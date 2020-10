Tampereella kuvataan parhaillaan kansainvälistä tieteistrilleriä, joka on ensimmäinen kokonaan Suomessa kuvattava Hollywood-tuotanto.

Tampere on valikoitunut kansainvälisen tieteistrillerin näyttämöksi, kun Tampereella käynnistyivät maanantaina Dual-elokuvan kuvaukset. Kyseessä on ensimmäinen Suomessa kokonaan kuvattu Hollywood-tuotanto.

Elokuvan pääosia esittävät maailmankuulut tähdet: Breaking Badista tuttu Emmy-palkittu näyttelijä Aaron Paul sekä Avengers: Endgame -jättituotannossa ja Jumanji-elokuvassa näytellyt Karen Gillan.

Aaron Paul oli yksi maailmanlaajuiseen suosioon nousseen Breaking Bad -sarjan päänimiä.­

Skottilainen Karen Gillan, 32, on muun muassa näytellyt Jumanji: Welcome to the jungle- elokuvassa sekä Doctor Who -sarjassa.­

Suomalaisilla elokuva-alan ammattilaisilla on suuri rooli Tampereella kuvattavassa Hollywood-tuotannossa. Dual-elokuvan tuottaja, XYZ Films on tuonut Suomeen vain kymmenen omaa työntekijäänsä, joista neljä on näyttelijöitä.

– Dualin työryhmä on poikkeuksellisella tavalla miehitetty taiteellisesti vastuullisilla suomalaisilla tekijöillä näin tuotantopalvelun näkökulmasta, Film Service Finlandin (FSF) tuottaja Timo Vierimaa kertoo.

– Tarjosimme asiakkaalle mielestämme parhaita mahdollisia tähän projektiin sopivia tekijöitä ja heidät hyväksyttiin. Kaikki ovat rautaisia ammattilaisia.

Suomalaisten tekijöiden nimiä Vierimaa ei voi vaitiolovelvollisuuden vuoksi paljastaa.

Dualia on tekemässä noin sata kotimaista ammattilaista. FSF vastaa rekrytoinnin lisäksi myös muun muassa kuvausjärjestelyistä, resursseista, kalustosta ja infrasta.

– Lopputulos tulee olemaan erittäin suomalainen niin tekijöiden, näyttelijöiden, lokaatioiden ja kaiken muun puolesta. Suomi ja Tampere tulevat olemaan meille paikallisille hyvin tunnistettavia asioita.

Vierimaan mukaan elokuvan tapahtumat sijoittuvat ainakin Hervannan kaupunginosaan sekä Metson pääkirjaston tuntumaan.

Elokuvaa kuvataan muun muassa Tampereen pääkirjasto Metsossa.­

Ikävää tai ei, mutta paljosta saadaan kiittää koronapandemiaa. Tampere valikoitui paikaksi juuri turvallisuutensa vuoksi. Ja samasta syystä XYZ Filmsin oma tuotantoryhmä jäi pieneksi.

– Toivotaan, ettei tilanne ole se, että hyödymme vahingosta, mutta tällä hetkellä Suomen koronatilanne ohjaa kyselyitä Pohjois-Amerikasta tähän suuntaan, Vierimaa paljastaa.

– Uusia eri mittakaavan projekteja on tarjolla koko ajan. Vuositasolla nyt viisi tai kuusi tuotantoa on suunnitellut tulemista tänne. Mutta renkaiden potkimista tämä on vielä monessa mielessä. Vaatii paljon suunnittelua ennen kuin päätös hankkeen toteutumisesta varmistuu.

Vierimaan mukaan työn alla on niin pienempiä kuin isompiakin suunnitelmia draamasarjoista elokuviin.

Kuvaukset rullaavat myös Hervannan kaupunginosassa.­

Onko joukossa lisää Hollywood-tuotantoja?

– Joissain voi olla, joissain ei, Vierimaa pyörittelee eikä sano enempää.

Kokeneet suomalaiset elokuva-alan ammattilaiset perustivat FSF:n perustettiin viime vuonna. Koronan iskiessä oli iskeä myös epätoivo. Viimeistään Dualin myötä tilanne muuttui valoisammaksi.

– Mielessä ehti jo käydä, että näinköhän meidän ajoitus meni pieleen, kun matkustaminen koronan takia loppui, Vierimaa kuvailee tuntoja muutaman kuukauden takaa.

Pääsy osaksi Hollywood-tuotantoa on FSF:lle melkoinen merkkipaalu.

– Se, että Yhdysvalloissa on taho, joka investoi rahaa ja lähettää työntekijöitään maailman toiselle laidalle, vaatii luottamusta ja ymmärrystä. Meidän on pitänyt osoittaa riittävä kokemus, että luottamus voi syntyä.