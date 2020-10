Kohuohjelmasta tuttu Endia, 29, paljasti Ylellä, miten kammottavia tilanteita hän kohtaa työssään päivittäin – takapuolta hiplataan ja rintoja kommentoidaan

Riisutut-ohjelmasta ja Miss Hot Rod -kisasta tuttu Endia Patterson työskentelee nykyään portsarina. Hän kohtaa lähes jokaisena työpäivänään seksuaalista ahdistelua ja tilanteita, joista hän haluaa paeta.

Toimittaja Ina Mikkolan Tilipäivä-ohjelmassa keskusteltiin tiistai-iltana seksuaalisesta häirinnästä työpaikoilla. Yle TV2-kanavalla nähdyssä suorassa lähetyksestä omista kokemuksistaan kertoi muun muassa portsarina työskentelevä Endia Patterson.

Pattersson on tuttu Subilla esitetystä Riisutut-ohjelmasta, jossa hän oli mukana vuonna 2017. Kohutussa ohjelmassa tavalliset suomalaiset luopuivat kaikesta omaisuudestaan kuukaudeksi kokeillakseen askeettista elämää ja jäivät koteihinsa jopa ilman vaatteita.

Patterson nähtiin sarjassa yhdessä kämppiksensä Laine Brucen kanssa ja ohjelman alkaessa he istuivat tyhjässä asunnossa täysin alasti. Päivien kuluessa he saivat takaisin tavaroitaan yksi kerrallaan samalla, kun he totuttelivat elämään ilman jokapäiväisiä hyödykkeitä. Riisutut-sarjan lisäksi Patterson nähtiin Miss Hot Rod -kisassa vuonna 2018, jossa IS:n lukijat valitsivat hänet suosikkiensa joukkoon.

29-vuotias Patterson on työskennellyt yli kymmenen vuotta erilaisissa tehtävissä ravintola-alan. Tällä hetkellä hän työskentelee järjestyksenvalvojana ravintolassa. Hän nauttii työssään ja kokee, että miesvaltaisella alalla häntä kunnioitetaan kollegojen parissa.

– Parasta työssäni on se, että pääsen olemaan lähellä ihmisiä omana itsenäni ja kohtaamaan ihmiset sellaisena kuin he ovat, Patterson kertoi Ina Mikkolalle.

Pattersonin työssä on kuitenkin myös ikävä puoli, joka muistuttaa itsestään liki päivittäin. Hän nimittäin kohtaa työssään lähes joka päivä kourintaa ja muuta seksuaalista ahdistelua.

– Joka ikisessä työvuorossa on jonkinlaista kommentointia, fyysistä koskettelua, lähentelyä, Patterson sanoi tv:ssä.

Pattersonin mukaan hänen ulkonäköään kommentoidaan todella usein. Hänen vartalostaan saatetaan tehdä havaintoja, jotka sitten täräytetään hänelle kesken työvuoron.

– Jotkut saattavat tulla hiplaamaan takapuolta muka vaivihkaa. Rintojen kokoa ja muotoa saatetaan kommentoida, hän luettelee.

Kommentoijat ja häiriköt ovat yleensä ravintolan asiakkaita, enimmäkseen miehiä, mutta mukana on myös naisia. Patterson pyrkii yleensä reagoimaan tilanteisiin naurulla ja pakenee sitten paikalta. Nauru on hänelle pakoreitti pois ikävästä tilanteesta, vaikka oikeasti häntä ei todellakaan naurata.

Pattersonin mukaan myös hänen entinen esimiehensä on ahdistellut häntä seksuaalisesti. Pattersonin mukaan hän on ollut tilanteessa voimaton tekemään mitään, sillä on pelännyt työpaikkansa puolesta.

– On ollut esimiehen kanssa tilanteita, että hän on fyysisesti koskenut ja on ollut pelko siitä, ettei uskalla sanoa vastaan, koska pelkää menettävänsä työnsä, hän myönsi Ylellä.

Joskus Pattersonin kollegat ovat nähneet vierestä, miten häntä on ahdisteltu, mutta eivät silti ole puuttuneet asiaan. Hänen mukaansa suurin osa työkavereista ottaa asian vitsinä ja se painetaan villaisella. Patterson kokee, että miesvaltainen ala vaikuttaa ahdisteluun suhtautumiseen ja siihen, ettei sitä välttämättä oteta tosissaan.

Patterson itse kokee kyynistyneensä, sillä häirintä on niin yleistä. Se on alkanut vaikuttaa myös hänen pukeutumiseensa, sillä hän pyrkii peittämään vartalonsa minimoidakseen ahdistavat kommentit.

– Olen erittäin kyynistynyt. Nykyään, jos tulee joku kehu, niin sitä ei osaa oikein ottaa vastaan. Kyllä mä työvaatteissakin pukeudun mieluummin miesten vaatteisiin kuin sellaisiin vaatteisiin, että näkyisi muotoja. Olen kokenut, että mitä enemmän muodot näkyy, sitä enemmän niitä kommentoidaan.

Patterson toivoo, että jatkossa hän pystyisi puuttumaan ahdisteluun sillä hetkellä, kun se tapahtuu. Hän kertoi Ylellä, että kun hän paljasti sosiaalisessa mediassa olevansa vieraana Ina Mikkolan ohjelmassa, sai hän anteeksipyyntöjä ihmisiltä, jotka olivat aiemmin ahdistelleet häntä.

– Olen tosi yllättynyt ja sydämellisesti onnellinen, että jotkut ihmiset kokevat, että he ovat tehneet väärin ja valmiita ottamaan vastuun siitä, Patterson sanoi.

– Se luo toivoa, Mikkola totesi.

Ina Mikkolan Tilipäivä -ohjelma tiistaisin klo 21.00 Yle TV2-kanavalla ja Yle Areenassa.