MTV: Mikko Parikka jättää Salatut elämät 11 vuoden jälkeen – tältä hän näytti aloittaessaan suosikkisarjassa

Jiri Viitamäkeä jo peräti 11 vuoden ajan Salatuissa elämissä näytellyt Mikko Parikka kertoo MTV:lle jättävänsä suosikkisarjan taakseen hakein mielin.

MTV uutisoi perjantaina, että peräti 11 vuoden ajan Salatuissa elämissä näytellyt Mikko Parikka jättää suosikkisarjan taakseen. Parikka on näytellyt sarjassa Jiri Viitamäkeä vuodesta 2009 alkaen.

Parikka kommentoi lähtöään MTV:lle todeten, että sarjasta poistuminen pitkän ajanjakson jälkeen tuntuu haikealta. Parikka teki viimeiset kohtauksensa Salatuissa elämissä heinäkuussa.

– Tunteiden kirjo on ilosta haikeuteen ja suruun. Pahinta tässä on jättää kaikki ihmiset taakse. Ja Jiri tietysti. Olen tosi onnellinen kaikesta, mitä olen saanut tämän sarjan myötä, Parikka totesi MTV:lle.

Parikka julkaisi perjantaina omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa hän poseeraa rooliasussaan. Kuva on peräisin vuodelta 2010, jolloin Parikan ensimmäiset kohtaukset Jiri Viitamäkenä näytettiin televisiossa. Kuva on kerännyt tuhansia tykkäyksiä ja lukuisia kommentteja.

– Ai, etttä no nyt, kommentoi Shirly Karvinen.

– Lähditkö oikeasti pysyvästi Salkkareista, uteli yksi Parikan seuraajista.

– Hyvää jatkoa sinulle! Vedit hyvin Jirin roolin, kehui toinen.

– Harmi, että Jiri lähtee. Mutta aina voi tulla takaisin, totesi kolmas.

Mikko ja Sara Parikka tapasivat Salattujen elämien kuvauksissa vuonna 2009.­

Mikko Parikka on naimisissa näyttelijänä ja bloggaajana tunnetun Sara Parikan kanssa. Myös Sara Parikka (o.s. Säkkinen) on tuttu Salatuissa elämissä, sillä hän näytteli sarjassa Peppi Puolakkaa usean vuoden ajan. Sara Parikka poistui sarjasta ensimmäisen kerran vuonna 2014, mutta palasi sarjaan sittemmin kahteen otteeseen, kunnes Peppi Puolakka poistui pysyvästi Pihlajakadulta vuonna 2019.

Mikko ja Sara Parikka tapasivat toisensa Salattujen elämien kuvauksissa vuonna 2009. He menivät naimisiin vuonna 2014 ja heillä on myös kolme pientä lasta. Pariskunta on näytellyt yhdessä myös Salkkareiden maailmaan sijoittuvissa Nightmare-elokuvissa.

Mikko Parikka ei ole toistaiseksi paljastanut, millaisia suunnitelmia hänellä on tulevaisuutensa varalle. Parikka kertoi MTV:lle jäävänsä ensitöikseen isyyslomalle. Parikoiden kuopus Melina syntyi tänä keväänä.

– Perheen kanssa vietän todella paljon aikaa. Jään isyyslomalle pienokaisen kanssa. Mutta on mulla vähän ehkä jotakin työvirityksiäkin, Parikka vihjaili MTV:lle.