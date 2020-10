”Mä en oo mikään mummo” – tältä näyttää Hannele Laurin uutuuselokuva

70 on vain numero on Johanna Vuoksenmaan uusi komedia, jonka pääroolissa iskelmätähti Seija Kuulana loistaa Hannele Lauri.

70 on vain numero -elokuvan traileri, jossa Hannele Laurin esittämä Seija Kuula jorailee Marja Packalénin esittämän Mirren kanssa, on nyt julkaistu.

Elokuvan muissa keskeisissä rooleissa ovat Mikko Nousiainen, Marja Packalén ja Misa Palander. Leffa kertoo suositun naisartistin Seija Kuulan kasvutarinan. Vaikka jumalattaret eivät täytä vuosia, tuo rakkaus eteen asioita, joissa ikä onkin voimavara eikä rasite. Elokuva on kunnianosoitus suomalaisille naisartisteille ja elokuvassa kuullaan useita koko kansan rakastamia hittejä.

Ohjaaja Johanna Vuoksenmaa kertoo elokuvansa päähenkilöstä:

– Seija Kuula on megatähti, iskelmäkuningatar potenssiin kaksi. Seija on tottunut siihen, että maailma tottelee häntä ja hänellä on keinonsa saada se taipumaan tahtoonsa. Kun suorapuheisen Seijan elämässä tapahtuu jotain, se päätyy takuuvarmasti otsikoihin. Seksikäs, itsevarma ja karismaattinen olemus saa kanssaihmiset lumoutumaan, mutta se millainen Seija on julkisivunsa takana oikeasti, paljastuu elokuvassa.

Elokuvan on käsikirjoittanut ja ohjannut Johanna Vuoksenmaa ja se on hänen ihmissuhdetrilogiansa päätösosa. Aiemmat elokuvat 21 tapaa pilata avioliitto ja Viikossa aikuiseksi ovat saaneet yhteensä yli puoli miljoonaa katsojaa elokuvateattereissa.

Hannele Lauri kertoi IS:lle kesällä, ettei ole aiemmin näytellyt yksin elokuvan pääroolia.

– Olen mä ollut päärooleissa, mutta en yksin ja näin paljon. Että sillä lailla tämän voi laskea ensimmäiseksi.

Hannelen eläytyminen Seijan rooliin on käynyt kivuttomasti. Naiset ovat suunnilleen saman ikäisiä ja esiintyvinä taiteilijoina he ovat kohdanneet samanlaisia haasteita.

– Hyvin on sujahdettu rooliin. Ymmärrän tätä Seijaa todella hyvin. Mitä hän on kokenut ja mitä joutuu kokemaan. Hän joutuu nöyrtymään monessa asiassa, ja sitten tapahtuu jotain todella traagista. Seija yrittää epätoivoisesti, mutta ikä on hänelle myös ongelma, niin kuin se on monelle esiintyvälle artistille oikeassakin elämässä. Ymmärrän hyvin, että iskelmälaulajan pitäisi näyttää hyvältä. Seija ei ole sitä, miltä hän ulospäin näyttää.

Elokuvassa on paljon tasoja.

– Elokuva on tietyllä tavalla kunnianositus suomalaisille iskelmätähdille, kuten esimerkiksi Katri Helenalle, Lea Lavenille, Paula Koivunimelle, heille kaikille. Leffassa näytetään laulajan arki. Lavalle et saa tuoda ongelmiasi, vaikka mikä painaisi.

Iskelmäporukka on ollut ennen elokuvan tekemistä Hannelelle täysin vierasta poppoota.

– Näyttelijänä osaan näytellä laulajaa, vaikka en tunnekaan iskelmälaulajia. Kaikkea on joutunut näiden vuosien aikana tekemään, sujahtamaan moneen rooliin. Olen seurannut nyt laulajia paljon. Muun muassa Kaija Koo on mukana elokuvassa. Apua en ole sentään joutunut pyytämään.