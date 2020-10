Kommentti: Boratin röyhkeä jatko-osa yllättää Giulianin käsi housuissa – viiltävä satiiri ruotii rasismia, seksismiä ja ääriasenteita

Boratin uusi jatko-osa läpivalaisee äärimielipiteitä sysimustan satiirin keinoin mutta hillittömän hauskasti, kehuu elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Vaatii melkoista pokkaa ja röyhkeyttä saada ihmiset suostuteltua paljastamaan kameroiden edessä syvimmät ennakkoluulonsa, mutta juuri se on aina ollut koomikko Sacha Baron Cohenin suurin vahvuus.

Eikä Cohen ole koskaan ollut vahvempi kuin 14 vuotta sitten valmistuneen Borat-komedian jatko-osassa, joka saa perjantaina maailmanensi-iltansa Amazonin Prime Video -suoratoistopalvelussa.

Uusi elokuva – koko nimeltään Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan – pistää insesti-, alapää- ja rasismihuumorillaan katsojansa testiin: valepukuja ja piilokameraohjelmien keinoja hyödyntävät sketsit iskevät kiinni niin tiukasti nykyajan kiistakysymyksiin, että elokuva luultavasti jakaa yleisönsäkin kahtia.

Koronapandemian sulkuvaiheen keskellä viime kevään ja kesän aikana kuvattu elokuva ottaa tähtäimeensä etenkin Yhdysvaltain konservatiivit, vanhoillisia arvoja ylläpitävät moraalin ylivartijat, salaliittoteorioiden viljelijät sekä presidentti Donald Trumpin kannattajat.

Sacha Baron Cohen tunkeutui Boratin jatko-osan kuvauksissa republikaanien varainkeruutilaisuuteen presidentti Donald Trumpin naamari kasvoillaan.­

Ajankohta Borat-sketsihahmon paluulle juuri Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla on osuva. Elokuvassa Cohen muistuttaa esittämänsä kazakstanilaisen tv-toimittajan olevan vakavalla naamalla arveluttavan ennakkoluuloisia möläytyksiä päästelevä hyödytön idiootti – eikä hän epäröi satiirissaan vetää yhtäläisyyksiä Boratista Trumpiin.

Hurjan hahmosta eivät kuitenkaan tee valepuvuissa sutkaistut, sisällöltään järkyttävät repliikit, vaan se, miten hyväksyvästi Cohenin matkallaan tapaamat tavalliset ihmiset suhtautuvat tämän karikatyyrityypin käytökseen.

Avoimen seksististä ja rasistista Boratia voi näköjään käyttää maailman peilinä vielä nykyäänkin, hahmon kaksi vuosikymmentä sitten Da Ali G Show’ssa tekemän ensiesittäytymisen jälkeenkin.

Maajussin valepuvussa koomikko Sacha Baron Cohen saa maalaismarkkinoiden yleisön laulamaan rasistista ja avoimen vihamielistä laulua.­

Oireellista on, että suurin osa elokuvasta on kuvattu Teksasissa ja Oklahomassa, amerikkalaisen konservatismin sydänmailla.

Keskustelut aborteista, romanikulkureista, juutalaisista, silikonirintojen ottamisesta, demokraateista, ex-presidentti Barack Obamasta ja koronaviruksesta etenevät Boratin kommentoimina nopeasti kärjistyksiin, joista hämmästyttävän moni vastaantulija on samaa mieltä.

Kun maajussiksi naamioitunut Cohen saa teksasilaisen oikeistoyleisön tekemään heil-tervehdyksiä ja laulamaan mukana, kuinka korona on liberaalien huijausta ja kuinka ex-presidentti pitäisi paloitella ”kuten saudit tekevät”, hetki on sysimusta, jääkylmä mutta myös paljastava.

Tämä on Yhdysvaltain pimeä puoli, joka on jo vuosikymmeniä ollut olemassa mutta joka on presidentti Trumpin hallintokaudella tullut esiin entistä näkyvämmin.

Boratin (Sacha Baron Cohen) alaikäistä tytärtä näyttelee 24-vuotias bulgarialainen Maria Bakalova.­

Tavisten kohtaamisen rinnalla ohjaaja Jason Woliner kuljettaa käsikirjoitettua juonta Boratin ja tämän teinityttären suhteesta, joka saa jopa hellyttävän liikuttavia sävyjä.

Aluksi isä-Borat koulii Tutar-tyttärestään kauppatavaraa, joka silikonirinnoilla varustamisen ja tyhmäksi kouluttamisen jälkeen on tarkoitus luovuttaa varapresidentti Mike Pencelle.

Raju satiiri sovinismista, seksismistä ja ihmiskaupasta toimii Tutarta näyttelevän bulgarialaisen Maria Bakalovan heittäytymisen ansiosta. Hän tuo rooliin alun alistumisen jälkeen sisua ja feminististä voimaa, jota sitäkin käytetään tietenkin satiirin lähteenä.

Tämä antaa elokuvalle yllättävänkin lämpimän sydämen, jota sen satiirin kylmyys ehdottomasti kaipaa ympärilleen.

Tarina Boratin (Sacha Baron Cohen) ja tämän teinityttären (Maria Bakalova) suhteesta saa hellyttävän liikuttavia sävyjä.­

Rajuimmin elokuva rökittää Trumpin asianajajaa ja New Yorkin entistä pormestaria Rudy Giuliania, joka elokuvan huipennuksessa nähdään kourimassa hotellin sängyllä etumustaan housujensa sisäpuolelta. Kohtausta edeltävässä ”tv-haastattelussa” Giuliani flirttailee häntä haastattelevalle ”alaikäiselle toimittajatytölle”. Roolissa on 24-vuotias Bakalova.

Giuliani on myöntänyt luulleensa haastattelua oikeaksi ja Bakalovaa todelliseksi tv-toimittajaksi. Viimeksi torstaina hän kuitenkin muistutti Twitter-viestillä, ettei oikeasti tehnyt kameran vangitsemalla hetkellä mitään sopimatonta: hän vain tunki paitaa housuihinsa mikrofonin poistamisen jälkeen.

Se pitää luultavasti paikkansa, sillä tarkkaan katsoen kohtaus ei juuri muuta paljasta.

Tilanne itsessään on kuitenkin jälleen yksi osoitus Cohenin taidosta rakentaa tilanteita niin, etteivät niissä mukana olevat ihmiset – Giulianin kaltaiset julkkikset tai elokuvan monet tavikset – erota totta fiktiosta tai rajua satiiria todellisista mielipiteistä.

Vaikka elokuva sijoittuu Yhdysvaltoihin, sama ilmiö ei ole vieras Suomessakaan: edes äärimielipiteet eivät enää kohauta, koska niiden laukomisesta on tullut jo politiikan eliitillekin arkipäivää.

Tätä kautta Borat-hahmo läpivalaisee nykyajan pahimpia puolia – ja tekee sen kirurgisen tarkasti, sysimustan satiirin keinoin ja ennen kaikkea hillittömän hauskasti.

Borat Subsequent Moviefilm, ensi-ilta pe 23.10. Amazon Prime Video -suoratoistopalvelussa.