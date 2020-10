Neil Hardwick hyppäsi iranilaisen maahanmuuttajan taksiin, eikä ollut uskoa korviaan – kertoo nyt matkasta, jonka päättyessä lähes itki ilosta

Neil Hardwick kertoo yllättävästä kohtaamisestaan iranilaisen taksikuskin kanssa Facebook-tilillään.

Tankki täyteen ja sitä seurannut Reinikainen ovat suosikkisarjoja, joista on vuosikymmenten vieriessä tullut lähes ikonisia suomalaisuuden klassikoita. Ilta-Sanomat kertoi tänään lauantaina, kuinka Tenho Saurénin näyttelemä suosikkipoliisi palaa ruutuun TV2:sen uusiessaan kaikki Reinikainen-sarjan 15 jaksoa vuosilta 1982–1983.

Sekä Reinikaisen että Tankki täyteen -sarjojen takana on englantilais-suomalainen ohjaaja-kirjailija Neil Hardwick. Perjantaina Hardwick kertoi Facebook-tilillään varsin odottamattomasta taksimatkastaan.

– Tilasin taksin sovelluksella, jolloin kuski näkee asiakkaan nimen. Kuski oli maahanmuuttaja Iranista, Hardwick kertoo päivityksessään.

– Hän oli aivan tohkeissaan että asiakas olin juuri minä. Hän osaa Tankki täyteen ja Reinikainen -sarjat ulkoa.

Hardwick kertoi päivityksessään kuljettajan myös osanneen sarjan kohtauksia ulkoa.

– Siteerasi pitkät pätkät. ”On katsottu vaimon kanssa ainakin sata kertaa. Jokaisen maahanmuuttajan pitäisi katsoa ne, oppii niin paljon suomalaisuudesta.” Arvatkaa, tuntuiko hienolta. Melkein itkin ilosta. Siihen asti oli ollut paska viikko, mutta nyt naamallani on kestohymy. Kiitos Ali ja tervetuloa Suomeen, Hardwick päätti tekstinsä Suomen lipun ja sydämen kera.

Myöhemmin Hardwick täydensi kertomustaan vielä yksityiskohdilla kohtaamisesta:

– Hänen lempirepliikkinsä on se, kun Hautamäki sanoo Rautakalliolle, että ”leskelle pitää ilmoittaa”. ”Pitää ilmoittaa mitä?” ”Että hänen miehensä on kuollut.” ”Ai hän on kuollut?” ”Kyllä. Ei sitä muuten leskeksi pääsisikään.” Ja p-i-t-k-ä nauru. Onneksi oltiin juuri silloin liikennevaloissa.

Tankki täyteen -sarjassa sivuhenkilönä ollut konstaapeli Reinikainen tuli niin suosituksi, että hahmon ympärille luotiin oma sarja. Reinikaista pidetäänkin yhtenä ensimmäisistä suomalaisista spin off -sarjoista.­

Komediasarja Reinikainen nauttii suomalaisten keskuudessa klassikon mainetta.­

