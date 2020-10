Huippukokki Kape Aihinen tunnustaa Maria Veitolalle: kohu ”seksistisestä kommentista” vaikutti avioeroon – Veitola heittää miehelle viiltävän kysymyksen

Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa tutustaan Kari ”Kape” Aihisen elämään. Julkkiskokki avautuu rehellisesti avioeronsa taustoista.

Yökylässä Maria Veitola -jaksossa Maria Veitola vierailee julkkiskokki Kari ”Kape” Aihisen luona Helsingissä sekä hänen kotikaupungissaan Turussa.

Kaappaus keittiössä -ohjelmasta tutulla Aihisella on takanaan rankat ajat, sillä hän erosi viime vuonna Henriikka-vaimostaan. Pari ehti olla yhdessä 19 vuotta.

Tv-kokki avautuu Veitolalle eron taustoista.

– Erosimme varmaan sen takia, että liian paljon duunia, liian vähän vaimoa, liian vähän rakkautta, Aihinen pohjustaa.

– Meillä oli mielestäni maailman paras avioliitto ja minulla maailman paras vaimo, mutta kun rakkaus loppuu... Kyllä me kaikkemme yritimme, hän huokaa.

Ravintolayrittäjä tunnustaa, että työt veivät liikaa aikaa suhteelta.

– Siihen ei liittynyt kolmansia osapuolia, ei pettämistä, vaan me kaksi sössittiin se. Voin ottaa suurimman osan omaan piikkini, että olin liian paljon töissä, Aihinen myöntää.

Aihisella ja hänen ex-vaimollaan on kaksi yhteistä lasta. Aihinen toivoi, että lapset eivät joutuisi kärsimään erosta. Vaikka päätös oli yhteinen, oli ero kova paikka koko perheelle.

– Me ei hirveästi riidelty, mutta joskus me jäätiin Henriikan kanssa juttelemaan ja siitä tuli kovia keskusteluja ja äänenpaino nousi, sitten menin itkemään makuuhuoneeseen. Se oli raastavaa nähdä. Sovittiin, että lapsia ei sotketa tähän yhtään.

Kape Aihinen avautuu ohjelmassa avioerostaan.­

Veitola ja Aihinen keskustelevat myös muutaman vuoden takaisesta kohusta, kun Aihisen sanomiset Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa lokakuussa 2017 herättivät kiivasta keskustelua. Aihinen kommentoi Ylen ohjelmassa sitä, miksi hänen mielestään monien ravintoloiden keittiöissä ei näy naisia.

– Siinä tulee mukaan fysiikan lait. Mimmi synnyttää ja on kotona 1–2 vuotta, Aihinen sanoi Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Ohjelman juontaja Susanna Laine kommentoi lähetyksessä Aihisen sanomisia napakasti:

– Ei ne nyt voi vaikuttaa siihen! Laine huudahti.

– Kyllä se vaikuttaa. Tämä on niin raju ala. Kun lasketaan kokkien vaihtuvuus, niin noin kahden vuoden välein me vaihdetaan työpaikkaa. Sitten kun on pois, ala menee eteenpäin. Tulee uusia laitteita ja raaka-aineita. Kun äitiyslomalta tulee takaisin, täytyy tehdä entistä kovemmin duunia. Sitten tulee se, että kuka hakee lapset päiväkodista ja koulusta. Tämä on niin raju ala ja tämä ala menee valtavaa vauhtia eteenpäin, Aihinen sanoi.

Myöhemmin Aihinen pahoitteli sanomisiaan Facebookin julkisessa päivityksessä.

– Millaista se oli, kun susta maalattiin sellainen sovinistisika? Veitola kysyy Aihiselta.

Aihinen toteaa, ettei hän mielestään sanonut mitään pahaa, mutta asia paisui.

– Mun nahka kestää mitä vaan. Mä sanon, mitä sanon ja pyydän anteeksi, jos loukkaan. Mutta sitten kun se alkaa vaikuttamaan perheeseen ja vaimolleni vittuillaan duunissa, että ”oletko sä sen sovinisti-Kapen vaimo?” ja Kassu tulee koulusta kotiin ja kyselee, olenko sanonut televisiossa jotakin pahaa, niin sitten se satuttaa, tv-kokki kommentoi.

Miehen mukaan kohulla oli raadolliset seuraukset. Hän kertoo kärsineensä siitä pitkään.

– Se oli avioerossamme ensimmäisiä nauloja arkkuun. Vaimoni hoiti silloin sosiaalista mediaani. Muistan, kun vaimoni soitti ja sanoi, että tähän on pakko vastata ja kirjoitimme yhdessä anteeksipyynnön.

– Menikö vaimollasi siis fiilikset sinua kohtaan ensimmäistä kertaa, että ei saakeli mikä törppö? Veitola kysyy.

– Varmaan, Aihinen toteaa napakasti.

Aihisen mukaan hän ei kaipaa tällä hetkellä uutta parisuhdetta.­

Aihinen kertoo ohjelmassa, että keittiömestarina ja ravintolayrittäjänä oleminen on vaatinut täyttä omistautumista työlle – jopa ihmissuhteiden kustannuksella.

– Olen aina sanonut, että jos huippu keittiömestari löytää tasapainon oman huolenpidon, vaimon huolenpidon ja lasten välillä, ei sellaista elämää ole olemassakaan. Sellaista keittiömestaria ei ole olemassa, kuka sanoo, että mulla on hyvä olla, hän täräyttää.

Aihinen paljastaa saaneensa yhteydenottoja sinkkuna ollessaan, mutta toistaiseksi hän on keskittynyt itseensä ja lapsiinsa.

– Olen sellaisessa mielentilassa, että ei parisuhdetta. Juuri päättyi 19 vuoden suhde, ja jäbät ovat aika herkkinä vielä, Aihinen sanoo.

Miehen mukaan lapset ovat vuoroviikoin äidillään ja isällään.

– Kyllä mä olen vielä aika surullinen tuosta lasten vuoroviikkorytmistä. Totta kai sitä kaipaa lapsiaan koko ajan.

Korona sotki suunnitelmat

Koronakriisin takia Aihinen joutui sulkemaan ravintoloidensa ovia.­

Kari Aihinen irtisanoutui tammikuun lopulla 2019 Ravintola Savoysta. Lähtöön oli hyvä syy, sillä Aihinen osti vappupäivänä 2019 Roster Turku -ravintolan ja palasi syntymäkaupunkiinsa, mutta vain työn merkeissä. Koti pysyi Helsingissä.

Kuluvan vuoden alussa Aihinen oli mukana perustamassa Helsinkiin Version-ravintolaa. Kun elämä alkoi löytää uuden uomansa, tuli korona ja ravintolatoiminta päättyi kuin seinään. Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa Aihinen kuitenkin korostaa, että hänen tilanteensa on tällä hetkellä hyvä.

– Me pärjätään, meillä ei ole sillä tavalla huono tilanne, sillä mulla ei ole esimerkiksi valtavaa pankkilainaa ja olen saanut sovittua kaikki leasing-tuotteet pois, Aihinen kertoo ohjelmassa esitellessään suljettuna olevan Roster Turku -ravintolan tiloja.

Aihisella on kädet täynnä töitä muutenkin kuin omien ravintoloidensa kanssa. Suosittu tv-sarja Kaappaus keittiössä on tauolla, mutta Aihinen on mukana kahdella tänä vuonna kuvattavalla MasterChef Suomi -kaudella. Lisäksi hän palasi syksyllä jääkiekkotreenien pariin nuorten valmentajana.

Yökylässä Maria Veitola torstaisin MTV3-kanavalla klo 21.00.