Karanteenissa kökkivä Ozzy Osbourne lähti aavejahtiin kellarissaan – Parkinsonin tautia sairastava rokkari palaa ruutuun

Ozzy Osbourne ja hänen vaimonsa Sharon avaavat pitkästä aikaa kotinsa ovet tv-kameroille uudessa yliluonnollisessa sarjassa.

Pimeyden prinssi Ozzy Osbourne katsoi The Osbournes -sarjaa tv:stä käsittämättä lainkaan, mitä hän yritti sönköttää. Samaa miettivät tv-katsojat.

”Minulla ei ole koskaan ollut mitään pellen roolia vastaan, mutta nyt koko maa hirnui sille, että sössötyksestäni ei ottanut sikakaan selvää. Tuntui kuin olisin istunut jälleen koulun penkillä ja yrittänyt epätoivoisesti lukea ääneen muiden nauraessa taustalla ja haukkuessa minua idiootiksi. Siksi dokasin aina vain enemmän ja lapioin ryynejä tauluun kahdella kädellä”, 71-vuotias tähti kirjoittaa Minä, Ozzy -elämäkerrassaan (Like, 2010).

Pahimmillaan Black Sabbath -laulaja veti yli 40:ää eri reseptilääkettä alkoholin lisäksi. Yletön päihteidenkäyttö näkyi tv-katsojille katkokävelevänä, äksyilevänä ja sekavana Ozzyna, joka tuittuili perheelleen tai tuijotti tyhjyyteen.

Vuonna 2002 alkanut MTV:n tosi-tv-sarja The Osbournes oli huippusuosittu, mutta sen esittämä rokkariperhe Osbournet – Ozzy, Sharon, Jack ja Kelly – voi huonosti. Kesken sarjan kuvausten Sharon sairastui paksusuolen syöpään. Sairaus levisi, ja hän joutui aloittamaan solumyrkkyhoidot. Tilastaan huolimatta työnarkomaani ei halunnut keskeyttää kuvauksia, jotka tehtiin pääasiallisesti perheen kotona.

Myöhemmin Ozzy on myöntänyt katuvansa kolme vuotta kestänyttä sarjaa, vaikka se laukaisi Sharonille menestyksekkään tv-tähtiuran ja vei Ozzyn ja Sharonin jopa Valkoiseen taloon. Se visiitti tosin meni penkin alle Ozzyn humalatilan takia, ja Yhdysvaltain silloisen presidentin George W. Bushin kuultiin mumisevan kutsun olleen virhe.

The Osbournes -tosi-tv-sarjassa seurattiin Ozzyn, Sharonin, Kellyn ja Jackin elämää. Perheen esikoinen Aimee ei halunnut olla mukana kuvauksissa.­

Sen takia tuntuu mielenkiintoiselta, että Parkinsonin tautia sairastava Ozzy ja Sharon avaavat taas kotinsa ovet ja palaavat takaisin kriittisten tv-katsojien silmien alle Dplay+:n uudessa sarjassa The Osbournes: Yliluonnolliset videot (The Osbournes Want to Believe)

Sarjassa perheen kuopus Jack Osbourne, 34, yrittää käännyttää skeptisiä vanhempiaan uskomaan yliluonnolliseen. Yllättäen kaikkein vastahakoisin on pimeyden voimilla musiikissaan pelaava Ozzy, jota on syytetty uransa aikana muun muassa satanismista. Sarjassa perhe katsoo yhdessä videoita, joilla on väitetty näkyvän poltergeisteja, ufoja, aaveita, spiritistiä istuntoja, haltioita, liskoihmisiä ja kummittelevia nukkeja. Kuvaukset tehtiin Ozzyn ja Sharonin talon kellarikerroksessa vain pienen työryhmän kesken.

Kolmen lapsen isä, tv-tuottaja ja MS-tautia sairastava Jack ehdotti yliluonnollista ohjelmaa vanhemmilleen perheen kökkiessä karanteenissa. Heitä ei tarvinnut montaa kertaa maanitella mukaan.

Sharon Osbourne, 68, kutsuu kuvauksia onnenpotkuksi. Hän kertoo perheen olleen tylsistynyt neljän seinän sisällä. Kun töitäkään ei enää ollut, sarja tuli taivaanlahjana. Kaikki tykkäsivät tehdä sitä. Luvassa on myös tuttua Ozzyn kuivaa huumoria.

Mutta onnistuiko Jack tehtävässään eli käännyttämisessä?

– En sanoisi, että uskon nyt yliluonnolliseen, mutta videoista jäi parhaiten mieleen irlantilaiskoulussa kuvattu pätkä, jossa lenteli oudosti kaikenlaista kamaa ilmassa. En ole koskaan nähnyt vastaavaa, ja se oli pysäyttävää, Ozzy tunnustaa Rolling Stone -lehdelle.

The Osbournes: Yliluonnolliset videot pe 23.10. Dplay+