Menestyssarja Babylon Berlin teki saksalaisesta Volker Bruchista supertähden – näyttelijä paljastaa, mikä teki häneen Suomessa vaikutuksen

Babylon Berlinin päänäyttelijä Volker Bruch on kovaksikeitetty ja traumatisoitunut komisario vain tv-ruudulla. Siviilissä hän piiloutuu huppariin ja nauttii suomalaisista metsistä. Tv-lehti haastatteli Saksan ykköstähden.

Syntinen, elämästä nauttiva ja poliittisesti kuohuva 1920-luvun Berliini palaa jälleen ihastuttamaan ja kauhistuttamaan suomalaisia tv-katsojia. Komisario Gereon Rathilla riittää töitä Babylon Berlinin kolmannen tuotantokauden jaksoissa, jotka alkavat TV1:llä sekä Yle Areenassa perjantaina 30. lokakuuta.

– Kolmannen kauden tarina alkaa Babelsbergin filmistudiolta, jossa tapahtuu traaginen onnettomuus, kun valonheitin putoaa ja tappaa tanssijan, sarjan päänäyttelijä Volker Bruch kertoo Tv-lehdelle.

Saksan kaikkien aikojen kallein draamasarja Babylon Berlin on koukuttanut tuhansia suomalaisia.­

40-vuotiaasta Bruchista on tullut Babylon Berlinin suurmenestyksen myötä yksi Saksan tunnetuimmista näyttelijöistä. Hän on monin tavoin roolinsa, kovaksikeitetyn ja sotatraumoista kärsivän Gereon Rathin vastakohta. Rath turvautuu usein huumeisiin tai alkoholiin pärjätäkseen itsesyytöstensä sekä käsiensä hallitsemattoman tärinän kanssa.

– Gereon on uskoakseni hyvä poliisi mutta myös ihminen, jolla on iso painolasti menneisyydestä kannettavanaan. Hänellä on vahva oikeudentunto, ja hän haluaa tehdä oikein, muttei välttämättä aina onnistu siinä, Bruch kuvailee hahmoaan.

Kaksi asiaa yhdistää kuitenkin rikkinäistä komisariota ja arvostettua näyttelijää: intohimo omaa työtä kohtaan sekä silmäpussit. Komisario Rathin tummiin, syviin silmäpusseihin tuntuvat välillä uppoavan koko Berliinin synnit.

– Nämä silmäpussit minulla on ollut aina, Bruch naurahtaa.

– Riippuen kohtauksesta syvennämme niitä tummansinisellä maskeeraajan kanssa. Meillä on skaala yhdestä kymmeneen ja mietimme aina, kuinka puhki ja lopussa Gereon juuri nyt on. Silmäpussit ovat hänen tavaramerkkinsä.

Komisario Gereon Rath (Volker Bruch) ratkoo rikoksia 1920-luvun Berliinissä yhdessä Charlotte Ritterin (Liv Lisa Fries) kanssa.­

Yhdessä komisario Rathin kanssa rikoksia ratkoo poliisin avustaja Charlotte Ritter, jota esittää Liv Lisa Fries. Sarjan keskiössä on kuitenkin 1920-luvun värikäs suurkaupunki, joka avautuu tv-ruudulle uskomattoman elävänä ja aitona.

Babylon Berlinillä on hurja, kansainvälinen menestys. Saksan kaikkien aikojen kallein draamasarja on voittanut useita palkintoja ja tehnyt Bruchista ykkösluokan julkkiksen.

– Ei minua haittaa, että ihmiset tunnistavat ja tulevat juttelemaan. Yleensä he ovat todella kohteliaita. Eivätkä kaikki edes tunnista minua. Gereon Rath pukeutuu aina vakosamettipukuun ja hattuun, joten kun olen siviilissä liikkeellä hupparissa, olen jo aika piilossa, Bruch naurahtaa.

Näyttelijän ja hänen perheensä arki kuluu pitkälti maaseudulla. Hän asuu pienessä kylässä Berliinin ulkopuolella yhdessä vaimonsa, näyttelijä Miriam Steinin, pienen lapsensa sekä koti­eläintensä kuten aasien, kanojen ja koirien kanssa.

40-vuotias Volker Bruch on naimisissa näyttelijä Miriam Steinin kanssa.­

Mies kehuu heti perään Suomea, jonka luonto on tehnyt häneen suuren vaikutuksen:

– Olen ollut pari kertaa Suomessa ja nautin siitä todella paljon. Avara luonto ja puhtaat järvet, raikas kylmyys ja ilman selkeys. Minusta tuntuu, että kun tilaa on paljon ympärillä kuten Suomessa, se vaikuttaa myös päähän, tuo mieleenkin tilaa. Suomi oli minusta uskomattoman kaunis ja taianomainen maa.

Bruch on ryhtynyt vegaaniksi ja toimii aktiivisesti ympäristön- ja eläintensuojelun puolesta.

– Maalle muutettuani ymmärsin paremmin, mistä olen tullut ja mitä olen osa, joten oli vain loogista esimerkiksi muuttaa ruokavalio vegaaniseksi. Ihminen on osa luontoa, ei näitä kahta voi erottaa.

Takaisin Babylon Berlinin ympäristöön Bruch sukeltanee ensi vuoden alussa, kun rikosdraamasarjan neljännen kauden kuvaukset aloitetaan – ainakin jos koronapandemia ne sallii.

Babylon Berlin, 3. kausi perjantaina 30.10. alkaen TV1 klo 22.00 ja Yle Areena

