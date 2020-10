Tältä näyttää Suomessa kuvattavan Hollywood-elokuvan kulisseissa – IS vieraili tieteistrillerin salaisella kuvauspaikalla Lempäälässä

Dual-elokuvaa kuvataan parhaillaan Tampereen lisäksi Lempäälässä. Tältä omakotitaloalueen kuvauksissa näyttää.

Ah, Hollywood. Unelmatehdas!

Tähtiä, legendoja, suihkuseurapiirejä, valkokankaiden kaunottaria. Säihkettä Kalifornian auringon alla. Miljardibisnes.

Tämä kaikki on vielä kokematta. Ameriikoissa ei ole tullut koskaan käytyä. Rahallisesti olen päässyt käsiksi vain satoihintuhansiin euroihin – velkana.

Unelmia on sentään ollut. Kuten poikasena Farrah Fawcett-Majorsista. Siitä alkuperäisestä Charlien enkeleiden enkelistä (tiedoksi nuoremmille).

Mutta nyt! Uutinen kertoi, että Hollywood on tullut Suomeen ja ihan Tampereelle saakka! Täällä kuvataan kokonainen scifi-trilleri, Dual nimeltään.

Mukana tietojen mukaan myös jonkun sortin kaunotar, Karen Gillan nimeltään. Skotti, mutta menköön. Tosin nimi on entuudestaan täysin vieras. Eikä uutisen valokuvakaan sytytä lamppuja. Ihan nätti, toki.

Ihan sama. Hollywood on löydettävä, kun se kerrankin on lähellä. Mutta eiväthän he, jotka Dualin tekemisestä tietävät, mitään kerro, vaikka kuvauspaikkoja utelee.

Vaitiolovelvollisuus, piru vie!

Onneksi on valppaita kansalaisia, jotka lähestyvät vihjeineen. Hollywoodin löytää kuulemma Lempäälästä!

Siis ei sittenkään Tampereelta vaan pienemmästä naapurikunnasta? Ja Ruskea-ahteella – vai -ahteessa?

No, sitä ei ehdi selvittämään. Matkaan!

Ihan jo siksikin, että Tampereella pilvet roikkuvat jo toista päivää alhaalla. Harmaudesta on päästävä Hollywoodin aurinkoon!

Ensin pitää harhailla vanhaa Tampereentietä eestaas. Uudempi Tampereentie, siis kolmostie eli Helsinkiin johtava E12 on ihan tuntumassa. Kolmostien toisella puolella on monien tuntema kauppakeskus Ideapark.

Mystisen D-kyltin merkitys Vanhan Tampereentien varrella paljastui useimmille vasta Dual-uutisen myötä.­

Mutta lopulta alkaa polttaa. Mäntytien mutkassa teollisuushallin pihassa on parkissa koko joukko autoja, pakuja ja pilvenharmaita trailereita. Siis sellaisia perävaunuja, ei leffojen esittelyfilmejä.

Yhdessä lukee Make Up. Nyt ollaan lähellä!

Valitettavasti vajaan 20 kilometrin siirtymä etelään ei tiedä säätilaan muutosta. Vettä ropisee tuulilasiin täälläkin tasaisen tappavasti. Mutta ehkä tähtien loiste lämmittää?

Jokunen ihminen liikkuu hallista ripeästi johonkin traileriin. Ja toinen toiseen suuntaan. Sateesta pois. Supisuomalaisen näköisiä ukkeleita ja akkeleita.

Ei kelpaa. Eteenpäin.

Teollisuushallin pihalta löytyi muun muassa ”production office”.­

Heti ensimmäinen risteys oikealle varmistaa, että perillä ollaan. Juuri ketään ei edelleenkään näy, mutta kapea Vaahteratie on elokuva-alalle viittaavien yritysten isojen pakettiautojen tukkima.

Ambulanssikin näkyy. Varmaankin varotoimi koronan takia?

Oma ajopeli parkkiin ja ulos. Jos lykästää, niin ehkä tapaan sen Karenin? Tai sitten toisen pääosan esittäjän Aaron Paulin tai ohjaaja-käsikirjoittaja Riley Stearnsin?

Jotain pitäisi kai sitten sanoa: Excuse me, can I ask you about the movie you´re filming?

Kamera kastuu. Pakko työntää välillä takin sisään.

Vaahteratiellä oli tungosta.­

Elokuvantekijät pääsivät kadulla teltan suojaan. Takana maanantaista alkaen kuvauspaikkana toiminut omakotitalo.­

Samaan aikaan myös postiauto yrittää mahtua Vaahteratielle. Ei onnistu. Paikalle saapuu nainen maskissaan kertomaan pelin hengen ja tarjoutuu viemään postin laatikkoryhmään, minne ei nelipyöräisellä pääse. Postinkantaja päättää kuitenkin hoitaa homman itse.

Elokuvakalustoja vuokraavan Valofirman auton kohdalla totuus alkaa paljastua. Nuorehkot miehet kertovat, että tavaroita ollaan jo pakkaamassa.

Mutta kuvauspaikka näkyy jo. Enää ei käännytä takaisin!

Postiauton tie tyssäsi Vaahteratien alkuun.­

Valofirman työntekijät pakkaamassa kamoja seuraavaa päivää varten.­

Siinä se on. Tavallinen yksikerroksinen omakotitalo muiden samanlaisten keskellä.

Miksi Hollywood halusi tulla tänne? Pihalla ja kadulla liikuskelee vielä muutama selvästi leffantekoon osallinen henkilö, mutta vaikuttavat vaitonaisilta. Hyvä, jos vilkaisevat ulkopuoliseen.

– Oletko täällä kuvaamassa projektia, yksi sentään kysyy.

Olisinkin!

Tässä talossa, sisätiloissa todennäköisesti, kuvattiin Dualia maanantaista torstaihin.­

Kuvauspaikan edustalla olevat trailerit virittävät vielä toiveen. Yhdessä lukee Karen, toisessa Beulah. Luntataan: Beulah Koale, näyttelijä. Tunnettu kai hänkin ns. piireissä.

– Kannattaakohan minun jäädä tähän odottelemaan? Vai voitko edes kertoa, kysyn nuorehkolta mieheltä, joka vaikuttaisi vartioivan paikkoja.

– Sen voin sanoa, ettei kannata, mies sanoo.

Tässä ovi Karen Gillanin traileriin. IS ei koputtanut ovelle.­

Omakotitalon autotallissa riitti vielä kuhinaa tähtien poistuttua paikalta.­

Kaikki ne tärkeät ihmiset ovat siis jo menneet. Tähtien lämpö jää siis haaveeksi. Oikeasti alkaa tulla märkä ja kylmä. Kai se on luovutettava.

Vaan onhan edessä uusi päivä!

”Lappu tuli postilaatikkoon”

Dual tuli täytenä yllätyksenä kaikille. Myös Ruskea-ahteen asukkaille.

– Muutama päivä sitten tuli postilaatikkoon lappu, että tienpätkä suljetaan kuvausten takia, kahden talon päässä kuvauspaikasta asuva eläkeläismies kertoi torstaina iltapäivällä.

– Vasta tänään ymmärsin, että naapurissa tehdään Hollywood -elokuvaa. Se ärsytti, kun aamulla radiossa kerrottiin kuvauksista Tampereella. Teki mieli soittaa ja kysyä, että valehteletteko te siellä. Lempäälässä sitä kuvataan!

Postinkantajan piti jättää auto ja viedä kirjeet ja lehdet laatikoihin jalkapelillä ja opastettuna.­

Scifi ei normaalisti miestä kiinnosta, mutta Dualin kohdalla hän tehnee poikkeuksen.

– Jos sattuu elämään niin kauan, kun se tulee, niin pitää kattoa.

– Kirkkaita valoja sieltä on näkynyt, mutta ei ole kiinnostanut mennä kurkkimaan.

Hieman kauempana asuva Mika Väisänen pitää kuvausten saamista Tampereen seudun kannalta hienona asiana. Mielessä on käynyt, josko itsekin sattuisi osumaan kameran eteen.

– Olen puskenut muutaman kerran tuosta vierestä ohi, jos vaikka pääsisi leikkaukseen, lastaan päiväkodista rattailla hakeva Väisänen naurahti.

– Tuotantotiimissä on kaveri, jonka lapsi on oman lapseni päiväkotikaveri.

Olivia LeBlanc odottaa tulevaa Dualin ensi-iltaa jo innolla.­

Lukiota käyvälle Olivia LeBlancille Hollywood on melkein tuttu juttu. Hän on kotoisin melkein naapurista eli San Diegosta.

– Dualia kuvataan isän kaverin naapuritalossa. Kävin siellä juuri kylässä, Ruskea-ahteen arjen mullistaneesta uutisesta innostunut LeBlanc, 17, kertoo.

LeBlanc toivoo jo pääsevänsä näkemään valmiin elokuvan.

– Saan sitten kertoa kavereille, että sitä kuvattiin ihan tässä lähellä.

Asukkaat kertovat elokuvaa kuvatun Ruskea-ahteella maanantaista alkaen. Perjantaina kuvaukset jatkuvat jossain Ylöjärvellä.

Kuulemma.