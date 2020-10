Jessica joutuu elämään uudestaan ja uudestaan verityöhön päättyvät syntymäpäivänsä – onnistunut kauhuleffa illalla televisiossa

Vuonna 2017 ilmestynyt Happy Death Day tulee lauantaina tv-ensi-iltaansa.

Pienellä budjetilla syntynyt yllätyshitti Happy Death Day käyttää mainiosti klassikkokomedian Päiväni murmelina (1993) rakennetta, jossa päähenkilö huomaa heräävänsä aina uudelleen samaan päivään.

Mitä on tehtävä, jotta aikaluuppi raukeaa? Toinen suurimmista vaikutteiden lähteistä on slasher-kauhuelokuva Scream (1996).

Happy Death Dayn on ohjannut Christopher Landon, jonka näyttelijä-isä Michael Landon tunnetaan etenkin roolistaan Charles Ingallsina rakastetussa perhesarjassa Pieni talo preerialla (1974-1983).

Elokuvassa Michael Landonin tyttärentytär Rachel Matthews nähdään sivuosassa ensimmäisessä elokuvaroolissaan.

Pääroolissa näyttelee sujuvasti Jessica Rothe, jonka esittämä collegeopiskelija Tree joutuu kerta toisensa jälkeen elämään uudelleen oman syntymäpäivänsä, joka aina päättyy Treen kuolemaan naamioituneen tappajan hyökätessä hänen kimppuunsa.

Päästäkseen murhaluupista Tree pyrkii selvittämään tappajansa henkilöllisyyden.

Naamioitunut tappaja hyökkää Treen kimppuun.­

Kuten elokuvassa Päiväni murmelina, tässäkin alkujaan töykeällä päähenkilöllä on edessään henkilökohtaisen kasvun ja oman käytöksen tarkastelun paikka. Nokkelan ja kevyesti soljuvan Happy Death Dayn viihdyttävintä antia on juurikin sen klassinen, pienillä variaatioilla toistuva rakenne, joka toimii loistavasti kauhupaketissa. Lisäksi osuvaa on juonikuvio, jossa murhatulla on mahdollisuus ottaa selvää omasta murhaajastaan. Happy Death Day ei myöskään ota itseään turhan vakavasti. (96)

Happy Death Day (2017), lauantaina TV5 klo 21.00 ★★★ ½