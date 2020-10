Main ContentPlaceholder

Yoda-vauva ampaisi jätti-ilmiöksi Star Warsin tv-sarjasta – The Mandalorianin tekijä kertoo syyn

The Mandalorian -sarjan tekijät joutuivat ihmistähtensä kanssa erikoisen ongelman eteen: Pedro Pascal on tuttu Game of Thronesista ja Narcosista, mutta hänen kasvonsa ovat kypärän peittämät melkein koko sarjan ajan.

Yoda-vauva on toteutettu nukkea liikuttamalla. Kuvaaja Baz Idoine vakuuttaa suhtautuneensa hahmoon samalla tavalla kuin muihinkin näyttelijöihin.­

Star Wars -seikkailuja on tehty vuonna 1977 ilmestyneestä ensimmäisestä Tähtien sodasta lähtien yhteensä yhdeksän pitkää elokuvaa. Menestyksestä huolimatta niiden vastaanotto on ollut etenkin viime vuosina ristiriitaista ja välillä repivääkin. Toisin kävi samaan Star Wars -maailmaan sijoittuvalle tv-sarjalle The Mandalorian, joka on ensimmäisestä kaudesta alkaen kirvoittanut kiitoksia jopa pinttyneimmiltä faneilta. Vaikka myös tv-sarja on puettu seikkailuksi, sen ytimessä on omia polkujaan kulkevan palkkionmetsästäjän ja tämän suojeleman pikkuotuksen, kovasti elokuvien Yodaa muistuttavan ”Lapsen” välinen ystävyys. Kuvaaja Baz Idoine.­ Jon Favreaun luoma The Mandalorian -sarja tehtiin alusta alkaen tietoisesti George Lucasin kolmen ensimmäisen Star Wars -elokuvan (1977–1983) hengessä ja tyylillä. – Tärkeintä oli saada tv-sarja tuntumaan siltä kuin se olisi osa alkuperäistä elokuvatrilogiaa, The Mandalorianin ensimmäisen kauden kuvaaja Baz Idoine kuvailee Ilta-Sanomille videopuhelun välityksellä Kaliforniasta. – Vaikka hahmot ovat uusia, niiden täytyi tuntua sellaisilta, että ne olisivat voineet olla mukana jo alkuperäisissäkin elokuvissa. Tämä tarkoitti, että myös tv-sarjaan piti saada eeppisten avaruusseikkailuiden ja ison mittakaavan tuntua. – Samalla oli tärkeää pitää jalat maassa ja keskittyä tiukasti henkilöiden väliseen draamaan, Idoine kertoo The Mandalorian -sarjan tavoitteista. The Mandalorian -sarja kertoo karskin palkkionmetsästäjän (Pedro Pascal) ja erikoisen pikkuotuksen, Lapsen, välisestä ystävyydestä.­ Käytännössä henkilödraama näkyy etenkin päähenkilön eli Mandon sekä fanien ”Yoda-vauvaksi” ristimän Lapsen suhteen syvenemisenä tarinan edetessä. Karskin Mandon tarkoituksena sarjan alussa oli luovuttaa Lapsi pahan Imperiumin tiedemiehille. Sen sijaan hän alkaakin suojella outoa pikkuotusta. Kaksikon välinen suhde kasvaa sarjan edetessä hellyttäviin mittoihin. Mandon roolissa on HBO Nordicin Game of Thrones -sarjasta ja Netflixin Narcoksesta tuttu chileläis-amerikkalainen näyttelijä Pedro Pascal, joka sisällytti hahmoon Idoinen mukaan runsaasti omiakin luonteenpiirteitään. Pedro Pascal on tuttu muun muassa tv-sarjoista Game of Thrones ja Narcos.­ Kuvaajalle aiheutti kuitenkin päänvaivaa koko sarjan keskeinen idea: Mandoa näyttelevän Pascalin kasvot ovat suurimman osan ajasta palkkionmetsästäjän kypärän peittämät. Päähenkilön ajatukset ja tunteet oli näytettävä jotenkin muuten kuin Pascalin ilmeiden avulla. – Se oli aivan valtava haaste! Idoine huudahtaa. Ratkaisu löytyi viimein: tekijät päättivät peilata tähtensä tekemisiä osittain myös muiden hahmojen puheiden, ilmeiden ja tekemisten kautta. – Hänellähän on koko ajan mukana pieni matkakumppani. Kun ymmärtää, miten muut hahmot reagoivat, tulee toivottavasti selväksi, mitä kypärän alla tapahtuu. Mandon tunteiden näyttämisestä tuli meille haaste, jonka ratkomisesta nautimme, Idoine kertoo. The Mandalorian -sarjan tyyli on lainattu klassisista amerikkalaisista ja italialaisista lännenelokuvista.­ Tyyliltään tv-sarja muistuttaa klassisia lännenelokuvia – aivan kuten Lucasin ensimmäiset Star Wars -elokuvatkin. – Lucas nappasi alkuperäiseen trilogiaansa vaikutteita elokuvista, joita hän oli nähnyt nuorena miehenä: niitä olivat 1950- ja 1960-luvun länkkärit, samuraidraamat sekä jotkut tuon ajan tieteisseikkailut, Idoine muistuttaa. – Meille oli totta kai tärkeää hakea esikuvia omille ideoillemme samoista lähteistä, niin John Fordin kuuluisista amerikkalaisista lännenelokuvista kuin italowesterneistäkin. Nappasimme mukaan viitteitä elokuvan historiasta. Sekin on Star Wars -faneille tuttua, että vain osaa hahmoista näyttelevät ihmiset. Osa on toteutettu digitaalisesti ja jotkut, esimerkiksi Yoda-vauva, ovat nukkeja. – Jokaisen Star Wars -elokuvan pohjalla on hieno tarina. Asioiden toteutustavat ovat meille vain työvälineitä – ikään kuin sateenkaaren värejä – joita olemme käyttäneet tarinan kertomiseen. – Tavoitteena on, että sarjan katsojan ei tarvitsisi koskaan ajatella, miten jokin hahmo tai tausta on toteutettu. Tärkeämpää on tarina ja se, mikä saa henkilöt toimimaan tietyllä tavalla ja mitä he haluavat. Lapsi-hahmo eli Yoda-vauva on kohonnut The Mandalorian -sarjan ansiosta maailmanlaajuiseksi ilmiöksi.­ Suomessa The Mandaloriania on esitetty syyskuun puolivälistä alkaen Disney+-suoratoistopalvelussa. Yhdysvalloissa sarjasta tuli kuuluisa jo vuosi sitten, pitkälti Lapsen eli Yoda-vauvan ansiosta. Hahmo ovat sen jälkeen putkahdellut esiin nettimeemeissä, lehtien kansissa ja komediasarjoissa. Miksi juuri Yoda-vauvasta tuli jättimäinen ilmiö? – Älä kysy minulta, olen vain kuvaaja. Sen voin kertoa, että kohtelin tätä hahmoa kuvauksissa aivan samalla tavalla kuin muitakin näyttelijöitä, vaikka ympärillä olisikin ollut nuken liikuttajia tai muuta teknistä henkilökuntaa. – Rakastuin Yoda-vauvaan saman tien, kun tapasin hänet kuvauksissa. Hän on hurmaava. Luulen, että samasta syystä muukin maailma rakastaa häntä. The Mandalorian -sarjan kausi 2, ensi-ilta pe 30.10. alkaen Disney+-suoratoistopalvelussa. The Mandalorian -sarjan päähenkilöä näyttelee Pedro Pascal, vaikka hänen kasvojaan ei näytetä sarjassa ollenkaan.­