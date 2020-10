Haluatko näytellä Breaking Bad -tähden kanssa? Tampereella kuvattavaan Hollywood-elokuvaan etsitään avustajia – vaatimuksena ”kansainvälinen look”

Hollywood-elokuva Dualiin etsitään suomalaisavustajia.

Tampereella kuvataan parhaillaan kansainvälistä tieteistrilleriä, jota tähdittävät Breaking Bad -sarjan Aaron Paul ja Jumanji-elokuvista tuttu Karen Gillan.

Dual-elokuva on ensimmäinen Suomessa kokonaan kuvattu Hollywood-tuotanto.

Suomalaisilla on nyt mahdollisuus päästä osaksi Hollywood-elokuvaa, sillä roolitustoimisto Helsinki Casting etsii avustajia tieteistrilleriin.

Hakuilmoituksessa kerrotaan, että elokuvaan etsitään avustajia muun muassa ohikulkijoiden, poliisien, sairaanhoitajien ja potilaiden rooleihin. Erityisesti elokuvaan haetaan ”kansainvälisen lookin” omaavia avustajia.

– Haemme kaikennäköisiä ja -ikäisiä ihmisiä (erityisesti kansainvälisen lookin omaavia) avustajiksi kansainväliseen pitkään elokuvaan! ilmoituksessa kirjoitetaan.

– Avustajille maksetaan reilu rahallinen korvaus joka kuvauspäivältä. Tietyillä näkyvimmillä avustajarooleilla on mahdollista osallistua kuvauksiin useampana päivänä.

Lue koko hakuilmoitus täältä.

Elokuvaa kuvataan Tampereella 19.10.–24.11. Dual-elokuva on noin viiden miljoonan dollarin eli noin 4,3 miljoonan euron budjetin tieteistrilleri, jonka tuottaa Hollywoodissa toimiva tuotantoyhtiö XYZ Films.

Skotlantilainen Karen Gillan tunnetaan etenkin Doctor Who -sarjasta ja Jumanji-elokuvista. Jumanjissa hänet nähtiin toimintatähti Dwayne ”The Rock” Johnsonin rinnalla.­

Elokuvan tekijät ovat kertoneet aiemmin Ylelle Suomen valikoituneen kuvauspaikaksi koronaepidemian takia.

– Suomalaiset ja Suomen hallitus ovat tehneet niin hyvää työtä koronan hillitsemiseksi, että meidän oli helpompaa tehdä päätös kuvata täällä kuin jossain muualla, Dual-elokuvan tuottaja Aram Tertzakian perusteli Ylelle.

Amerikkalaisnäyttelijä Aaron Paul teki läpimurtonsa huippusuositussa Breaking Bad -sarjassa. Hän uusi Jesse Pinkmanin roolinsa Netflixin El Camino -elokuvassa vuonna 2019.­

Suomalaisilla elokuva-alan ammattilaisilla on suuri rooli Tampereella kuvattavassa Hollywood-tuotannossa. Dual-elokuvan tuottaja, XYZ Films on tuonut Suomeen vain kymmenen omaa työntekijäänsä, joista neljä on näyttelijöitä.

– Dualin työryhmä on poikkeuksellisella tavalla miehitetty taiteellisesti vastuullisilla suomalaisilla tekijöillä näin tuotantopalvelun näkökulmasta, Film Service Finlandin (FSF) tuottaja Timo Vierimaa kertoi aiemmin Ilta-Sanomille.

– Tarjosimme asiakkaalle mielestämme parhaita mahdollisia tähän projektiin sopivia tekijöitä ja heidät hyväksyttiin. Kaikki ovat rautaisia ammattilaisia.

Vierimaan mukaan elokuvan tapahtumat sijoittuvat ainakin Hervannan kaupunginosaan sekä Metson pääkirjaston tuntumaan.