Antti Railio paljastaa tv:ssä, miten hänen syömisensä lähti käsistä – paidat jäivät pieniksi parissa viikossa, lihoi kahdessa kuukaudessa 15 kiloa

Antti Railio avautuu Suurin pudottaja -sarjassa kiertueesta, jonka aikana hän napsi herkkuja takahuoneessa ja lihoi hurjalla tahdilla.

Kuuden suomalaisjulkkiksen painonpudotusurakka jatkuu torstaina Suurin pudottaja Suomi -sarjan kuudennessa jaksossa. Jaksossa nähdään mullistava käänne, joka sekoittaa pelin totaalisesti ja kuullaan sen jokaisen osallistujan tarinoita heidän ylipainonsa takaa.

Lähes 200 kiloa ohjelman alussa painanut laulaja Antti Railio kertoo kameralle, että hän on nuoresta asti saanut kuulla, että hänen sukunsa on isokokoista. Hän kuitenkin kokee, että isokokoisuus johtuu tasan siitä, miten paljon syö ja liikkuu.

Railio muistaa yhä kirkkaasti hetken, jolloin hän ymmärsi painonsa karanneen käsistä.

– Elävästi muistan sen tilanteen, kun huomasin, että nyt on ruvennut vaaka menemään toiseen suuntaan, Railio toteaa tv:ssä.

Railion mukaan tuolloin oli meneillään hänen elämänsä isoin ja rankin kiertue. Aluksi hän kuntoili ahkerasti, mutta keikkaelämän alettua treenaaminen unohtui.

– Kävin siinä kiertueen alkuvaiheilla vähän salilla, mutta se rupesi lipsumaan. Rupesi olemaan joulu lähellä ja joka keikkapaikkaan oli kaikenlaiset konvehtirasiat sun muut tullut. Muistan, kun katsoin niitä ekan kerran, että ei. Sitten katsoin niitä, että ei kai sillä nyt ole väliä, jos mä vähäsen otan, kun ei tässä ole kuitenkaan mitään hätää.

Pian takahuoneessa napsitut konvehdit alkoivat tuntua vyötäröllä ja Railio huomasi, etteivät hänen vaatteensa mahtuneet enää päälle.

– Huomasin parin kolmen viikon jälkeen, että tämä paita on kutistunut pesussa eikä mene päälle. Yhtäkkiä vatsa näkyy tuolta, mitä ihmettä, Railio muistelee.

Viikkojen vieriessä tilanne paheni ja kun oli kulunut pari kuukautta, oli kiloja tullut reippaasti lisää.

– Siinä kahden kuukauden aikana tuli varmaan 10-15 kiloa, ehkä jopa… En tiedä kuinka paljon, mutta ainakin tuon verran.

Antti Railio on alkanut nauttia jälleen liikunnasta Suurin pudottaja -sarjan myötä.­

Elämäntapamuutos Suurin pudottaja -ohjelmassa ei ole ensimmäinen kerta, kun Railio pistää ruokailutottumuksensa uusiksi ja pyrkii pudottamaan painoaan. Hän kertoi ohjelman alkaessa, että laihtui pari vuotta sitten 80 kiloa, mutta niistä 60 tuli takaisin noin vuoden aikana.

Railio kertoo nyt sarjassa, että hänellä syömiseen liittyy paljon tunteita. Hän turvautuu ruokaan silloin, kun mieli on maassa tai hän haluaa paeta todellisuudesta.

– Mun tapauksessa siitä haetaan jotakin lohtua, turvaa, poispääsyä. Hakee jotakin sellaista mussutusta, että sulkee muun maailman pois.

– Olen kuitenkin ihminen ja vaikka sitä olisi kuinka paljon järkeä päässä, niin jostain syystä se ihminen on välillä heikko omille taipumuksilleen.

Railio tiedostaa, että todella moni suomalainen kamppailee ylipainon kanssa aivan kuten hänkin. Silloin elämästä saatetaan viedä pois asioita, joita todellisuudessa haluaisi tehdä, muttei voi.

– Mä mieluummin haluan elää elämääni niin, että teen mitä haluan kuin että teen, mitä pystyn, Railio lataa tv:ssä.

Laulaja muistuttaa, että vaikka välillä kaikki menisi pieleen, voi pohjalta nousta ja tavoitteensa saavuttaa.

– Se itsellensä valehteleminen, mikä ylipainoisilla ihmisillä, itseni mukaan lukien on, on tosi suuri kompastuskivi. Me kaikki mokataan, mutta sieltä on mahdollisuus nousta.

Suurin pudottaja Suomi torstaisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa.