasolle. Kun on suora lähetys, ihmiset pääsevät mukaan paremmin ja ohjelma-aika on pidempi, Diandra selittää.

Häneltä peruttiin keväällä kaikki keikat, mutta nyt olo on toiveikkaampi. Laulaja on mukana erilaisissa tv-ohjelmissa, kuten Nenäpäivässä, ja keikkojakin on tiedossa.

– On ihan positiivinen fiilis. Eiköhän tämä jossakin vaiheessa taas iloksi muutu – toivottavasti. Elämäni biisin teko on ollut ihanaa. On tullut hauskuutta ja jännittävyyttä kevään jälkeen.

Elämäni biisi: Vexi Salmi lauantaina 31.10. TV1 klo 21.05