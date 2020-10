Ennennäkemätön käänne Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa – Emma murtuu kyyneliin muiden morsianten edessä, Tuomas laukoo kameroille terävän arvion

Tulevassa Ensitreffit alttarilla -jaksossa vastavihityt pariskunnat pääsevät tapaamaan toisiaan ensimmäistä kertaa ohjelman historiassa.

Tulevassa Ensitreffit alttarilla -jaksossa katsojille tarjotaan jotakin sellaista, mitä ohjelmassa ei olla aikaisemmin nähty. Neljä vastavihittyä pariskuntaa pääsevät nimittäin ensimmäistä kertaa Ensitreffit alttarilla -historiassa tapaamaan toinen toisensa asiantuntijoiden johdolla.

Jos et halua lukea juonipaljastuksia, älä lue artikkelia tämän pidemmälle.

Tulevassa jaksossa pariskunnat matkustavat Helsinkiin, jossa heitä vastassa ovat asiantuntijat Kari Kanala ja Marianna Stolbow. Siinä missä miehet sulkeutuvat yhteen huoneeseen Kanalan johdolla, ottaa Stolbow huomaansa tuoreet vaimot. Molemmissa huoneissa katsellaan hääkuvia ja keskustellaan siitä, miten kullakin pariskunnalla on mennyt.

Kaikista pariskunnista haastavimmaksi yhteinen arki on tähän mennessä osoittautunut Tuomakselle ja Emmalle. Joensuulaisparin avioliittoa ovat varjostaneet lukuisat riidat ja väärinymmärrykset, jotka alkoivat jo parin häämatkalla. Tuomas kertookin parin haasteista Matille, Jannelle ja Tommille.

– Häämatka meni meillä miten meni. Yksi neljäsosa siitä tapeltiin käytännössä. Se oli semmoinen aloitus meillä. Meillä on Emman kanssa tällä hetkellä ihan kaverillinen meininki. Ei ole sinänsä lempi leiskunut mihinkään suuntaan. Emma on ihan huippu tyyppi, Tuomas kuvailee puolisoaan muille tuoreille aviomiehille.

Tulevassa Ensitreffit alttarilla -jaksossa tuoreet avioparit pääsevät tapaamaan toisensa.­

Sen sijaan muut miehet kertovat kaiken sujuneen suurimmaksi osaksi hyvin. Kameroille Tuomas tunnustaakin, että hänestä oli outoa kuunnella, kun muut miehet hehkuttivat puolisojaan.

– Oli se aika jännää kuunnella sitä hehkutusta. Minä vain kerroin sen, mikä on se meininki. Siinä oli aikamoinen sävyero verrattuna näihin muihin, Tuomas toteaa vakavana.

Myös Emma kertoo toisaalla parin haasteista Marianna Stolbow’n ohella myös Miralle, Katille ja Juuditille. Emma murtuu kyyneliin puhuessaan tuoreesta aviopuolisostaan, jonka hän on useaan otteeseen epäillyt heittäneen jo hanskat tiskiin.

– Tuomas on kauhean avoin ja varma siitä omasta olemisestaan. Hirveän luotettava. Tosi hyvän miehen valitsitte. Saa nähdä mihin se riittää, tai mihin me riitetään, Emma toteaa Mariannalle ja muille naisille itkien.

– Tuli sellainen olo, että mun olisi tehnyt mieli lohduttaa häntä. Ehkä rivien välistä luin, että hänellä on vähän sellainen toivonsa menettänyt fiilis, Kati puolestaan toteaa kameroille.

Tuoreet vaimot pääsevät kertomaan toisilleen, miten yhteinen arki on lähtenyt sujumaan.­

Jo ennen Helsinkiin matkaamistaan Tuomas ja Emma kertoivat omista tunnelmistaan kameroille. Emma tunnusti olevansa edelleen epävarma sen suhteen, haluaako Tuomas viedä parin suhdetta lainkaan romanttiselle tasolle.

– Vaikka me ollaan puhuttu, että ollaan kaverillisilla fiiliksillä, niin tavallaan mulle on vähän auki se, että haluaako Tuomas tästä mitään enempää vai eikö se halua, Emma kertoo kameroille.

– Vaikka ei olekaan romanttisia tunteita, niin silti meillä menee ihan törkeän hyvin. Ollaan Emmankin kanssa mietitty, että mitä tästä puuttuu, koska meillä on se perus pohja hyvä. Ei vaan tule semmoista fiilistä, Tuomas puolestaan toteaa.

Tuomas tunnustaa kameroille, että hänelle tuli erikoinen olo muiden hehkutusta kuunnellessa.­

Jakson lopussa Tuomas kertoo kameroille Emman tunnustaneen, että naimisissa olo on alkanut ahdistaa häntä.

– Emma kokee ahdistavana sen, että hän on minun kanssa naimisissa. Minusta on aika hienoa, että hän sanoi sen suoraan. Hän ei tajunnut ennen tätä kuinka iso juttu hänelle on se, että ollaan naimisissa, Tuomas selittää kameroille.

– Mulla on itseasiassa aika hyvä fiilis. Vaikka meillä ei Emman kanssa ole niitä romanttisia tunteita sinänsä, niin meillä on ihan törkeän vahva se pohja. Väitän, että me tunnetaan toisemme Emman kanssa paremmin kuin ne muut, Tuomas jatkaa.

Ensitreffit alttarilla tiistaisin kello 21 MTV3-kanavalla.