Marko tylytti Kristiinaa Big Brother -talossa – miehen hymy hyytyi, kun video pärähti ruutuun kaikkien nähtäväksi

BB-talon asukkaille esitettiin video, jossa Marko haukkui Kristiinaa ”pissaliisaksi”.

Big Brother -talossa on parhaillaan käynnissä viikkotehtävä, jossa asukkaat elävät poliittisessa kaksipuoluejärjestelmässä. Toinen puolue on hallituspuolue ja toinen oppositiopuolue. Viikkotehtävän aikana myös juonittelu ja nimeämisistä puhuminen on sallittua.

Keskiviikkona BB-talon ”hallitus” kokoontui neljänteen budjettiriiheen, jossa päätettiin Big Brother -talon viikkobudjetista. Budjettiriihen jälkeen hallitus kutsui opposition täysistuntoon kuulemaan tehdyistä leikkauksista ja päätöksistä.

Hallitus esitteli tekemänsä päätökset: jokainen opposition jäsen kävelee 10 000 askelta päivittäin ja astianpesukone otetaan pois käytöstä. Hallitus kieltäytyi myös maksamasta 30 euroa hyvistä mediasuhteista, eli siitä, ettei hallituksen jäsenistä näytetä skandaalivideoita.

Heti täysistunnon jälkeen olohuoneen televisio välähti päälle ja BB-skandaaliuutiset pyörähtävät käyntiin. Asukkaille on pitkin viikkoa näytetty videoita heidän juonittelustaan. Skandaaliuutisten tähtenä on tällä kertaa hallituksen jäsen Marko.

– Jos toi Krisse-homma jatkuu, niin voin sanoa, että nyt pissaliisa keittää kananmunia koko porukalle. Piste! Marko paasasi asukkaille esitetyllä videolla.

Kristiinaa Markon skandaalivideo ei hätkäyttänyt.­

Videolla kuultiin myös Markon marmatusta märästä suihkunlattiasta, leivän ahmimisesta sekä astianpesukoneen täyttämisestä.

Muut asukkaat hihittelivät videolle ja totesivat Markon olevan todellinen pirttihirmu.

Kristiina istui sohvalla Markon vieressä ja heti videon esittämisen jälkeen mies taputti Kristiinaa olalle hieman kiusaantuneen oloisena. Kristiina video vaikutti lähinnä huvittavan, vaikka Marko pyyteli anteeksi sanomisiaan.

– Joo joo, älä nyt länkytä. Selittelyt veks, Kristiina kuittasi.