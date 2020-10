Khloé Kardashian paljastaa tv:ssä saaneensa koronan – Kris-äiti soitti kaikki lääkärit läpi: ”Yritin löytää jonkun, joka voisi auttaa”

– Kärsin migreenistä, mutta se ei ole mitään tämän rinnalla, Khloé kertoo.

Khloé Kardashian sai positiivisen koronatuloksen aiemmin tänä vuonna, People-lehti kirjoittaa.

Youtubessa on julkaistu lyhyt teaseri torstaina nähtävästä Keeping Up with the Kardashians -jaksosta.

Klipillä Khloén sisko Kim Kardashian ja äiti Kris Jenner kertovat olevansa huolissaan sisarensa voinnista.

– Odotamme jännittyneinä koronatestin tulosta. Sitten näemme, onko Khloélla se vai ei, Kim toteaa.

– Tunnen luissani, että hänellä on korona, koska hän on niin sairas ja se pelottaa minua. Voin kertoa, että hänkin on peloissaan ja todella hermostunut tuloksesta.

Kris puolestaan kertoo, että on soitellut läpi useammankin lääkärin.

– Olin puhelimessa jokaisen lääkärin kanssa, joka vain vastasi soittooni. Yritin löytää jonkun, joka voisi auttaa häntä.

– Nyt voimme kai vain odottaa.

Klipillä näytetään myös sängyssään makaava Khloé.

– Sain juuri tietää, että minulla on korona, hän sanoo.

– Olen huoneessani ja tokenen kyllä. Kaksi päivää oli todella vaikeaa.

– Oksentelin. Välillä tärisin kylmästä, välillä kuumasta. Kärsin migreenistä, mutta se ei ole mitään tämän rinnalla. Minulla on ollut pahin päänsärky ikinä. Kun yskin, tuntuu, että rintani on tulessa.

– Jos vain noudatamme viranomaisten ohjeita ja kuuntelemme heitä, pärjäämme kyllä, hän toteaa lopuksi.