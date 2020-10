Nella, Riikka, Annika ja Jenna ovat valmiita tekemään vauvan tuntemattoman kanssa – nyt he kertovat, miksi etsivät lapselleen isää tv:ssä

Suosittu ja puhuttanut sarja Lapsi tuntemattoman kanssa palaa tv-ruutuihin. Neljä äidiksi mielivää naista kertoo, millaista kumppanuus­vanhempaa he etsivät.

Riikka, Annika, Jenna ja Nella toivovat löytävänsä Lapsi tuntemattoman kanssa -sarjasta kumppanuusvanhemman, jonka kanssa he voivat jakaa lapsen kasvattamisen.­

Miltä kuulostaa ajatus lapsen hankkimisesta tuntemattoman kanssa? Perheestä ilman parisuhdetta? Monille suomalaisille se on arkipäivää, ja nyt Jenna, Nella, Annika sekä Riikka etsivät kumppanuusvanhemmuutta Nelosen Lapsi tuntemattoman kanssa -sarjan toisella tuotantokaudella.

Nella, 29, Kiuruvedeltä on jo 3-vuotiaan lapsen äiti. Hän haluaisi kasvattaa perhettään yhdessä kumppanuusvanhemman kanssa.

– Itselläni on sisaria, jotka ovat elämäni tärkeimpiä tyyppejä, joten toivoisin voivani tarjota sisarussuhteen myös lapselleni, Nella kertoo.

– Minulle olisi tärkeää saada kumppanuusvanhemmaksi ihminen, joka jakaisi samoja arvoja kanssani: laatuaika perheen kanssa on elämän parasta antia, töitä pitää ihmisen tekemän, luonnosta, eläimistä ja naapureista pidetään huolta sekä lapselle tarjotaan turvallinen, päihteetön lapsuus, Nella luettelee.

Hän katsoi tarkalla silmällä ohjelman ensimmäistä tuotantokautta.

– Viime keväänä katselin sarjaa ja tajusin, että on tällainenkin vaihtoehto. Siitä se ajatus sitten lähti, Nella nauraa puhelimessa.

Nella, 29, Kiuruvedeltä haluaisi kasvattaa perhettään yhdessä kumppanuusvanhemman kanssa.­

Kumppanuusvanhemmuus on Nellalle tällä hetkellä paras vaihtoehto.

– Olen periaatteessa päättänyt, että haluan lapsen tällä tavalla. Olen kokeillut parisuhdetta ja ydinperhettä, mutta eivät ne takaa lapselle hyvää arkea ja elämää.

– Jos tällä tavalla pystyy valitsemaan hyvän kumppanin ilman vaaleanpunaisia laseja, niin todennäköisesti lapsi saa tasapainoiset vanhemmat.

Nellan perhe ja koti on keskittynyt kolmeen maakuntaan: Pohjois-Savoon, pohjoiseen Keski-Suomeen ja Keski-Pohjanmaalle.

– Kumppanin toivoisin löytyvän tältä alueelta, jotta arjen saisi toimivaksi sekä lapsen että ilmaston kannalta.

Nellan sisarukset ovat suhtautuneet hyvin nuoren naisen päätökseen lähteä mukaan ohjelmaan.

– Toki perheessäni on myös konservatiivisia arvoja kannattavia, mutta puheväleissä ollaan. En ole osallistumistani varsinaisesti mainostanut, koska eihän se ole vielä varmaa, että miehiä löytyy. Menen sen asian suhteen jalat maassa. Asun sen verran syrjässä, että olen vähän skeptinen, mutta en pety, jos miestä ei löydy. Sitten asiaa pitää edistää muuta kautta.

Nella työskentelee asiakaspalvelutehtävissä maatalousalalla ja toivoo, että kumppanuusvanhemmalla olisi yhteyksiä maaseutuun.

– Koirakin riittäisi, jolloin meillä olisi muutakin puhuttavaa kuin vaippatuotokset ja harrastusmaksut.

– Haaveilen siitä, että kumppanuusvanhemman kanssa pystyisimme koko köörillä kokemaan huvipuistoreissuja, kotieläinpihavierailuja sekä Disney-leffailtoja. Olisi siis joku, joka haluaisi yhtä paljon kuin minäkin luoda hyviä muistoja ja mukavaa arkea lapsen kanssa.

Nella ei mieti, kuinka julkisuus tulee vaikuttamaan lapsen hankintaan.

– Koetan elää sillä lailla, ettei ole kauheasti salattavaa. Kaikkia ei voi miellyttää, mutta minä elän omien arvojeni mukaan.

40-vuotias Riikka Rovaniemeltä kertoo olevansa värikäs, empaattinen ja avoin luontoihminen, joka viihtyy parhaiten metsässä.

– Tällä hetkellä asun kaupungissa ja opiskelen luokanopettajaksi, toki koulutuksessani painotetaan luontokasvatusta. Retkeilen, luen, käyn avannossa ja saunassa, pyöräilen ja hiihdän eli nautin kaikista vuodenajoista.

Kumppanuusvanhemmuuteen päätyminen on Riikalle monien asioiden summa.

– Ei ole parisuhdetta, mutta ikää alkaa olla. Olen aina halunnut olla äiti. Sitä kautta on kehkeytynyt ajatus, että tämä ohjelma voisi olla yksi reitti äitiyteen. Nyt sattui haku sopivasti kohdalle. Katsoin ensimmäistä kautta jonkin verran, kun olen käynyt tänä vuonna myös lapsettomuushoidoissa. Mutta silloin keväällä se oma tilanne oli liian lähellä.

Parisuhde ei ole Riikallekaan oikea tie äidiksi.

– Jos vaikka parisuhde löytyisikin, niin lapsi ei ole se ensimmäinen asia, jota ryhdytään tekemään. Pitäisi tutustua. Tässä kumppanuusvanhemmuudessa pystyy keskittymään pelkästään lapseen, eikä tarvitse pohtia parisuhdetta.

40-vuotias Riikka Rovaniemeltä kertoo viihtyvänsä parhaiten metsässä.­

Kumppanuusvanhemmalta Riikka toivoo itsensä tuntevaa, arvostavaa ja huolehtivaa miestä, joka pitää luonnosta ja sen hyvinvoinnista.

– Hän on keskustelutaitoinen ja huumorintajuinen, sekä osaa ottaa myös muut huomioon. Kommunikointi, välittäminen ja aitous ovat asioita, joita pidän tärkeinä ja toivoisin myös kumppanuusvanhemmalta.

– Arvojen tulee kohdata ja minä painotan paljon luontoa.

Riikka tietää, että edessä on pitkä ja kivinen tie.

– Olen käynyt hoidoissa, joten tiedän sen vuoristoradan. Siellä on innostuksesta laskeuduttu todellisuuteen ja pettymyksiin.

Riikka tietää myös, että jossain on hänelle sopiva kumppanuusvanhempi.

– Olen luottanut, että sellainen on olemassa. Kunhan pääsisi ekaksi vähän keskustelemaan.

Oululainen Jenna, 30, opiskelee ammattikorkeakoulussa ja asuu koiransa kanssa.

– Elämästäni puuttuvat lapset, hän kertoo.

Jennalle kumppanuusvanhemmuus olisi paras tapa saada lapsi.

– Se on melko varmaa, etten löydä kumppania. En ole parisuhdeihminen. Tämä on lähes ainoa vaihtoehto. Kun kuulin konseptista, se tuntui heti omalta.

Jennan toiveissa on enemmän kuin yksi lapsi.

– Kumppanuusvanhempana minulla olisi tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö ja pystyisin opettamaan lapselle monenlaisia taitoja. Harrastan maalaamista, piirtämistä, valokuvausta, erilaisia käsitöitä sekä luontoa ja kasveja.

– Olen rauhallinen, rento sekä joissain asioissa temperamenttinen. Käytän maalaisjärkeä. Olen mieluummin kotona kuin menossa koko ajan jossain. Kotini sisustus on boheemi tai omaperäinen. Rakastan luontoa.

Oululaisen Jennan, 30, elämästä puuttuvat lapset.­

Jennan sisarukset ovat vakaasti sitä mieltä, että kumppanuusvanhemmuus on hänelle oikea tie äitiyteen.

– Äiti sulattaa myös tämän, mutta isä on ihmetellyt, mitä homma tarkoittaa.

Kumppanuusvanhemmalta Jenna haluaa rehellisyyttä, turvallisuutta, luottamusta, empatiaa ja keskustelutaitoja.

– Haluaisin hänen asuvan lähellä ja omaavan samanlaisia arvoja ja harrastuksia. En halua tiukkapipoista ukkoa. Tietynlaista yhteyttä täytyy olla. Haluaisin viettää hänen kanssaan aikaa. Tehtäisiin yhdessä erilaisia juttuja. Itse tykkään luonnosta, niin olisi aika outoa miettiä, että se mies olisi elänyt vain kaupungissa.

Jos miestä ei löydy, mitä sitten tapahtuu?

– Sepä se. Sellaista vaihtoehtoa en ole miettinyt. Kokeilen tämän jutun ja katsotaan sitten uusiksi. Olen positiivinen, että jotain löytyy.

Ohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella lapsen odotus vei osallistujat tunteiden vuoristorataan. Niin voi käydä myös Jennalle.

– Käyn taatusti paljon erilaisia tunteita läpi, mutta olen sellainen ihminen, etten jää rypemään mihinkään negatiiviseen.

Helsingistä Mikkeliin muuttanut Annika, 26, kertoo elävänsä normaalia ikäisensä ihmisen elämää.

– Sijaintina on hetken aikaa jo ollut Mikkeli, sillä opiskelen korkeakoulussa nuorisokasvatusta. Arki on pyörinyt viime vuosina koulun, kuntosalin ja töiden ympärillä. Koen olevani niin perhe- kuin urakeskeinen ihminen. Pyrin toimimaan elämässäni oman elämän mottoni mukaan, joka on: ole rohkea.

Kumppanuusvanhemmuus on ollut Annikan mielessäni jo muutaman vuoden ajan.

– Koen sen olevan turvallinen ja vastuullinen tapa mahdollistaa itselle vanhemmuus, kun näköpiirissä ei ole rakkaussuhdetta. On aika törkeää etsiä kumppania ja sitten todeta, ettei halua lapsia. Lapsikysymys ei muutenkaan ole parisuhteen ensimmäisten vuosien asia.

– Olen miettinyt tätä asiaa läheisteni kanssa jo monen vuoden ajan. Äitini on aina tiennyt, että haluan lapsia, mutta vaihtoehdot ovat kumppanuudessa tai keinohedelmöityksessä.

Helsingistä Mikkeliin muuttanut Annika, 26, kertoo kumppanuusvanhemmuuden olleen mielessä jo muutaman vuoden ajan.­

Reality-ohjelmaan osallistuminen tuntuu Annikasta paremmalta, kuin kumppanuusvanhemman etsiminen vaikkapa netin syövereistä.

– Onhan niitä ihan ryhmiä Facebookissa. Vaihtoehtoja löytyy. Sitten on paljon miehiä, jotka ovat valmiita siittämään lapsen ilman oikeudellisia vastuita. Ne ovat sitten paljon haastavampia proggiksia. Sellaisiin ei ole halua.

Annika toivoo kumppanuusvanhemmalta ajankohtaista ja liberaalia arvomaailmaa, sekä ymmärrystä lapseen kokonaisvaltaisesti.

– Olet mahdollisesti miettinyt vanhemmuutta pidemmän aikaa ja tarkastellut asiaa eri näkökulmista ja ymmärrät vanhemmuuteen liittyvän vastuun, Annika listaa.

– Olisit lapselle läsnä oleva, rakastava, kuunteleva, mahdollistava ja ennen kaikkea hyvä ja turvallinen vanhempi.

Annika on varma, että yhteinen sävel hänen kanssaan on helppo löytää.

– Käsittelen paljon tunteitani ja mietin, että mitkä asiat johtavat mihinkin tilanteeseen. Tykkään puhua. Se on paras tapa käsitellä tunteita.

